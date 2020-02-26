Неймар снова всех обманул? Похоже, его удаление не случайность

Бразилец делает всё ради вечеринок и веселья. И так уже шесть лет подряд.

Вечеринка у Эйфелевой башни, гости исключительно в белом. Нет, это не модный показ – всего лишь день рождения Неймара. Ещё недавно он хотел вернуться в «Барселону», долго лечился от травмы и почти не играл. Болельщики «ПСЖ» гнали бразильца из клуба, на трибунах свистели и растягивали оскорбительные баннеры. Неймар в итоге остался в Париже, фанаты со временем его простили. Ну, ошибся, с кем не бывает.

Для Неймара в «ПСЖ» созданы отличные условия, однако футбол – это не всё, о чём думает бразилец. Звёздный форвард любит отдыхать и веселиться, причём с размахом. Как сделать это посреди сезона? Неймар знает несколько способов.

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Бразилец признался, что в этом году впервые пропустит карнавал в Рио-де-Жанейро, который пройдёт 21-26 февраля. По стечению обстоятельств Неймар получил красную карточку в матче с «Бордо» (23 февраля). Теперь он до конца месяца совершенно свободен и может даже успеть на закрытие карнавала.

Свой 28-й день рождения Неймар отметил в клубе неподалёку от Эйфелевой башни. Чтобы ничего не отвлекало, он пропустил матч с «Нантом» за день до вечеринки (4 февраля), сославшись на травму. Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что Неймар не лучшим образом готов к игре.

Думаете, что это просто совпадения? Бразилец каждый раз находит возможность устроить вечеринку или даже слетать на родину. И так уже шесть лет подряд!

Март-2015 – дисквалификация

Сезон-2014/2015 стал лучшим для Неймара в составе «Барселоны». Каталонцы тогда взяли требл, а сам бразилец занял третье место среди претендентов на «Золотой мяч». В матче 25-го тура Ла Лиги против «Гранады» (28 февраля) Неймар получил «горчичник», который был для него пятым по счёту. Из-за перебора жёлтых карточек Неймар не мог сыграть против «Райо Вальекано» (8 марта).



Так уж вышло, что дисквалификация Неймара совпала с днём рождения его сестры (11 марта). С разрешения руководства «Барсы» форвард отправился в Бразилию, где отлично провёл время с семьёй. Неймар вернулся в команду 14 марта, выйдя с первых минут против «Эйбара».

Март-2016 – дисквалификация

История повторилась через год. Неймар получил жёлтую карточку в матче с «Райо Вальекано» (3 марта), она оказалось пятой. Вновь дисквалификация, пропущенная встреча Ла Лиги против «Эйбара» (6 марта) и поездка в Бразилию.



Два года подряд Неймар отмечал день рождения сестры на родине. Форвард в качестве подарка закатил вечеринку в стиле «Диснея». Поклонники «Барсы» обвиняли бразильца в намеренном получении жёлтой карточки. Один раз – случайность, второй раз – совпадение, а третий?

Март-2017 – травма приводящей мышцы

Встреча 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1) стала, пожалуй, одним из самых ярких камбэков в истории футбола. В первом матче сине-гранатовые уступили 0:4, в их проход не верил никто. Неймар стал тем, кто повёл «Барсу» за собой – на его счету два гола и два ассиста, в том числе решающий пас на Серхи Роберто.



Игра проходила 8 марта 2017 года, к тому моменту Неймар уже «перебрал» жёлтых карточек в чемпионате Испании, отбыв дисквалификацию в декабре 2016. Бразилец нашёл выход из ситуации и, ссылаясь на травму, вновь полетел на родину. Матч против «Депортиво» (12 марта) был успешно пропущен. Лечение Неймара проходило на вечеринке по поводу дня рождения его сестры. Это уже закономерность.

Март-2018 – травма голеностопа

Летом 2017 года Неймар стал игроком «ПСЖ». Сумма трансфера повергла в шок футбольную общественность – 222 млн евро. Бразилец отлично начал в Париже: 30 матчей, 28 голов и 16 результативных передач. Концовку сезона испортила травма голеностопа, из-за которой Неймар не играл с марта по июнь.

Что же здесь странного, спросите вы? Восстановление заняло больше времени, чем планировалось. Официальная версия была такова, что Неймар готовился к ЧМ-2018 и не хотел форсировать лечение. Реабилитация форварда проходила в Бразилии. Без Неймара «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала.

Январь-2019 – травма колена

Парижане через год повторили своё «достижение»: снова 1/8 ЛЧ и поражение, на этот раз – от «Манчестер Юнайтед». Неймар к тому моменту восстанавливался от травмы колена, полученной в кубковом матче против «Страсбура» (23 января).



Несмотря на травму, Неймар с размахом отметил свой день рождения (5 февраля). На видео можно видеть, как бразилец танцует вместе с Дани Алвесом и Килианом Мбаппе.

День рождения, карнавал, именины сестры – слишком много поводов для веселья, и так мало для этого времени. Через год Неймар придумает новую причину, чтобы не играть, и устроит вечеринку.