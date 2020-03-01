Слуцкий дебютирует в «Рубине», Кокорин — в Сочи! 20-й тур РПЛ. LIVE!

13:00. «Тамбов» и «Рубин» назвали составы на игру.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Евтич, Пабло Сантос, Нильсен, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Бакаев, Макаров, Самошников, Давиташвили.

12:00. Приветствуем вас, друзья! Сегодня матчами в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи завершается первый весенний тур чемпионата России по футболу. Афиши, на первый взгляд, не самые заманчивые, но внутри каждого противостояния таятся любопытные сюжетные линии. Например, возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после загранкомандировок и Александра Кокорина — в профессиональный футбол после тюрьмы. А разве неинтересно, чего натренировали команды за зиму? Наш большой онлайн поможет вам сориентироваться и не упустить ничего интересного за игровой день. Присоединяйтесь!