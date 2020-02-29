Самые интересные тактические вопросы весны. Выбор Слуцкого, проблемы Тедеско и Семака

На зимних сборах почти все тренеры РПЛ решали непростые тактические вопросы. Они могли касаться как преодоления старых проблем, так и встраивания в футбол новичков. Ниже – самые любопытные дилеммы.

Как «Рубину» сделать более сбалансированную систему?

Леонид Слуцкий захватил в Казань любимый модуль 4-2-3-1. Он точно станет основным, и вряд ли Леонид Викторович будет шарахаться из стороны в сторону, ему это несвойственно. На первых порах главный тренер строил систему с классической «десяткой», в роли которой выступал швейцарский новичок Йевтич. В опорной зоне номинально основными считались Подберёзкин и Коновалов.

Как Слуцкий собирается спасать Казань от вылета. Главная информация о новом «Рубине» Оставшиеся кадровые вопросы, принципы игры, проблемы, зимние результаты.

Проблемы стали проявляться к концу сборов. Выяснилось, что с треугольником Подберёзкин – Коновалов – Йевтич можно недосчитаться мощи, мобильности и, что самое главное, цепкости в центральной зоне. Никто из перечисленных не умеет отбирать мяч на высоком уровне, один опорник с более выраженными навыками разрушения этой команде во многих матчах необходим. Тот же «Кайрат», отгрузивший «Рубину» три гола за тайм, уязвимость средней линии казанцев наглядно показал.



Но никого из тройки просто так с поля не уберёшь. Подберёзкин – лидер и капитан, Коновалов – главный мастер по продвижению мяча, Йевтич – человек, умеющий ловить мяч между линиями и обострять. Против «Шерифа», в последнем на сегодня спарринге, Слуцкий попробовал другую структуру: поднял на позицию «десятки» Подберёзкина, в опорную зону в пару к Коновалову поставил Абильдгора, а Йевтича передвинул на правый фланг, превратив его в инвертированного вингера а-ля Тошич. На картинке снизу: 3-й номер – Абильдгор, 10-й – Коновалов, 7-й – Подберёзкин, 28-й – Йевтич.

Разумеется, швейцарец не был привязан к бровке, в финальной стадии атаки мог смещаться в центр, если крайний защитник Данченко своевременно заполнял в ширину. Но всё-таки качество игры Йевтича на этой позиции едва ли удовлетворило Слуцкого, с мячом он встречался в неопасных зонах, а в обороне ему приходилось работать гораздо больше. Во втором тайме Дарко вернулся на более привычное место, где до «Рубина» он играл 80 процентов времени. А на фланг вышел более приспособленный Бакаев-младший. У казанцев сейчас вообще много реактивных и техничных вингеров (Бакаев, Давиташвили, Кварацхелия, Самошников, Макаров – это самая конкурентная зона в команде), и стабильное оставление их в запасе в угоду Йевтичу будет спорным решением.



Вопросы про структуре остаются – вряд ли даже сам Слуцкий знает, как ему выйти из ситуации без потерь в качестве атаки, при этом максимально обеспечив оборонительную устойчивость системы.

Как «Спартак» будет вписывать Тиля?

Доменико Тедеско уже показал делом, что основной системой для команды останется осенняя структура 3-4-1-2, где Бакаев располагается под двумя нападающими. Но эпизодически «Спартак» определённо будет перестраиваться на модуль с двумя центральными защитниками, как было против «Ростова» в последнем зимнем туре или 30 минут в спарринге с «Пахтакором».



В связи с этим возникает вопрос: что же всё-таки красно-белые собираются делать с Тилем? Можно летать в облаках и утверждать: «Неважно, сколько он стоит – играть должны сильнейшие», но, примерно представляя, как всё работает в клубах, я ни за что не поверю, что Леонид Федун и Томас Цорн спокойно смотрят на то, как главный тренер строит систему без внедрения в неё самого дорогого футболиста. Этого просто не может быть: деньги заплачены огромные, а к концу года, если ничего не делать, цена на футболиста может упасть вдвое или даже втрое.



Так что Тедеско в любом случае получает вопросы от своих боссов (пусть мягкие, но вопросы) и прикидывает, как бы ему выйти из положения и обеспечить Тиля хоть какой-то практикой. При 3-4-1-2 голландец способен подменить Бакаева. Это ударит по атакующему потенциалу, поскольку Гус не такой быстрый и креативный, но наверняка добавит оборонительных качеств структуре, ведь в защите тот же Бакаев очень много недорабатывает, а из прессинга запросто выключается. Примеры – по ссылке ниже.

«Спартак» провалит весну, если не устранит дыру в опорной зоне Крал и Бакаев в центральной тройке при 5-3-2 создают эффект пороховой бочки.

Скорее всего судьба Тиля зависит от того, как структура 3-4-1-2 покажет себя в ближайших турах. Если она провалится, есть шанс на перестройку – и тогда Гусу будет легче попасть в стартовый состав. Пока же он игрок запаса.

Как Сёмин будет решать проблему отсутствия нападающих?

«Локомотив» отпустил Смолова в Испанию, а взамен не приобрёл вообще никого. У команды остался одинокий Эдер, который внезапно отгрузил хет-трик «Чайке» в заключительном спарринге, но он по природе своей не совсем бомбардир, а работяга и боец.



Основным форвардом сезон начнёт португалец – других вариантов нет. Но что будет в дальнейшем? Что делать, если Эдер вдруг захворает или потеряет форму? Где искать резервы для разнообразия игры в атакующей линии, как освежать футбол по ходу матча? Если не брать в расчёт молодёжь (хотя на подходе у «железнодорожников» есть форварды – тот же Сулейманов, мощный и работоспособный), очень вероятен вариант с Алексеем Миранчуком в роли «ложной девятки». Такую структуру команда уже использовала в игре с той же «Чайкой».

Если Сёмин выплывет из этой ситуации и достойно закончит сезон, это будет настоящее чудо. И кое-кому непременно станет стыдно.

Как вписать Малкома в игру без потери качества в других зонах?

40-миллионный бразилец восстановился после повреждения и сразу же начал наигрываться Семаком в основной состав (странно, если бы было по-другому – и ещё раз вспомним о Тиле и «Спартаке»). От Малкома тоже много проблем: во-первых, из-за него пропала одна лимитная позиция, теперь место в составе потерял Дриусси; во-вторых, Малком снижает атакующую активность Караваева, поскольку в большинстве случаев принимает мяч уже в широкой позиции и лишь после этого начинает движение в центр или вперёд; в-третьих, страдает оборонительная структура, потерь на фланге бразильца много – 17 он допустил в матче с минским «Динамо», 12 за 67 минут против «Кайрата».

При этом от 4-4-2 Семак пока не отступает, убирать кого-то из форвардов не хочет. И это объяснимо, поскольку во многом на взаимодействии Дзюбы и Азмуна строится игра. Лишь пару раз за сборы тренерский штаб использовал другую модель. Например, против минского «Динамо» во втором тайме использовалась структура 4-3-3, где Малком поднялся выше и стал играть чуть ближе к центру. Но нет уверенности, что Семак станет играть так в дальнейшем.

Малком в полном порядке. Но из-за него у Семака могут появиться сразу две новые проблемы Анализируем первые матчи 40-миллионного бразильца после восстановления.

«Динамо» — 3-4-3 или 4-2-3-1?

«Динамо» приобрело Скопинцева и Комличенко, теперь у команды есть неплохой комплект для выстраивания гибкой структуры и применения разных моделей. На сборах, как и осенью, бело-голубые использовали две схемы: начинали с 4-4-2, после приезда Комличенко чаще использовали 4-2-3-1, а потом, когда травму получил Филипп, перестроились на 3-4-3.

Кажется, «Динамо» угадало с Комличенко. Весной его может прорвать На сборах новичок бело-голубых выглядит очень прилично. Видео с некоторыми игровыми моментами Николая.

По факту 20-миллионый немец универсален, он может сыграть в роли и «десятки», и второго нападающего, и на фланге. Но практика пока показывает, что в оттяжке между линиями он чувствует себя лучше, взрывных качеств для фланговых зон ему не хватает. В связи с этим очень интересно, будет ли в 3-4-3 ему стабильное место на поле. Или, может, с его возвращением «Динамо» перестроится на 4-2-3-1/4-4-2?



Кстати, есть мнение, что подбор фланговых исполнителей (Паршивлюк справа, Скопинцев слева) как раз идеально подходит для системы 3-Х-Х. Оба крайних защитника гораздо лучше выглядят в атаке, чем в обороне.

При подготовке материала использованы данные Wyscout.