Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год

Новая глава цикла, посвященного главным героям нынешнего «Ливерпуля». В прошлых материалах мы рассказали о подробностях биографии Юргена Клоппа и Алисона Бекера. На очереди — история о лучшем защитнике «Ливерпуля».

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

10-летнего Вирджила на тренировки возил отец. Он же забирал вечером в конце занятий. Это происходило трижды в неделю с тех пор, как ребёнку исполнилось пять. По словам его детского тренера, если бы не Рон ван Дейк, мальчик вообще не стал бы футболистом. Но это не помогло сохранить отношения: сейчас на спине игрока написано только имя. Рон оставил свою жену и троих детей, когда Вирджилу было 12 лет, потом женился ещё раз и стал редко видеться с детьми от бывшей жены. Дети так и не простили его.

Вирджил и его отец Рон выделены красным цветом

Вирджил практически не говорит об отце, но брат его матери Стивен однажды высказался. «Ты не убираешь фамилию отца без причины. Всё просто: его отца не было рядом слишком много раз. Во всех сложных ситуациях, через которые ему пришлось пройти, рядом была только мать», — объяснил он.

Фото: https://twitter.com/sirfellaini

Мать была рядом и в день, который сам Вирджил называет самым страшным в своей жизни. «Не буду врать: мне было очень страшно. Я видел трубки, которые торчали из моего тела и не мог не думать о самом худшем». Худшее – это смерть. Угроза была реальной: весной 2012 года врачи «Гронингена» долго бились над странной лихорадкой, которая никак не хотела спадать. Тренер команды вспоминал, что Вирджила отправили в городскую больницу, где тоже не заметили ничего подозрительного, кроме сильных болей, и только приехавшая мама нашла врачей, которые поставили правильный диагноз. Диагноз звучал так: аппендицит, перитонит и почечная инфекция. Остаётся загадкой, как всё это можно было принять за ОРВИ или грипп и игнорировать, но дошло до того, что мучающийся от болей 20-летний игрок составил завещание. К счастью, оно не пригодилось.

«Я даже в семье не лучший вратарь. Какого чёрта я мечтаю играть за сборную Бразилии?» Путь Алисона Бекера от плаксивого школьника до лучшего голкипера АПЛ.

Вирджил потом сказал, что был сам виноват: неправильно питался и мало следил за формой. Возможно, ему действительно не хватало самодисциплины, но обычно это не приводит к такому кошмару. Он потерял 12 кг и несколько месяцев восстанавливался. «Я впервые встал через 10 дней после операции. Прошёл 10 метров и уже задыхался от усталости. Только через месяц смог приступить к тренировкам. Как-то включил телевизор, а там Coldplay играли Viva la Vida. С тех пор, когда я слышу эту песню, каждый раз думаю о том, что я пережил, и горжусь тем, как справился».

Ещё до того, как попасть в «Гронинген», ван Дейку посоветовали закончить с футболом, причем не из-за здоровья. Совет дал работодатель: Жак Липс владел рестораном Oncle Jean, в котором будущий обладатель Лиги чемпионов работал посудомойщиком. Жак однажды съездил на матч юношеской команды и остался не впечатлён: «Лучше сосредоточься на посуде, так ты хоть что-то заработаешь». Параллельно с мытьём посуды ван Дейк продолжал тренироваться в академии «Виллема II». База клуба располагается в городе Тильбург. Ресторан – в Бреде. Вирджил с мамой жили в Бреде. Расстояние между городками – 20 км. У 16-летнего игрока не было прав. На какое-то время велосипед стал самой важной частью его жизни. Потом мама временно переехала к нему в Гронинген.

Проблемы с футболом и никаких проблем с девушками

В старших классах он стал звездой школы – с точки зрения девушек. Его одноклассник Митчелл вспоминал: «Он был единственным темнокожим парнем в классе, и к тому же забавным. И девочкам нравилась его причёска. Они его просто преследовали. Но он был так занят футболом, что не обращал на это внимания». У ван Дейка была ещё одна важная причина не обращать внимания на свой успех у девушек: детская любовь. Он и Рик познакомились в школе, и с тех пор вместе.

До 17 лет лет он был медленным крайним защитником – по собственному определению. «Я был недостаточно хорош, чтобы играть в центре. А ещё я был маленьким. Мой младший брат рос быстрее, чем я». Всё изменилось летом 2008 года. Вирджил вырос на 18 см за несколько месяцев. Его перевели в центр защиты, но проблем меньше не стало. «У меня были проблемы с коленом. И с мышцами паха. Это тянулось так долго, что когда мной серьёзно занялись физиотерапевты, я пропустил шесть недель. Зато потом стал играть хорошо».

Даже 193 см роста не помогли ван Дейку попасть в первую команду. Летом 2010 его бесплатно отпустили в «Гронинген». Вирджил потом сказал, что ему не дали шанса, и что он чувствовал себя преданным своим клубом. Фонс Грёнендейк, который тогда тренировал «Виллем II», объяснил свою версию. «Дело не в том, что я был против него настроен или что он не подходил. Ничего подобного. Я его вообще не знал. Он играл в молодёжной команде и ни разу не тренировался с основой. Конечно, я слышал, что в молодёжке есть пара талантливых ребят, но мы боролись за выживание. В такой момент никому бы и в голову не пришло экспериментировать с молодыми игроками. Все знают, что игры за выживание похожи на битвы. Конечно, потом он нас удивил. Но не только нас. Никто не ожидал от него такого прогресса. К нему не было интереса со стороны серьёзных клубов».

Главные голландские клубы действительно не интересовались игроком. Его тренер в «Гронингене» Роберт Мааскант считает, что этому есть объяснение. «Большие клубы не интересуются тем, как маленькие клубы играют между собой. Они просматривают только большие игры, в которых аутсайдеры выглядят не слишком хорошо. То же самое и в сборной. Молодёжная команда проиграла Италии 0:3. Как оценивать защиту? Независимо от того, как он сыграл, отношение будет не очень хорошим». В молодёжной сборной Вирджил тоже не особо котировался. Во всех возрастных группах, предшествующих взрослой команде, у него набралось четыре матча. Для сравнения: у Теренса Конголо – больше 40.

Юному ван Дейку сильно не хватало скорости, и он ещё не научился компенсировать это чтением игры. Первым, кто по-настоящему разглядел его потенциал был главный скаут «Селтика» Джон Парк. С интервалом в два года они нашёл для «Селтика» двух игроков, которые потом попадут в финал Лиги чемпионов: ван Дейка и Виктора Ваньяму. За обоих клуб заплатил 4,75 млн фунтов. У Парка был свой подход к просмотру игроков. «Нет смысла смотреть видео, на них нет главного. Кто общается с партнёрами по команде, кто подсказывает. Кто как реагирует. Лидеров нужно находить, глядя на игру с трибун. У Вирджила была уверенность. По нему было видно, что он думает: «Так, сейчас я попробую вот это, а если не получится, я попробую ещё раз». Он импровизировал и не боялся сложных решений. Всё сразу стало ясно».

Уровень шотландской Лиги в 2013 году был таким, что новичок высшей лиги «Мазервелл» занял второе место в чемпионате. А в Лиге чемпионов «Барселона» даже без Месси забила «Селтику» шесть голов. Зато в этой команде ван Дейк постоянно играл. Как выяснилось, ему только и было нужно, чтобы расти. Он постоянно отмечает, какую роль в его карьере сыграл тренер Нил Леннон. «Он очень прямой человек, всегда говорит, что думает. Я получал удовольствие от каждой тренировки. Он помог мне». Контакт с клубом сохраняется до сих пор. «Я списываюсь с игроками и смотрю их матчи. Сейчас отрыв от второго места – 10 очков. Они не упустят это чемпионство!» — Вирджил сказал это 23 февраля, совсем недавно.

Переезд в Шотландию изменил не только жизнь Вирджила, но и жизнь его девушки. Рик работала в модной индустрии: продавала новые коллекции в мультибрендовые бутики. Ей пришлось выбирать: остаться дома одной или бросить работу. Она переехала вместе с Вирджилом. «Мне нравилось этим заниматься, но я знала, что должна сопровождать своего парня всюду, куда жизнь его забросит. Поэтому и у нашей собаки не было выбора: она тоже отправилась с нами»: даже если Рик и переживала потерю работы, ей не изменило чувство юмора.

Дочь, сборная, признание

Когда ван Дейк играл за «Селтик», в его жизни случились два огромных события: родилась его дочь, и он получил первый вызов в сборную. Что важнее? Ответ кажется очевидным, но не для Вирджила. Ожидаемая дата рождения дочери совпала с матчем сборной, и, чтобы не пропустить оба события, он совершил, наверное, самый противоречивый поступок в жизни: попросил жену о преждевременных родах. Рик согласилась. Благодаря врачебному вмешательству, девочка родилась на несколько дней раньше срока. После этого Вирджил уехал в сборную. Играли с Италией. Он остался в запасе и дебютировал только через год.

За два года в «Селтике» ван Дейк забил во всех турнирах 15 голов и отдал семь голевых передач. Стабильная игра привлекла внимание скаутов «Саутгемптона» — лучших, когда речь идёт о недооценённых футболистах. Скаутская служба вела ван Дейка задолго до трансфера: с того момента, как он попал в Шотландию.

Спортивный директор «Саутгемптона» Лес Рид не сомневался в покупке и откровенно рассказал о деталях сделки: «Мы изучали возможность его покупки ещё год назад. Но участие в Лиге чемпионов влияет на цену игрока, мы решили подождать благоприятного момента. Такую возможность нельзя было упускать».

Возможность – это невыход «Селтика» в Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, клуб не прошёл квалификацию и сыграл в Лиге Европы. Летом 2015 «Саутгемптон» купил защитника за 15 млн евро. Правда, сначала клуб попытался вернуть Тоби Алдервейрелда из аренду в «Атлетико» — и только когда не получилось, расстался с серьёзными для себя деньгами.

Сезон 2015/16 стал для «Саутгемптона» историческим. Клуб Роналда Кумана пробился в Лигу Европы, заняв шестое место. Атаку разрывали Садио Мане и Душан Тадич, полузащиту цементировал Виктор Ваньяма, а ван Дейк не только управлял обороной, но и забил три гола в чемпионате. В середине следующего сезона он получил травму, и она идеально подчеркнула его значение для команды: с ним на поле «Саутгемптон» пропустил 22 гола в 21 туре АПЛ, а без него – 25 голов в 17 турах.

Летом 2017 года «Ливерпуль» так настойчиво пытался купить ван Дейка, что пришлось официально извиняться за обход регламента: получив отказ от клуба, обратились напрямую к игроку. У Юргена Клоппа тогда спросили, сохранил ли он интерес к Вирджилу, и вот, что он ответил: «Я не скажу. Что бы я ни ответил, это будет ошибкой». Через полгода, прямо посреди сезона, «Ливерпуль» пошёл в атаку ещё раз и просто завалил «Саутгемптон» деньгами. 85 млн евро за 26-летнего центрального защитника можно получить только раз. «Саутгемптон» узнал, на что это похоже. Но если сравнить, что получили обе стороны, то «Ливерпулю» уж точно жалеть не о чём.

***

В материале использована информация BBC, Sky Sports, Sky Italia, Fourfourtwo, Liverpool Echo, Planet Football, Transfermarkt.

Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла Хаита о европейском футболе. Там больше его материалов: посты, статьи, видео и подкасты.