«В 7:30 утра приехал главный. Уже пьяный». Легенда «Локо» — о месяце кошмаров в Казахстане

2020 год начался для Владимира Маминова приглашением из Казахстана на пост главного тренера «Актобе». Маминов съездил с командой на первые сборы, отправился на вторые, а потом — был уволен. Спустя всего месяц после назначения.

«Чемпионат» обратился за подробностями этой очень странной истории, в которой было много дикостей:



— набор игроков по объявлениям,

— приезд пьяного босса на сборы,

— бойкот футболистами тренировок.



И даже разозлённый Лукаш Подольски.



Владимир согласился выступить с монологом при условии, что его рассказ будет максимально детальным. Возможно, российскому читателю какие-то детали покажутся незначительными — если так, можете начинать чтение с подзаголовка «Саботаж, переворот и увольнение». Ну а те, кто хочет погрузиться в ситуацию с головой, могут начать чтение этого монолога со следующих строк.

Предложение и встреча у губернатора

Предложение возглавить «Актобе» поступило мне 8 января, от генерального менеджера клуба Горана Вельковича. Мы встречались с ним всего однажды, более десяти лет назад — я тогда ещё был футболистом. С тех пор не виделись.



Был рад нашей встрече спустя много лет, Горан сказал, что по меркам Казахстана «Актобе» топовый клуб. В трудное положение он попал из-за долгов прежнего руководства. Из-за них с клуба сняли 12 очков, после чего они и вылетели в первую лигу.



Предложение меня заинтересовало тем, что были поставлены конкретные задачи:



— 1-й год: комплектование команды, формирование основного состава и выход в премьер-лигу, борьба за победу в Кубке Казахстана;

— 2-й год: усиление команды, закрепление в Премьер-лиге Казахстана;

— 3-й год: попадание в призёры чемпионата Казахстана и еврокубки.



Также Горан представил проект развития всего актюбинского футбола.



Эти задачи нам подтвердил аким (губернатор) Актюбинской области, когда принимал нас в акимате. Аким выразил поддержку и доверие к тренерскому штабу и генеральному менеджеру. Назначенному им же молодому председателю правления Смагулову он дал указание во всём содействовать и прислушиваться к нам, как к более опытным в футбольных вопросах людям.



Был утверждён бюджет в 2 миллиарда тенге (приблизительно 5 миллионов долларов). Солидный бюджет для первой лиги! Правда, эту сумму выделили не только на ФК «Актобе», но и на финансирование академии, спортивного комплекса, мини-футбольного клуба и т.д. А ещё значительная часть денег ушла на погашение предыдущих долгов. Как выяснилось позднее, это 700 млн тенге — треть бюджета.

Комплектование команды, первый сбор

Ещё в середине декабря руководство решило провести набор футболистов «по объявлению». Это было сделано до моего приглашения в «Актобе» и без моего ведома. Как мне объяснили, это инициатива акимата, с целью показать открытость команды к болельщикам и народу. Единственным условием был возраст — от 20 до 24 лет. Сказали, просматривают перспективную молодёжь.



Я был в шоке, что в такой именитый клуб реально набирают игроков по объявлению!



Заниматься отбором претендентов поручили моему будущему помощнику Алексею Викторовичу Косолапову. С середины декабря по начало января поступило более 500 заявок. В итоге мне сказали, что на первый сбор едут трое отобранных из них футболистов. А именно два бывших игрока молодёжной команды ФК «Оренбург» и закончивший с футболом детский тренер, решивший возобновить карьеру. Забегая вперёд, хочу сказать, что после первой же тренировки пришло понимание, что дети всё же не останутся без наставника.



За два дня до вылета на первый сбор выяснилось, что в команде не только недостаток футболистов, но и нет персонала — начальника команды, спортивного директора, селекционеров, докторов, массажистов, даже администратора. Чтобы полноценно провести сборы, специалистов приглашали в срочном порядке. Клубному доктору, несмотря на выделенный бюджет, руководство не предоставило необходимое количество медикаментов. На сборах ему приходилось обращаться за ними к коллегам из других клубов.



В СМИ писали, что на сбор поехало 40 человек из основного состава. В реальности их было всего 17. То есть 14 полевых и три вратаря, а остальные — молодёжный состав, который работал со своим тренером и по своей программе. По сути, это две команды. Взяли ребят на сбор, чтобы просмотреть всех кандидатов на усиление состава.



На первом сборе даты спаррингов подбирались так, чтобы основной состав и дубль не играли в одно время. Таким образом, мы смогли просмотреть все игры молодёжного состава и отобрали, увы, всего два молодых футболиста для работы с основной командой. Для главной команды намеренно выбирали сильных соперников, чтобы на их фоне получить объективную оценку качеств просматриваемых футболистов и их соответствие поставленным задачам.



Единственное, был отменён матч с «Црвеной Звездой» по инициативе сербской команды из-за большого количества травм в их команде. В связи с этим мы играли со «Спартаком-2» (с командой ФНЛ, а не с молодёжным составом «Спартака», как писала пресс-служба «Актобе»).



Просматривались все футболисты без исключения: и на контрактах, и без. Казахстанские игроки, российские, легионеры – все находились в равных условиях, и ко всем было одинаковое отношение. Хочу отметить, что футбол не имеет национальности и на поле всё решают только профессиональные качества.



Но были и такие игроки, кого Смагулов самовольно подписал без просмотра, тем самым создав нервозную обстановку в команде, т.к. остальные футболисты не оставили этот факт без внимания. Речь идёт о подписанных Унгарбаеве и Жумашеве, которые явно проигрывали конкуренцию. По окончании первого сбора им было объявлено, что тренерский штаб на них не рассчитывает.

Мы проделали огромную аналитическую работу: просматривали видео, собирали статистику. Спали часа по три в сутки. Вызывали на просмотр футболистов только после тщательного изучения кандидатов. Если игрок не подходил, а таких было немного, на его место приглашался другой. Не было такого, что мы пачками привозили футболистов и тратили бюджетные деньги на их размещение. Все приглашённые игроки прилетали за свой счёт.



Количество футболистов, присутствующих одновременно на сборе в команде, не превышало двадцати полевых и трёх вратарей. В итоге были отобраны Максим Лаук, с которым мы работали в «Тюмени», Юрий Лебедев из «Нижнего Новгорода», Эдуард Суханов из «Гомеля», а также Голышев и Маркелов, известные по выступлениям в РПЛ. Из легионеров к нам присоединился серб Цуцкич и ивуариец Куаджи. Велись переговоры с капитаном «Томи» Максимом Казанковым.



По моему личному приглашению на втором сборе к команде должен был присоединиться Георгий Бурнаш, один из тех ребят, с которыми мы впервые в истории «Локо» стали чемпионами молодёжного первенства. По рекомендации Косолапова пригласили молодого футболиста Прокопенко. Также были отобраны девять казахстанцев (некоторые были на контрактах с прошлого сезона), вратарь и капитан Нарзикулов, плюс те два игрока из молодёжной команды «Оренбурга».



Горан провёл с ними переговоры, и была достигнута договорённость о сотрудничестве, несмотря на неожиданное сообщение руководства об уменьшении обещанных премиальных за матчи в сезоне и по результатам сезона в три раза, из-за долгов клуба.



Несмотря на ротацию игроков, была проделана вся запланированная работа по функциональной подготовке, мы приступили к организации технико-тактических командных взаимодействий. В команде царила рабочая атмосфера и взаимопонимание, все тренировались с хорошим настроением, не было даже намёка на претензии к тренировочному процессу.



По требованию Смагулова я предоставлял ему отчёты о приглашаемых и отобранных футболистах. Все ждали его приезда, однако он всячески отказывался приезжать на первый сбор, ссылаясь то на празднование своего дня рождения, то на своё участие в заседаниях совета директоров (которое так и не состоялось), то на свою занятость. В итоге дал обещание, что предоставит игрокам контракты для ознакомления по электронной почте.



За время пребывания команды на первом сборе Смагулов, находясь в Актобе, сформировал вокруг себя «свиту» в лице помощника Даулета Арыстангалиева, а также нового начальника команды Азамата Сабыра и нового спортивного директора. Назначения не были согласованы с генеральным менеджером. Как выяснилось, эти люди работали с прежним руководством, которое и довело «Актобе» до столь плачевного положения.

Собрание в Актобе за спиной главного тренера, вторые сборы

На втором сборе стало понятно, что в паузе между сборами Смагулов начал умышленно затягивать подписание контрактов с россиянами и легионерами, нарушая своё обещание. Настолько явно, что те же Маркелов и Лаук в итоге отказались от перехода, а некоторые на вторые сборы не полетели вообще. Тут нужно учитывать тот факт, что в России 22 февраля заканчивался дозаявочный период. Естественно футболисты сильно переживали по этому поводу.

В Актобе контракты подписали лишь с некоторыми казахстанскими игроками. Возмутило и то, что во время паузы между сборами за спиной у генерального менеджера и главного тренера было проведено собрание, инициированное лично Арыстангалиевым и Смагуловым, на которое были вызваны только казахстанские футболисты (это к вопросу о разделении в команде).



Видимо, Арыстангалиев уже тогда начал готовить саботаж в команде. Он спрашивал у футболистов, как им тренировочный процесс. Насколько мне известно, игроки сказали, что всё нормально, а возмущались только двое: Жумашев и Унгарбаев, те самые, которых привёл председатель правления. Не думаю, что эти казахстанские футболисты настолько искушены в тренировочном процессе, чтобы давать ему оценку и рассуждать, нравится он им или нет.



Формирование команды ещё не было закончено, но Смагулов отказывался вызывать рекомендованных нами футболистов на второй сбор. Постепенно начали появляться игроки, о приезде которых тренерский штаб и генеральный менеджер даже не знали, нас просто ставили перед фактом. Бывало такое, что уже перед отъездом на тренировку звонил администратор и сообщал: «У нас ещё двое приехали». У меня всё было расписано по фамилиям, поэтому приходилось вносить коррективы в тренировочный процесс. Игроки же не виноваты в том, что их пригласили без ведома тренера. Даже в такой ситуации ко всем было одинаковое отношение и все принимали участие в тренировках.

Саботаж, переворот и увольнение

У меня было много вопросов к Смагулову и все ждали его приезда. На вторые сборы он приехал не как обещал 12 февраля, а 15-го. Когда наконец прилетел в Турцию, два дня не появлялся в расположении команды. Футбольный мир тесен, и мне потом рассказали: ваш генеральный директор пребывает в необычном состоянии, очень «хорошем». На эти же два дня пропал и новоиспечённый начальник команды. Нам о спаррингах договариваться, а его нет на рабочем месте.



Позже Смагулова заметили в отеле, в котором жил Лукаш Подольски. Там же жили знакомые Горана (Вельковича. — Прим. «Чемпионата»), и они рассказали, что Смагулов в неадекватном состоянии настойчиво пытался сфоткаться с Подольски. Тот несколько раз отправлял его куда подальше, а однажды чуть не оттолкнул. Но всё получилось. Он потом сам сообщил: вот, с Лукашем сфотографировался.



17 февраля в 7:30 утра раздался стук в мою дверь. Открываю – никого. Выглядываю в коридор и вижу, как около лифта на низком старте стоит пропавший начальник команды. «Там приехал генеральный директор», — сказал и убежал. Я быстро оделся, спускаюсь в лобби, а там Смагулов с сильнейшим амбре заявляет мне: «Горан принял решение вас уволить».



Удивляюсь и достаю телефон, чтобы позвонить Горану, а Смагулов останавливает: «Нет-нет, не надо ему звонить. Давайте вдвоём поговорим». Хорошо. Он опустил голову, молчит. Потом начал что-то бормотать. Я его прямо спросил: «Так чьё это решение?». «Ну… мы… тоже посовещались…», — начал затягивать. Я снова: «Меня увольняют или что? Хочу чёткого понимания». И он: «Давайте поговорим… давайте мы вам… возьмём билет… вы домой поедете?». Смотрю на него и думаю, он серьёзно или прикалывается.



После небольшой паузы продолжает: «Ну вот… футболисты говорят, что их не устраивает…тренировочный процесс». «Чем?» — говорю. Он молчит. Пытаюсь узнать, по каким критериям он отбирал футболистов, которые приезжают на сбор. Опять тишина. Потом выдаёт: «Ну что вы – критерии, критерии… Вы думаете, что я не разбираюсь в футболе? Я посмотрел последний матч. Вы всё правым флангом да правым флангом, а у вас не получается! Поэтому приедет тренер, который будет отрабатывать игру на левом фланге».



Тут мне стало всё ясно – передо мной человек абсолютно далёкий от футбола. Позвонил Горану и говорю: «Председатель правления сказал, что вы якобы хотите меня уволить». Через 15 минут приехал Горан, и мы продолжили разговор втроём. Спросил у Вельковича напрямую: «Вы меня хотите уволить?». Он ответил: «Нет». Смагулов вмешался: «Горан, ну ты же мне сказал, что хочешь другого тренера, Желанова». Велькович объяснил: «Я хочу этого тренера в дубль!». Смагулов отказался продолжать разговор.



Далее в 9:30 он провёл собрание, на котором объявил команде о моём увольнении. Сказал, что футболистам не нравятся мои тренировки. Чтобы подтвердить свои слова, начал говорить игрокам: мол, признайтесь. Поднял капитана команды Нарзикулова, а тот сказал, что им всё нравится. Смагулов задал ему вопрос: «А как тебе футболисты, которые приезжают на сбор?». Тут уже я вмешался: «Не надо сталкивать футболистов и просить их друг друга оценивать». После чего капитан команды сказал, что не желает принимать участие в этом цирке и покинул собрание.



Затем Смагулов, пользуясь своим служебным положением, начал оказывать давление на футболистов, требуя от них признания в том, что они недовольны тренером и тренировками. В ответ команда молчала. Тогда он повысил голос и уже на повышенных тонах начал говорить с игроками на казахском языке, что недопустимо и является дискриминацией по отношению к иностранцам и русскоязычным футболистам. Как мне потом перевели, это был призыв: «Говорите, казахи, что вы молчите!» — и заставил встать тех, кто был на собрании в Актобе. Периодически к казахстанским игрокам вполголоса обращался Аристангалиев, сидевший рядом с ними.



В конце собрания Смагулов сообщил, что в пути уже находится новый тренер, который с завтрашнего дня приступит к своим обязанностям. Отмечу тот факт, что мне не вручили никакого документа о моём увольнении. Ещё Смагулов самоуверенно гарантировал команде выход в Премьер-лигу — в любом случае. Всем известно, что такие громкие заявления присущи руководителям, использующим нечестные методы борьбы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Через 10 минут после окончания собрания в официальной группе «Вконтакте» ФК «Актобе» появилась информация о моём отъезде со сборов в Турции, а также о том, что команде будет представлен новый главный тренер. Так как мне не предоставили официального письменного уведомления о моём увольнении, я обязан находиться на своём рабочем месте и выполнять свои прямые обязанности, что я и делал.

Видео доступно на «Чемпионате».

На вечерней тренировке появилась группа футболистов (человек 8), которых я не видел ранее. Несмотря на это, я предложил игрокам начать тренироваться. Но Смагулов, усугубивший своё состояние в течение дня, и его свита, препятствовали проведению тренировочного занятия.



Председатель правления, который является официальным лицом и руководителем клуба, находясь на территории другого государства, перед всей командой появился в состоянии алкогольного опьянения и при моём призыве подойти и начать разговор, уходил шаткой походкой в сторону при поддержке человека в капюшоне, коим являлся его заместитель Арыстангалиев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Среди вновь прибывших футболистов нашёлся какой-то человек в белых колготках, торчащих из-под трусов, и почему-то в форме «Актобе» — не знаю, кто ему её выдал, я его впервые увидел. Тут он начинает мне рассказывать, кто из нас старше по должности, я или Смагулов. Рядом с ним образовалась группка футболистов, которые приехали вместе с ним, включая вновь вернувшихся Унгарбаева и Жумашева, протеже Смагулова.

Чтобы прекратить это безобразие, я спросил: «Вы отказываетесь тренироваться?». Группа вновь прибывших ответили хором: «Да, будем тренироваться сами». Ответил: «Понятно». Смагулов потом пытался что-то сказать команде, но его взял под ручку Арыстангалиев и увёл в сторону.



Было видно, что остальные футболисты готовы начать тренировку. Но, видимо, настолько были подавлены и запуганы руководством, что не стали вмешиваться. Что ж, это их решение. Одни в такой ситуации разворачиваются и уходят, другие встают на какую-то сторону. Скажу лишь, что многие потом писали мне смс: «Простите, что так получилось». Не буду называть их фамилии. Могу их понять и зла на них не держу, ведь в России через три дня заканчивался дозаявочный период, и Смагулов специально устроил этот саботаж в тот момент, когда футболисты находились в цейтноте. Лишь один российский игрок осмелился сказать во время собрания, что тренировки нормальные и всё хорошо — защитник Юрий Лебедев. Впоследствии он был отчислен руководством.



Тренировку согласился провести тренер по физподготовке Владимир Зеленовский, приглашённый лично мной в тренерский штаб. Но для проведения тренировки вместо главного тренера у тренера по физподготовке нет ни полномочий, ни соответствующей квалификации. Я думаю, это нарушение не только профессиональной этики, но и всех моральных устоев, т.к. это было в присутствии действующего главного тренера.



На тот момент руководство сообщило ему, что довольно его работой, т.к. полагало, что всю физическую подготовку давал он. На самом деле, план физической подготовки был разработан несколько лет назад мной и Марией Буровой, являющейся в настоящее время тренером по физподготовке в питерском «Зените». Зеленовский лишь выполнял эту программу по моим указаниям.

Видео доступно на «Чемпионате».

Следующим утром, 18 февраля, команде был представлен новый главный тренер Петрушин, для которого, видимо, является нормой занять место официально действующего главного тренера! На мои требования к Смагулову предоставить мне документ об увольнении следовал отказ, далее руководство и вовсе избегало встречи со мной. Вечером на ресепшн отеля мне сообщили, что на следующий день я должен освободить номер до 12 часов. Также поменяли дату вылета из Турции с 7 марта на 19 февраля. Моё пребывание на сборах в Турции стало невозможным и не имело смысла. Вместе со мной был уволен старший тренер Алексей Викторович Косолапов, помогавший мне всё это время.



В момент нашего отъезда из отеля приехало руководство во главе со Смагуловым, одним из членов совета директоров и вся «смагуловская свита». Направляясь к ресепшн и увидев меня, они быстро разошлись в разных направлениях, делая вид, что меня не заметили.

Заявления Смагулова

После моего возвращения в Москву Смагулов начал давать интервью. Только вдумайтесь в то, что он говорит: «Те, кого мы отодвинули от КОРМУШКИ…». Выходит, председатель правления, официальное лицо футбольного клуба, только-только назначенный на этот пост прямым текстом говорит о том, что для него 5-кратный чемпион Казахстана — просто КОРМУШКА, от которой он кого-то там отодвинул?



Также в своём другом интервью Смагулов заявляет о провальной селекции, хотя в итоге были заключены трудовые соглашения с большинством игроков, отобранных нашим тренерским штабом, и, по словам того же Петрушина в интервью после матча с «Черноморцем», им осталось укрепить всего 3 позиции. Получается, нами было укомплектовано 80% команды.



Горан между сборами ездил в Казахстан и разговаривал с акимом. Тот сказал, что полностью нас поддерживает и доверяет. Но он был удивлён тем, что рассказал Велькович о том, как Смагулов препятствует подписанию контрактов с футболистами. Акиму докладывали ложную информацию о нашей работе. Сейчас для меня большая загадка, почему аким молчит, несмотря на то что Горан ему объяснил, что на самом деле творит его ставленник. Ведь эти люди назначены с ведома акима, все видео и информация есть. Он показался мне волевым человеком, поставившим чёткие цели, ради которых мы должны были вместе работать.



Тем более в «Актобе» уже разгорелся новый скандал с участием футболиста Фуада Байрамова. Этот игрок был приглашён в клуб уже после моего увольнения и отъезда. Его кандидатура нами никогда не рассматривалась. В азербайджанской прессе Байрамов заявил, что во время переговоров о контракте ему предложили отдавать 50% зарплаты. Руководство ФК «Актобе» обвиняет журналистов в искажении фактов, но есть запись разговора на азербайджанском языке, где игрок говорит о том, что предложение действительно было. Разбирательства идут уже на уровне федераций.



Осознав серьёзность ситуации, Смагулов заставил игрока перед камерой клубного оператора и в своём присутствии произнести опровержение на русском языке, на котором сам футболист явно разговаривает плохо. Выглядит это всё как речь заложника. Очевидно, что футболист запуган и подавлен и рядом сидящий Смагулов контролирует каждое слово, оказывая тем самым психологическое давление на игрока.



В заключение хочу сказать, что, несмотря на все трудности, проделана качественная работа по подготовке игроков к сезону и формированию команды. Но на данный момент плоды этого труда пожинает другой тренер. К сожалению, моя история — не первый пример подобного отношения к российским тренерам и футболистам в актюбинском футболе. От этого в первую очередь страдает репутация клуба, а также его болельщики.



Хочу обратиться ко всем журналистам из России и Казахстана, которые мне звонили за это время, и всех поблагодарить. Прошу понимания: не было смысла дробить мой монолог на разные издания, поэтому весь свой рассказ представил на «Чемпионате».