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«Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2, обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, 27 февраля 2020 года

«Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2, обзор матча ЛЕ
Анатолий Романов
Главная драма ночи в ЛЕ: «Арсенал» пропустил на 120-й минуте, но мог всё спасти
Очередная неудача лондонского клуба.
Футбол / Лига Европы 0

27 февраля состоялось 14 матчей 1/16 финала Лиги Европы (один прошёл днём ранее). Самой драматичной оказалась игра в Лондоне, где «Арсенал» принимал греческий «Олимпиакос». В первом матче лондонцы выиграли в гостях 1:0, так что особых сложностей для них не предвиделось.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Арсенал Л
Лондон, Англия
Окончен
1 : 2
ДВ
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Сиссе – 53'   1:1 Обамеянг – 113'   1:2 Эль-Араби – 119'

Но на 53-й минуте Пап Сиссе с подачи Матьё Вальбуэна вывел вперёд «Олимпиакос» и сделал общий счёт равным. Дело дошло до овертайма и вот там началось!

113-я минута, фантастический гол Обамеянга

После скидки Мартинелли Обамеянг в красивом прыжке «ножницами» вколотил мяч в ближний угол!

Пьер-Эмерик Обамеянг забивает ударом через себя

Пьер-Эмерик Обамеянг забивает ударом через себя

Фото: Chloe Knott/Getty Images

120-я минута, ответ «Олимпиакоса»

На предпоследней минуте дополнительного времени Юссеф Эль-Араби с подачи Георгиоса Масураса снова выводит греков вперёд! Фантастическая развязка!

Юссеф Эль-Араби с подачи Георгиоса Масураса забивает победный гол

Юссеф Эль-Араби с подачи Георгиоса Масураса забивает победный гол

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

122-я минута, обидный промах Обамеянга

Казалось, что в этом матче уже всё, дальше идут гости, но у «Арсенала» оставалось ещё несколько минут. И всё могло вновь качнуться в обратную сторону. На 2-й добавленной к овертайму минуте Обамеянг бил с нескольких метров, но умудрился промазать. Как?

Пьер-Эмерик Обамеянг после досадного промаха на последней минуте

Пьер-Эмерик Обамеянг после досадного промаха на последней минуте

Фото: Julian Finney/Getty Images

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