Слуцкий дебютирует в «Рубине», Кокорин — в Сочи! 20-й тур РПЛ. LIVE!

13:00. «Тамбов» и «Рубин» назвали составы на игру.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Евтич, Пабло Сантос, Нильсен, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Бакаев, Макаров, Самошников, Давиташвили.
12:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня матчами в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи завершается первый весенний тур чемпионата России по футболу. Афиши, на первый взгляд, не самые заманчивые, но внутри каждого противостояния таятся любопытные сюжетные линии. Например, возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после загранкомандировок и Александра Кокорина — в профессиональный футбол после тюрьмы. А разве неинтересно, чего натренировали команды за зиму? Наш большой онлайн поможет вам сориентироваться и не упустить ничего интересного за игровой день. Присоединяйтесь!
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