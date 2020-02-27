В марте должны закрыть вопрос с возвращением пива на стадионы. Пора бы уже!

В начале марта Госдума рассмотрит внесение изменений в некоторые статьи нескольких законов в части снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. За исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.



Продажа алкоголя на российских стадионах была запрещена 15 лет. Рассказываем, почему запрет хотят снять.



«Пиво появится на стадионах. Сейчас законопроект готовится к процедуре второго чтения, продолжается приём и обсуждение поправок. Мы надеемся, что при хорошем развитии событий до середины апреля он уже будет одобрен Советом Федерации, — рассказал «Чемпионату» Игорь Лебедев, заместитель председателя Государственной думы и автор поправок к законопроекту. — 99,9 процента за то, что со следующего чемпионата всё будет функционировать в соответствии с поправками к закону. Рассматривался запрет распития пива на трибуне. Можно будет пить только в подтрибунном помещение или в пределах пункта, где оно продаётся".

Почему запретили пиво на стадионах

Главной причиной запрета алкоголя на спортивных аренах принято считать события на Манежной площади 9 июня 2002 года, когда во время просмотра матча сборной России против Японии на ЧМ-2002 случились, наверное, самые массовые беспорядки в центре Москвы за последние десятилетия.



Алкоголь тогда можно было купить любой и везде. В частности, в тот день он свободно продавался в переходах под площадью, и в видеохронике тех печальных событий видно, что в толпе летают не только пивные бутылки, но и водочные.



Выводы власти сделали. Был принят ряд законов, сначала ограничили, а позже запретили рекламу алкоголя по телевидению и вообще в СМИ, затем появился запрет продавать спиртосодержащие напитки в районах, где проводятся массовые мероприятия. И, наконец, последовал запрет на продажу алкоголя после 23:00 (это в Москве, во многих других городах – после 22:00).



Спортивные сооружения попали под раздачу в 2005 году. Почему? Ну, во-первых, прямая и чёткая связь: фанаты, Манежка, погромы. А во-вторых, футбольные матчи в те времена считались событием повышенного риска и без Манежки, хотя каких-то глобальных эксцессов внутри арен никогда в российской истории не случалось.

Валерий Газзаев, знаменитый российский тренер, ныне депутат Государственной думы:



— Взаимодействие с болельщиками – это далеко не только вопрос ограничений. Я хочу, чтобы зрители комфортнее чувствовали себя на трибунах и лучше болели за свои команды, поэтому выступаю за возвращение пива на стадионы. Во время чемпионата мира оно активно продавалось, и я не помню, чтобы возникали какие-то проблемы. Стадионы устроены так, что камеры просматривают каждый сектор и служба безопасности может оперативно вычислить нарушителей. А деньги, вырученные от продажи пива, можно будет направлять на развитие самих клубов и детско-юношеского футбола. Эта практика существует во всём мире, и я считаю, что мы должны идти по пути самофинансирования профессиональных команд.

Фото: РИА Новости

Почему пиво продавалось на стадионах во время чемпионата мира

Дело в том, что у ФИФА, как и у многих крупных федераций, есть пивной спонсор. И контракт, согласно которому на всех турнирах, проводимых под эгидой этой организации, может продаваться только спонсорское пиво. Иначе ФИФА просто не даст стране право проводить турнир. В 2013 году был принят федеральный закон о подготовке и проведении чемпионата мира (а также сопутствующего ему Кубка конфедераций — 2017), который на время турнира разрешил «розничную продажу и потребление алкогольной продукции», реализуемой ФИФА и его партнёрами на стадионах и в фан-зонах.



Даже Катар, хозяин следующего чемпионата мира, вынужден был уступить требованиям ФИФА и будет продавать спонсорское пиво в специальных фан-зонах. А в этой стране ограничения на продажу алкоголя куда как строже, чем в России.

Михаил Ефремов, народный артист России, болельщик «Спартака»:



— Я всегда за разрешительные законы, а не за запретительные. Я хожу в такую ложу, где пиво продаётся всегда. Что касается народа, если будут пластиковые стаканчики, то ничего страшного не будет. Ну, может обольют кого-то (смеётся). У нас всё может быть гораздо лучше, чем на прекрасном Западе. У нас люди понятливые. Правоохранители, правда, непонятливые. Они слишком сильно охраняют наши права. Я не могу быть против, не моё дело кому-то что-то запрещать. Не очень понимаю тех людей, которые что-то запрещают. Пивка попить — почему бы и нет?

Как обстоит с этим дело в Европе

В большинстве стран Европы нет ограничений на продажу пива на стадионах, но есть исключения, ограничения и нюансы. В Италии, Испании и Португалии на аренах разрешено только безалкогольное пиво. В Англии можно спокойно пить пиво внутри чаши, но на трибунах это делать запрещено. Нарушение карается немаленьким штрафом.

К нюансам отнесём следующий момент: европейцы на футболе пьют пиво с невысоким содержанием этилового спирта — до 4,5 градуса (обычное пиво – от 5 градусов). А ряд клубов, например немецкая «Бавария», продаёт на стадионах сверхлёгкое пиво с содержанием алкоголя 2,5–3,5%.



Кстати, «Бавария» как ни один другой клуб мира вовлечёна в сотрудничество с пивоваренной компанией. Все наверняка хоть раз видели кадры, на котором игроки мюнхенского клуба в полном составе в национальных баварских костюмах посещают знаменитый пивной фестиваль «Октоберфест». Участвовать в этом мероприятии могут только местные пивоварни, и самая большая палатка принадлежит как раз спонсору «Баварии».

Игроки «Баварии» на Октоберфесте Фото: Alexandra Beier/Bongarts/Getty Images

И все, конечно, помнят, что в Германии, празднуя победу в чемпионате, обливаются не шампанским, а пивом.

Игроки «Баварии» обливают Хосепа Гвардиолу пивом Фото: Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images

Болельщики со стажем помнят, что многие годы на майке «Ливерпуля» значилось название пивного бренда, долгое время сотрудничали с пивоваренными компаниями «Эвертон» и «Ньюкасл».



Впрочем, в последние сезоны титульных пивных спонсоров в АПЛ не осталось, пивоваренные компании теперь предпочитают покупать рекламу вокруг поля и права на эксклюзивную продажу напитков на стадионе или турнире, как это происходит с чемпионатами мира, Европы и Лиги чемпионов.

Сергей Кирьяков, известный советский и российский футболист, много лет играл в Германии:

— Я ничего плохого в этом не вижу, во всех футбольных странах это нормальное явление. Надо сделать всё организованно, чтобы не превращать это место в помойку. Также это дополнительное привлечение денежных средств. Думаю, это хорошая ситуация.



Недавно были в Германии, там продаётся пиво в пластиковых бокалах, причём ты платишь депозит за бокал € 2-3, потом возвращаешь его и получаешь деньги обратно. Это сделано, чтобы люди не кидали стаканы на поле.

Что может дать российскому футболу возвращение пива на стадионы

Как показал чемпионат мира, ничего страшного в продаже пива на стадионах нет. Да и вообще с правопорядком на футбольных матчах в России уже давно всё нормально. Но не из-за запрета. Раз нельзя выпить пива на стадионе, то люди собираются перед игрой в близлежащих кафе и делают это там. Попробовали бы вы найти свободный столик в заведении в районе стадиона «Локомотив» в дни Лиги чемпионов! И после матча болельщики расходятся по тем же ресторанам и барам.



Так что, в сущности, этот закон в нынешнем виде не имеет никакого практического смысла. Запрет ради запрета.



А вот пользы возвращение пива на стадионы может принести немало. Во-первых, клубы смогут увеличить свои доходы в дни матчей за счёт розничной продажи. Во-вторых, они смогут увеличить свою аудиторию за счёт тех людей, кто сейчас предпочитает смотреть футбол в пабах именно по причине отсутствия пива на стадионах. В-третьих, в российский футбол вернутся пивоваренные компании, для которых, как и для букмекеров, спорт и спортивные болельщики очень важны. Букмекерские конторы, например, выступают спонсорами чуть ли не всех клубов РПЛ. И не только РПЛ. И не только в футболе.



Совсем недавно РПЛ подписала контракт с «Тинькофф банк», который станет титульным спонсором Премьер-Лиги. И сумма, которую получит российский футбол, прямо скажем, не впечатляет.



Наш спорт по-прежнему зарабатывает крайне мало и живёт в основном за счёт государства. Пора зарабатывать.



«Невозможно просчитать сколько можно будет заработать на этом. Мы не знаем, сколько людей придёт на стадион, сколько купит пиво. Это сложно поддаётся математике. Главное — средство от реализации в большей части будут идти в РФС на развитие юношеского спорта, развитие футбола в нашей стране. Неважно сколько: рубль или миллион. Нашему спорту нужны любые деньги», — считает Игорь Лебедев.