В Италии начинается паника из-за коронавируса. Чем это грозит футболу?

Профессиональный игрок итальянской Серии C стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает Sport.es со ссылкой на La Nazione. Это более-менее адекватная информация от итальянских СМИ. Вбросов и слухов на эту тему в стране сейчас множество, говорят, что среди заболевших есть и игроки серии А. В Италии начинается настоящая паника.
Что было
Стало известно, что в числе заражённых коронавирусом оказался 38-летний футболист из любительского ломбардского клуба «Кодоньо». Сейчас он в тяжёлом состоянии находится в больнице. У людей из его окружения уже проявились симптомы болезни.
Из-за этого случая в Италии отменили более 40 любительских футбольных матчей. Также решила перестраховаться и «Пьяченца». Клуб из Серии С отменил занятия в своей академии, так как некоторые воспитанники приезжают на тренировки из Кодоньо.
22 февраля в городе Асколи-Пичено местный «Асколи» из Серии B должен был принимать «Кремонезе». Когда обе команды появились на поле, футболистам сообщили, что встреча отменена. Игру решили перенести на неопределённый срок из-за того, что гости располагаются в заражённом регионе Ломбардия.
Поздно вечером в тот же день председатель совета министров Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные мероприятия запланированные на 23 февраля в Венето и Ломбардия будут отменены. В результате не состоялись три встречи Серии А: «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Верона» — «Кальяри». Позже стало известно, что отменен и матч между «Торино» и «Пармой».
Проведение игры 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец», которая идёт сейчас, 27 февраля, в Милане, стала возможной при условии отсутствия зрителей.
Футболисты «Лудогорца» прибыли в Милан вот в таком виде.
«Думаю, в игре при пустых трибунах нет никакой красоты. Футбол нуждается в публике. Чувствовать атмосферу поддержки — это самое прекрасное. Конечно, мы поддерживаем решения, принятые во благо охраны здоровья людей. Надеюсь, ситуация скоро нормализуется», — сказал после игры наставник «Интера» Антонио Конте.
При этом матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» прошёл в обычном режиме.
Что есть
Итальянские СМИ сообщают, что новым заражённым стал футболист, проживающий в провинции Сиена. В прошлое воскресенье игрок не был включён в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.
Ситуация усугубляется, Италия стала четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о 628 заражённых, 14 человек скончались. И в интернете всё больше фейков о том, что известные футболисты заразились коронавирусом. Сегодня писали, в частности про Алексиса Санчеса, но информация, к счастью, оказалась ложной.
Что будет
Ближайшие матчи серии А пройдут без зрителей, пока приостанавливать чемпионат федерация не хочет. Но, возможно, другого выхода не будет. В Японии уже приняли такое решение.
17 марта «Ювентусу» играть дома ответный матч Лиги чемпионов против «Лиона», и уже поговаривают о том, что матч может либо пройти без зрителей, либо быть отменён.
В УЕФА также обеспокоены ситуацией и не стали скрывать, что если ситуация не нормализуется, то матчи Евро в Италии не состоятся. И не только в Италии. Не исключено, что Евро будет перенёсён на другие сроки или вообще отменён.
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