«Зенит» — уже почти в ЛЧ, а кто ещё? Полные расклады в борьбе за еврокубки в РПЛ

К сожалению, чемпионской гонки в конце сезона-2019/2020 в РПЛ, похоже, не будет. Отрыв «Зенита» от «Краснодара» составляет аж 10 очков. Такой гандикап в чемпионатах России не отыгрывается.

Зато нас точно ждёт интереснейшая борьба за два оставшихся места в Лиге чемпионов. На них претендуют сразу четыре клуба – «Краснодар», «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

Перед возобновлением сезона прикидываем шансы каждой из этих команд на заветные путёвки в ЛЧ.

2. «Краснодар», 35 очков

Ари Фото: РИА Новости

Матчи: «Уфа», «Спартак», «Сочи», «Динамо», «Оренбург», «Ростов», «Зенит», «Рубин», «Урал», «Крылья Советов», «Ахмат».

Матчи с прямыми конкурентами:

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2;

ЦСКА – «Краснодар» — 3:2,

«Краснодар» — ЦСКА – 1:1;

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1,

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

Зимняя трансферная кампания «быков» получилась очень неоднозначной. С одной стороны, «Краснодар» вовремя вернул из аренды Сорокина — основные центральные защитники клуба Мартынович и Спаич ещё не восстановились после травм. Российский центрбек сможет без проблем подменить любого из них, а возможно, вскоре займёт чьё-то место в стартовом составе.

С другой стороны, «Краснодар» лишился двух футболистов группы атаки (Игнатьева и Намли) и не нашёл им замену. Кабелла и Классон вернутся в строй примерно к концу марта, так что сразу после возобновления РПЛ набор атакующих исполнителей «Краснодара» будет довольно ограничен.

Тем не менее уже в апреле «быки», скорее всего, смогут играть своим оптимальным и сбалансированным составом, сочетающим опыт с молодостью. Глубина обоймы и простой, по сравнению с конкурентами, календарь наверняка помогут краснодарскому клубу избежать серьёзных спадов.

Если за зиму Мусаев смог вернуть «Краснодару» ускользающий от команды фирменный стиль, то весной «быки» точно будут главными претендентами на второе место в РПЛ.

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3. «Ростов», 34 очка

Хорен Байрамян и Валерий Карпин Фото: РИА Новости

Матчи: «Ахмат», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Арсенал», «Краснодар», «Крылья Советов», «Уфа», «Оренбург», «Рубин», «Зенит».

Матчи с прямыми конкурентами:

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2;

ЦСКА – «Ростов» — 1:3;

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2.

«Ростов» действовал очень здорово на трансферном рынке. Несмотря на существенные долги, клубу удалось сохранить практически всех своих лидеров, за исключением капитана Рагнара Сигурдссона. Исландский защитник захотел уйти, поэтому ростовчанам пришлось разорвать с ним контракт.

Впрочем, замену Сигурдссону быстро нашли. В январе «Ростов» подписал защитника «Тамбова» Максима Осипенко. Кроме того, ранее был заключён контракт с Павлом Мамаевым, который на зимних сборах прекрасно себя проявил. Так что состав ростовчан явно не стал слабее.

Теперь весной «Ростову» нужно лишь достичь стабильности, которой ему так не хватало в первой части сезона. К сожалению для Карпина, глубины состава в команде по-прежнему нет. Так что после возобновления РПЛ главному тренеру ростовчан, как и до зимней паузы, порой придётся выпускать футболистов на чужие для них позиции.

Однако у ростовчан есть и серьёзное преимущество над конкурентами – очные матчи. С «Краснодаром» на выезде «Ростов» добился результативной ничьей, а в Москве победил ЦСКА и «Локо». Команда Карпина, как правило, здорово играет с большими клубами, так что в ответных поединках с конкурентами вряд ли упадёт в грязь лицом. Кроме важнейших очков, победы в играх с соперниками за место в ЛЧ могут принести «Ростову» серьёзные бонусы на финише чемпионата – в случае равенства очков в РПЛ у двух и более команд, более высокое место отдаётся победителю очного противостояния.

Так что на третью строчку ростовчане вполне могут рассчитывать.

4. ЦСКА, 34 очка

Хердур Магнуссон, Иван Обляков и Никола Влашич Фото: РИА Новости

Матчи: «Урал», «Ростов», «Уфа», «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Ахмат», «Оренбург», «Рубин», «Локомотив», «Тамбов».

Матчи с прямыми конкурентами:

ЦСКА – «Краснодар» — 3:2,

«Краснодар» — ЦСКА – 1:1;

ЦСКА – «Ростов» — 1:3;

ЦСКА – «Локомотив» — 1:0.

Зимой ЦСКА так и не подписал классного форварда. Да, «армейцы» сумели заполучить лучшего бомбардира чемпионата Беларуси, однако 20-летний форвард Илья Шкурин сейчас кажется скорее игроком на перспективу. То же самое можно сказать и про другого новичка московского клуба – защитника Никиту Котина.

Сейчас у «армейцев» самый молодой состав в РПЛ. Средний возраст игроков ЦСКА составляет всего 23,7 года. С такими неопытными футболистами Виктору Гончаренко будет точно не просто попасть в зону ЛЧ.

Тем не менее главный тренер команды позитивно настроен перед возобновлением чемпионата. После победы над «Уфой» в товарищеской встрече Гончаренко заявил, что ЦСКА наконец прибавил в нападении.

«Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло», — говорил главный тренер ЦСКА.

Если московский клуб действительно стал лучше атаковать, то попадание в тройку станет для «армейцев» посильной задачей. Календарь не слишком «кусается», да и в противостояниях с двумя из трёх прямых конкурентов у ЦСКА есть преимущество.

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5. «Локомотив», 34 очка

Соломон Кверквелия и Антон Коченков Фото: РИА Новости

Матчи: «Зенит», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Сочи», «Спартак», «Уфа», ЦСКА, «Урал».

Матчи с прямыми конкурентами:

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1,

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1;

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2;

ЦСКА – «Локомотив» — 1:0.

Сейчас «Локомотив» кажется самым слабым клубом из числа претендентов на попадание в Лигу чемпионов.

Зимой «железнодорожники» провалили трансферную кампанию. Отдав Смолова «Сельте», «Локо» не смог найти ему замену. В результате в команде Юрия Сёмина остался лишь один здоровый нападающий – Эдер (Фарфан и Джорджевич ещё восстанавливаются после тяжёлых травм). Кроме того, московский клуб не усилил оборону. Сёмин признавался, что в команде возрастная группа защитников, которым порой не хватает скорости и выносливости, но необходимых трансферов в итоге так и не дождался.

Весной на игре «Локомотива» наверняка скажутся не только проблемы с составом, но и конфликт главного тренера с руководством клуба. Не секрет, что у Сёмина довольно натянутые отношения с боссами «Локомотива».

По словам главного тренера, пока он выполняет цели, поставленные на сезон – «железнодорожники» находятся в топ-5 РПЛ. Однако истекающий летом контракт с Сёминым до сих пор не продлён. Такая неопределённость с судьбой тренера команды не может не сказываться на настрое игроков.

Также не на стороне «Локомотива» и результаты в матчах с прямыми конкурентами. Пожалуй, четвёртое место – лучшее, на что может рассчитывать московский клуб.