Матч на «Бернабеу» — хорошее напоминание: меньше директив, если всё решают эмоции и хаос

Лучше готовить команду к тому, что на поле может случиться что угодно.

Несколько коротких замечаний, которые приведут к общему выводу.

Во-первых, совершенно очевидно, что оба тренера перегрузили игроков указаниями, как конкретно нужно действовать на поле — в результате до гола шла тяжёлая игра без пространства для импровизации. Иногда казалось, что Гвардиола и Зидан сейчас сами выйдут на газон и начнут прямо по ходу игры водить игроков за руку и расставлять их по нужным местам.



Во-вторых, гол «Реала» случился в тот момент, когда «Сити» взял игру под контроль. И наоборот: голы «Сити» пришли в отрезок, когда Мадрид доминировал на поле (занятно, что Рамос не реализовал в чужой штрафной хороший шанс окончательно заколотить игру, а затем провалился в своей).

Де Брёйне — гений! Тащил «Сити» на «Бернабеу» и в итоге перевернул матч за 5 минут Так просто с Лигой чемпионов они не расстанутся.

В-третьих, одна из составляющих плана Гвардиолы на матч совершенно очевидно включала плотную игру в обороне против передач в штрафную от Карвахаля (одна из его любимых опций — подача на дальний угол вратарской). Габи Жезус опускался за правым защитником «Реала» вплоть до своей линии обороны. И в этом контексте иронично, как именно Мадрид мог сравнять счёт на последних минутах. Вдесятером «Реал» создал ситуацию для подачи Карвахаля, «Сити» коллективно забыл о директивах, и мяч пошёл в район дальнего угла вратарской. Ферлан Менди не забил — а могло получиться ещё показательнее.

Фото: David Ramos/Getty Images

Но и без этого довольно. Каждое из этих замечаний сводится к одной мысли: если хаос на поле неизбежен и неконтролируем со стороны тренера, то зачем пытаться удержать под своим влиянием каждую мысль футболиста на поле? Часто мы говорим что-то вроде «После гола игра раскрылась», но речь стоит скорее вести о том, что после гола почти всегда и на любом уровне планы на игру по крайней мере на некоторое время перестают работать — включаются понятные эмоции. Гвардиола сам прекрасно может рассказать об этом, вспомнив перестрелку с «Тоттенхэмом» в ответном матче прошлой Лиги чемпионов.

Трусость дала Гвардиоле ничью. А смелость принесла победу Инь-ян, карма и другие тактические детали матча с «Реалом».

Итак, если что-то точно ломает игру, то план будет работать все 90 минут лишь при счёте 0:0, отсутствии грубых фолов, стычек, при полной тишине на трибунах (этого команды в первом тайме добились), без телекамер и турнирной ценности матча. То есть добиться этого практически невозможно. Зачем тогда столько директив, что футболисты, за исключением пары действительно выдающихся мастеров индивидуальной игры, боятся сделать лишнюю передачу вперед? Речь не о давлении результата и важности турнира, а о том, что при принятии решения (часто на это меньше секунды) нужно вспомнить сразу несколько указаний, и иногда это приводит к отключке, что случилась, например, с Отаменди и Родри в эпизоде с голом «Реала».

Этот матч нельзя назвать очень качественным, но его можно использовать в качестве учебного пособия. Готовность к хаосу на поле, постоянным переходам владения и сменам направления движения — приоритетное направление развития футбола сегодня, эта работа на тренировках даже важнее индивидуальных теоретических настроек. «Сити» выиграл в Мадриде не благодаря тому, что Пеп думал за каждого на поле, а потому что лучше был готов именно к неопределённости игры. И в лице Кевина Де Брёйне имеет футболиста, который, возможно, лучше всех в мире сегодня умеет ориентироваться в скомканном листке плана на матч.