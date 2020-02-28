«Тимощук стоит, как два Роналдо». 13 лет громкому трансферу из Украины в Россию

2006 год был не самым удачным в истории «Зенита» — итоговое четвёртое место, увольнение посреди сезона Петржелы (второй раз в истории клуба на тот момент) и отбытие почти всего чехословацкого десанта из Петербурга. Положительный момент – команду возглавил Дик Адвокат, тренер с именем, перед которым были поставлены серьёзные задачи. Для того чтобы привести клуб в порядок, ему требовались квалифицированные игроки – в том числе в полузащиту.

Всего через полгода «Зенит» мог бы забрать Тимощука бесплатно. Спешка привела к трансферному рекорду

У Тимощука к концу 2006-го – три чемпионства с «Шахтёром», три кубка Украины, один Суперкубок и сверхудачное выступление со сборной на чемпионате мира (1/4 финала), а самое главное – полгода до окончания контракта с «горняками». Анатолий соглашение продлевать не планировал – в этом случае клуб не получил бы за одного из самых талантливых игроков Украины ничего. Но тут пришёл «Зенит» с 20 млн долларов (по другим источникам – 25 млн евро) – и получился самый дорогой трансфер внутри СНГ в истории.

Всё сошлось в одну точку – «Зенит» получил капитана на следующие два года, а «Шахтёр» — неплохую компенсацию за своего лидера.

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин спустя 12 лет подтвердил факт внушительной компенсации: «Такое понятие, как рыночная стоимость — его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом… Что только не писали. Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение».

Ахметов готов был отпустить Тимощука за 10 млн. «Зенит» дал вдвое больше

Сага «Трансфер Тимощука» не предвещала такого развития событий. После ЧМ-2006 заинтересованность других команд в Анатолии была только на уровне слухов – ни «Ювентус», ни «Милан» не приезжали в Донецк с мешками денег. Полгода от серьезных европейских клубов не было предложений, которые бы устроили «Шахтёр» — и это при том, что Ринат Ахметов был готов отпустить своего игрока «всего лишь» за 10 млн евро. Причем в те времена это было довольно скромно – за эти же деньги «Арсенал» купил Росицки, а «Бавария» взяла Лукаша Подольски. После того как 31 января закрылось и зимнее трансферное окно, стало понятно, что Тимощук или поедет в Россию, или же покинет клуб бесплатно. Хотя и переговоры о продлении сторона клуба вести пыталась – Тимощук был любимым игроком президента Ахметова, и он собирался существенно повысить ему оклад.

По словам Тимощука, переговоры начались практически случайно. На кубке Первого канала Анатолий разговорился с агентами, видимо, захотев их взять «на слабо».

«Я не собирался уходить из «Шахтера», — рассказывал игрок — После Испании мы отправились на Кубок Первого канала в Израиль. Однажды вечером сидели с ребятами, разговаривали. Здесь же присутствовали несколько футбольных агентов. Общение было скорее шутливое. Я их подначивал: «У вас такие связи, вы всё можете». Они мне в ответ: «А в Россию поедешь?» Ответил, что, если последует хорошее предложение, будем обсуждать. Не думал, что всё это серьезно и что события начнут развиваться столь быстро.

На следующий день мне позвонил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. Я был в легком замешательстве, но согласился с тем, что стоит начать переговоры. Переговорный процесс между клубами продолжался весь февраль. Для меня главным условием была договоренность между «Шахтёром» и «Зенитом». Всё остальное — вторично».

Главным «триггером» была, конечно же, сумма перехода. Хоть изначально и называлась сумма в 10 млн евро, в итоге клубы сошлись на пятнадцати. Сразу было понятно, что это будет один из крупнейших переходов для чемпионата России – лавры чемпиона принадлежали московскому «Динамо» во время португальского «шопинга» — 16 за Манише. Украинец же и стоил на миллион меньше, и успехов добился значительно больших – и первое «российское» чемпионство, и Кубок УЕФА были привезены с помощью Тимощука. Чем закончилась история португальца – упоминать нет смысла.

Позволить себе потратить столь внушительные деньги мог только «Зенит», спонсором которого незадолго до этого стал «Газпром», незамедлительно заявивший о создании суперклуба. Сине-бело-голубые сразу же начали тратить — трое других новобранцев (Текке, Домингес и Погребняк) обошлись клубу в 25,7 млн долларов – почти столько же, сколько один Тимощук. При этом каждый из них выполнял свою работу качественно.

Ходили слухи, что за трансфер украинца «Газпром» частично рассчитался газом

Самый дорогой трансфер СНГ породил ряд слухов: самой забавной была связь между трансфером футболиста и поставкой газа на Украину. Якобы «Газпром» договорился с Ринатом Ахметовым, что 10 млн поступят на счёт клуба сразу, а остальная часть трансформируется в поставку газа.

Российская пресса стала «подкалывать» клуб из Санкт Петербурга, сравнивая Тимощука с Роналдо. В тот же год знаменитый бразилец перебрался в «Милан» всего за 9 млн долларов. Естественно, что заголовки в духе «Тимощук стоит, как два Роналдо» стали одними из самых популярных. Отвечать даже пришлось ныне покойному Константину Сарсании, когда ему был задан вопрос о трансферной стоимости украинца:

«А вы попробуйте привезти Роналдо в Россию…Мы могли бы найти игроков дешевле и моложе, но сейчас нам нужен качественный скачок вперед. Адвокат в ситуации, когда клубу нужен результат, хочет исключить малейший риск в адаптации новичков».

После перехода Тимощуку нужно было выбрать игровой номер – его любимая четверка оказалась занята. «Зенит» предложил 20-й, что разозлило Анатолия. «Не могу же я играть с ценником на спине», — говорил будущий капитан «Зенита». В итоге он добавил ещё одну цифру и два года значился в заявке «Зенита» под цифрой 44. Сейчас под ним играет ещё один украинец – Ярослав Ракицкий, который всех шокировал не суммой трансфера, а просто самим фактом перехода в российский чемпионат на фоне крайне сложных отношений двух стран.

Тренер Тимощук в отличие от игрока достался питерцам бесплатно. Хотя и те 20 миллионов он добросовестно отработал: почти все успехи в новейшей истории «Зенита» неразрывно связаны с именем украинца.