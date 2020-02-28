Главная драма ночи в ЛЕ: «Арсенал» пропустил на 120-й минуте, но мог всё спасти

27 февраля состоялось 14 матчей 1/16 финала Лиги Европы (один прошёл днём ранее). Самой драматичной оказалась игра в Лондоне, где «Арсенал» принимал греческий «Олимпиакос». В первом матче лондонцы выиграли в гостях 1:0, так что особых сложностей для них не предвиделось.
Но на 53-й минуте Пап Сиссе с подачи Матьё Вальбуэна вывел вперёд «Олимпиакос» и сделал общий счёт равным. Дело дошло до овертайма и вот там началось!
113-я минута, фантастический гол Обамеянга
После скидки Мартинелли Обамеянг в красивом прыжке «ножницами» вколотил мяч в ближний угол!
Пьер-Эмерик Обамеянг забивает ударом через себя
Фото: Chloe Knott/Getty Images
120-я минута, ответ «Олимпиакоса»
На предпоследней минуте дополнительного времени Юссеф Эль-Араби с подачи Георгиоса Масураса снова выводит греков вперёд! Фантастическая развязка!
Юссеф Эль-Араби с подачи Георгиоса Масураса забивает победный гол
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
122-я минута, обидный промах Обамеянга
Казалось, что в этом матче уже всё, дальше идут гости, но у «Арсенала» оставалось ещё несколько минут. И всё могло вновь качнуться в обратную сторону. На 2-й добавленной к овертайму минуте Обамеянг бил с нескольких метров, но умудрился промазать. Как?
Пьер-Эмерик Обамеянг после досадного промаха на последней минуте
Фото: Julian Finney/Getty Images
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