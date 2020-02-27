Как изменились клубы РПЛ за последние 5 лет. Некоторые просто не узнать!

Ещё пять лет назад в России блистали Халк и Витсель, Данни и Думбия, Вальбуэна. Сегодня в РПЛ импортных звёзд такого масштаба почти не осталось. Да и местных мастеров, с тех пор не менявших прописку, раз, два и обчёлся. Составы команд за пятилетку изменились кардинально. Судите сами.

«Ростов»

«Ростов» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Обновление состава: 100%



Играют до сих пор: —



В составе «Ростова» не осталось ни одного футболиста, который начинал 2015 год в футболке жёлто-синих (Байрамян тогда был в очередной аренде). За последнее время ростовчане превратились из середняка чемпионата в топ-клуб: выиграли серебряные медали, играли в групповом этапе ЛЧ и доходили до плей-офф Лиги Европы. Неудивительно, что состав так сильно обновился.

«Спартак»

Артём Ребров Фото: РИА Новости

Обновление состава: 96%



Играют до сих пор: Ребров.



Артём Ребров — единственный из подопечных Тедеско, кто носил ромбик на груди и пять лет назад. Был ещё Джано, но он покинул «Спартак» этой зимой.

«Урал»

Роман Емельянов (слева) Фото: РИА Новости

Обновление состава: 96%



Играют до сих пор: Емельянов.



«Урал» выступает в чемпионате России с 2013 года, и пока лучшим результатом клуба является восьмое место. Даже кардинальное обновление состава не помогает бороться за высокие места.

«Рубин»

Павел Могилевец (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Обновление состава: 96%



Играют до сих пор: Могилевец.



Даже возвращение Бердыева не помогло «Рубину» вернуться в «топ» РПЛ. В начале текущего сезона новый «Рубин» строил Шаронов, теперь это делает Слуцкий. Текучка кадров высокая.

«Арсенал» Тула

Анри Хагуш (крайний справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обновление состава: 96%



Играют до сих пор: Хагуш.



Вместе с туляками путь от ФНЛ до Лиги Европы прошёл только Хагуш.

«Крылья Советов»

Тарас Бурлак Фото: РИА Новости

Обновление состава: 92%



Играют до сих пор: Конюхов, Бурлак.



В отличии от тульского «Арсенала», у самарского клуба закрепиться на несколько сезонов в чемпионате не получается. Сезоны 2014/2015 и 2017/2018 «Крылья Советов» провели в первом дивизионе. Зато у них есть два «старожила» — Конюхов и Бурлак.

«Зенит»

Олег Шатов Фото: РИА Новости

Обновление состава: 92%



Играют до сих пор: Смольников, Шатов.



После чемпионства с Виллаш-Боашем «Зенит» никак не мог снова взять трофей. Луческу и Манчини собирали состав под себя, но до первого места не добрались. Зато смог Семак. Смольников и Шатов поработали со всеми четырьмя тренерами.

«Динамо»

Антон Шунин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Обновление состава: 92%



Играют до сих пор: Шунин, Юсупов.



Даже когда «Динамо» вылетало в ФНЛ, Шунин не бросил родную команду. Юсупов уходил в 2015 году, но в 2019-м вернулся.

«Уфа»

Павел Аликин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обновление состава: 92%



Играют до сих пор: Аликин, Сухов.



Аликин и Сухов на двоих провели более 300 матчей за «Уфу»; первый ещё в 2014 году стал капитаном команды.

«Краснодар»

Ари (четвёртый слева), Сергей Петров (второй справа), Александр Мартынович (крайний справа) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Обновление состава: 84%



Играют до сих пор: Газинский, Ари, Мартынович, Петров.



Все четверо давным-давно служат чёрно-зелёным цветам и, без сомнения, войдут в историю «Краснодара».

«Локомотив»

Алексей Миранчук и Ведран Чорлука Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обновление состава: 84%



Играют до сих пор: Гильерме, Баринов, Миранчук Ал., Чорлука.



Гильерме проводит 13-й сезон в России, Чорлука — восьмой. Баринов и Алексей Миранчук пришли из академии.

«Ахмат» (бывший «Терек»)

Андрей Семёнов Фото: РИА Новости

Обновление состава: 76%

Играют до сих пор: Городов, Уциев, Семёнов, Иванов, Кадыров Х, Мбенге.



«Ахмат» точечно работает на трансферном рынке, поэтому и изменений в составе у него немного. Несмотря на стабильность обоймы, до Лиги Европы грозненцы всё никак не доберутся.

ЦСКА

Марио Фернандес и Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обновление состава: 76%



Играют до сих пор: Акинфеев, Дзагоев, Набабкин, Фернандес, Щенников.



В ЦСКА многие задерживаются надолго: достаточно вспомнить «мастодонтов» — Березуцких или Игнашевича. Скорее всего, Акинфеев, Набабкин, Дзагоев и Щенников тоже до конца игровой карьеры останутся «армейцами».