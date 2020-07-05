Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб

Когда он вырос, рассказал, что в детстве, забивая голы, представлял себя Джеррардом. Многие так делали, но не многие привлекали внимание самого Джеррарда: он предсказал, что воспитанника «Ливерпуля» ждёт успех ещё до того, как команду принял Клопп, а самому Тренту не было и 17 лет.

В академию он попал в шесть лет. Трент учился в младшем классе католической школы Св. Матфея на западе Ливерпуля, когда футбольный клуб организовал бесплатный просмотр для учеников. Учительница спросила, кто хочет пойти. Хотел весь класс. Поэтому ученики просто тянули жребий, кто отправится на просмотр. В шляпу опустили бумажки с фамилиями. На одной из вытащенных бумажек было написано Александер-Арнольд. На поле он сразу привлёк внимание тренера детской команды Иэна Барригана. Тот подошёл к родителям и сказал, что Трент может посещать групповые тренировки три раза в неделю.

Шестилетний Александер-Арнольд в форме «Ливерпуля» Фото: instagram.com/trentarnold66

До того как попасть на тренировочную базу в Мелвуде, Трент играл в футбол в паре километров: в парке с друзьями. Он рос рядом с базой «Ливерпуля». Иногда ребята приходили на базу: просовывали голову сквозь решетчатое ограждение и пытались рассмотреть, что происходит внутри. Круче всего считалось разглядеть Джеррарда, Алонсо или Каррагера. «То, что мы не могли как следует увидеть тренировку, делало это место ещё более заманчивым», — объяснил Александер-Арнольд в 2017 году, когда уже сам тренировался и играл с основой.

Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год Что прошёл самый дорогой защитник мира: был не нужен ни одному клубу, потерял 12 кг из-за болезни, прекратил общение с отцом.

Его мать Диана воспитывала сына в строгости и приучала к дисциплине. Во время обеда она могла позвонить в академию «Ливерпуля» и громко, на всю квартиру, объявить: «Добрый день! К сожалению, Трент не приедет на игру в воскресенье. Он недоел обед!» Приходилось доедать. Были и такие звонки: «Трент хорошо себя вёл на этой неделе, поэтому ему можно пойти на тренировку. Насчёт следующей не могу сказать. Зависит от того, как он будет себя вести». В «Ливерпуле» к этим звонкам привыкли и подыгрывали.

«Семья очень мне помогла, даже когда я этого не замечал. Я не думал о том, что тренируюсь быть футболистом, когда просто целыми днями гонял мяч с братьями (Трент – средний из трёх братьев). Мама всегда была рядом. Четыре раза в неделю возила меня на тренировки и на игру и следила, чтобы я не витал в облаках. Она никогда не допустит, чтобы успех унёс меня».



«Трент был тихим и послушным ребёнком. Он молчал, не шалил и делал всё, что ему говорили. Но он не был робким. Наоборот, в нём всегда чувствовалась огромная сосредоточенность. Он реагировал на трудности как взрослый» — так вспоминает 10-летнего Александера-Арнольда его детский учитель Дерек Уильямс.

Девятилетний Александер-Арнольд (обведён чёрным цветом) Фото: twitter.com/PeterConnolly9

«Быстро бегает, но ещё важнее, что он быстро думает»

До 14 лет он совмещал футбол и регби. Был фулбеком в регби и центральным нападающим в футболе. Он тогда ходил в школу св. Марии в Кросби, где много времени уделялось физподготовке и были футбольные курсы. Школа была платной: в отличие от других талантливых детей и подростков, Александер-Арнольд сам доплачивал за возможность играть в футбол. И одновременно он три раза в неделю продолжал посещать тренировки в академии «Ливерпуля».



В 16 лет он стал капитаном «Ливерпуля» U18. Его талант оценил Пепин Линдерс – уникальный тренер, который за несколько лет проделал путь от работы с юношеской командой до координации всей академии. Сейчас он в штабе Клоппа, и одним из направлений его работы является привлечение воспитанников и их интеграция в основную команду.



В академии Трент поиграл на всех позициях в полузащите. Но уже в 17 лет окончательно стал правым защитником. Вот, что говорил о нём Линдерс: «Трент быстро бегает, но ещё важнее, что он быстро думает. Он здорово читает игру, поэтому оказывается в нужном месте в нужный момент. У него есть дар ускорять позиционную игру. И он отдаёт пасы, которые невозможно предугадать и прервать».

Влияние Клоппа

Семью Александер-Арнольда многое связывает с «Манчестер Юнайтед»: дядя много лет работал на «Олд Траффорд», а с его бабушкой у Алекса Фергюсона был первый в его жизни длительный роман. Есть легенда (история не подтверждена, но её приводят серьёзные источники, например, «Нью-Йорк Таймс»), что на одной встрече Фергюсон спросил у подростка, о таланте которого в футбольном мире было всем известно: «Почему ты не присоединился к «МЮ?». Трент ответил: «Потому что моя мама не водит машину на автомагистральных дорогах».

В 2016 году, когда Трента стали привлекать к первой команде, Клопп после тренировок стал разговаривать с ним о футболе. По сравнению с академией «Ливерпуля» во взрослой команде игроки были больше предоставлены сами себе. В академии тренеры много разговаривали с футболистами, тренировки были похожи на уроки. Разговорами Клопп хотел помочь Тренту с адаптацией.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

Дебют случился 25 октября 2016 года в кубковом матче с «Тоттенхэмом», когда Тренту только исполнилось 18 лет. «Я очень нервничал. Но мне помогла мысль о том, что мои друзья, Ови Эджария и Бен Вудберн, уже дебютировали раньше. Мы радовались успехам друг друга и делились впечатлениями. Думаю, тот матч с «Тоттенхэмом» я провёл неплохо». Александер-Арнольд сыграл в нём 68 минут. «Ливерпуль» победил и прошёл в следующий раунд. Там Трент снова вышел в старте и на 76 минуте отдал голевой пас на Дивока Ориги.

Трент с братьями после победы в Лиге чемпионов Фото: instagram.com/trentarnold66/

Прорыв случился в начале 2018 года. Сезоном ранее Трент всего дважды выходил в старте в АПЛ, а тот начал в статусе глубокого запасного (справа в защите играл Гомес), но во второй половине сезона, когда Джо получил травму, он блестяще его заменил. По итогам сезона набралось больше 30 появлений на поле во всех турнирах и пять результативных действий. Сезон-2018/2019 Александер-Арнольд начал уже в статусе игрока основы, и с тех пор меньше 12 ассистов в АПЛ у него уже не было.



После поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» он поехал к родителям: 20-летний игрок не спешил переезжать. «Многие молодые футболисты слишком торопятся начать взрослую жизнь. Они съезжают, как только заработают достаточно, но деньги – это не всё, они не помогут решить все проблемы. Родители и браться тоже считают, что нам лучше пока жить вместе». Только год назад, весной 2019-го, Трент купил себе дом и стал жить отдельно. Победа в Лиге чемпионов совпала с началось полностью самостоятельной взрослой жизни.

Теперь осталась только одна мечта — стать капитаном «Ливерпуля».

***



В материале использована информация BBC, Guardian, Liverpool Echo, Independent, Planet Football, Transfermarkt, Opta, ФК «Ливерпуль».



Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла Хаита о европейском футболе. Там больше его материалов: посты, статьи, видео и подкасты.