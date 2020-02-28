Португалия осталась без еврокубков. В феерическом матче «Шахтёр» выбил «Бенфику» из ЛЕ

«Байер» выбил «Порту» с Зе Луишем

После домашней победы (2:1) над португальским клубом «Байер» приехал в Порту в статусе фаворита противостояния. Свои серьёзные амбиции немцы обозначали уже на 10-й минуте. Хаверц отпасовал на свободного Аларио, а тот из пределов чужой штрафной отправил мяч точно в правый угол ворот. В начале второго тайма Хаверц уже ассистировал Демирбаю, а вскоре отличился и сам. На 57-й минуте после передачи Диаби молодой полузащитник поразил пустые ворота. На три пропущенных мяча «Порту» ответил лишь одним голом Мареги и в результате закономерно вылетел. В игре с «Байером» бывший форвард «Спартак» Зе Луиш провёл на поле 64 минуты, но ничем, кроме полученной жёлтой карточки, отметиться не успел.

Голевая Мхитаряна помогла «Роме» пройти «Гент»

«Гент», минимально уступивший римлянам в Италии, дал настоящий бой «Роме» на домашнем стадионе в Бельгии. В ответной игре с итальянцами хозяева вышли вперёд на 25-й минуте – гол на свой счёт записал форвард Джонатан Дэвид. Тем не менее спустя всего лишь 4 минуты гости сильно подпортили настроение местным болельщикам. Генрих Мхитарян разогнал контратаку и отличным пасом вывел Клюйверта на ударную позицию. Джастин удачно подстроился под мяч и поразил ближний угол ворот. В оставшееся время матча «Гент» доминировал на поле и даже был близок ко второму голу, но в итоге отличиться больше не смог.

«Истанбул» сделал супер-камбэк в игре со «Спортингом»

В первом матче между «Спортингом» и «Истанбулом» португальцы дома с лёгкостью разобрались с турками (3:1). Поэтому ответная встреча в Стамбуле казалась лишь формальностью. Однако хозяева на родном стадионе всё-таки сумели совершить чудо. Забив два гола в первом тайме и, пропустив один мяч после перерыва, в компенсированное время встречи футболисты «Истанбула» перевели игру в овертайм. На первой добавленной минуте нападающий хозяев Вишча сместился с правого фланга в центр и здорово пробил в дальний угол. В дополнительное время матча турки усилили давление на ворота гостей и добились своего. Кайсара заработал пенальти, а главный герой встречи Вишча успешно реализовал одиннадцатиметровый. Так Португалия лишилась ещё одного своего клуба в еврокубках.

«Аякс» бесславно вылетел из ЛЕ

В гостевой игре с «Аяксом» «Хетафе» «похоронил» хозяев в самом начале встрече. На пятой минуте Дейверсон подал в чужую штрафную, где Мата оттеснил от мяча защитника и затем без труда переиграл голкипера Онану. В первом матче «Аякс» уступил испанцам со счётом 0:2, так что пропущенный гол в Амстердаме обязывал хозяев забивать аж четыре мяча. Такой подвиг оказался голландцам не по зубам. Хозяева забили в каждом тайме по голу и попрощались с еврокубками.

«МЮ» уничтожил «Брюгге»

По сравнению с матчем в Бельгии, игра против «Брюгге» на «Олд Траффорд» далась «Манчестер Юнайтед» намного легче. В середине первого тайма после удара Джеймса защитник гостей Дели подставил руку под мяч в свой штрафной площади, за что получил красную карточку. Пенальти без проблем реализовал Бруну Фернандеш. Вскоре новичок «МЮ» Игало удвоил преимущество гостей, а в конце первого тайма Мактоминай довёл счёт до разгромного. На тот момент игру на «Олд Траффорд» можно было уже заканчивать. Тем не менее после перерыва манкунианцы поразили ворота соперника ещё дважды. Дублем отметился Фред.

«Лудогорец» достойно сражался с «Интером»

Домашний матч с «Лудогорцем» складывался для «Интера» непросто – в первом тайме хозяевам даже пришлось отыгрываться. На 25-й минуте полузащитник Каули получил передачу от Сисиньо в чужой штрафной и с острого угла вколотил мяч в ворота Паделли от перекладины. Впрочем, сравнять счёт, а затем и выйти вперёд, хозяева успели ещё до перерыва. Сначала голкипер «Лудогорца» Илиев прозевал простой удар Бираги в ближний угол ворот, а вскоре Лукаку протолкнул мяч головой в сетку. После перерыва болгарский клуб не сдавался, но ничего поделать с обороной итальянцев в итоге не смог. «Интер» прошёл дальше.

«Шахтёр» выбил последнюю португальскую команду из ЛЕ

В ответном матче «Бенфика» и «Шахтёр» устроили феерическую «перестрелку». К 36-й минуте на табло стадиона «Да Луш» уже горели 2:1. Единственный мяч «горняков» в первом тайме был записан на счёт защитника «Бенфики» Рубена Диаша – после прострела Додо мяч рикошетом от португальца залетел в ворота Влаходимоса. У хозяев отличился тот же Диаш и Пицци. После перерыва на «Да Луш» стало ещё интереснее. На 47-й минуте «Шахтёр» «привёз» себе гол. Матвиенко сделал ужасную поперечную передачу в свою штрафную, Соуза перехватил мяч и отпасовал на Силву, а хавбек спокойно поразил пустые ворота.

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Впрочем, на досадный пропущенный гол «горняки» отреагировали, как следует. За 20 минут они дважды поразили ворота гостей – Степаненко головой замкнул подачу Тайсона, а Алан Патрик вовремя среагировал на отскок в чужой штрафной и рикошетом от газона послал мяч в ворота. На это ответить «Бенфика» уже не смогла. В тяжелейшем противостоянии «Шахтёр» выбил из турнира последнюю португальскую команду. Ранее вылетели «Брага», «Спортинг» и «Порту».