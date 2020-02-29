Не такой славы хотела Адриана! Девушка с того самого видео Н’Жье

Камерунский нападающий Клинтон Н’Жье перешёл в московское «Динамо» летом 2019 года, но пока запомнился болельщикам не столько свершениями на поле (один гол в РПЛ), сколько казусом… в постели.
Спустя несколько дней после подписания контракта со столичным клубом Н’Жье опубликовал в Snapchat секс-видео со своим участием. Уверяет, что случайно. «Извините, я слишком много выпил, — оправдывался форвард. — Я отпраздновал свой новый контракт и хотел прочитать новости. Я нажал не ту кнопку».
Скрины с пикантного ролика моментально разлетелись по интернету, и Н’Жье с возлюбленной приобрели дополнительную популярность – вопреки собственной воле.
О девушке Клинтона известно немного. Судя по публикациям в «Инстаграме», Адриана переехала вместе с футболистом в Москву. Ей 24 года, любит носить брендовые вещи. В Москве девушка не скучает: посещает Большой театр и дорогие рестораны. А подписывает свои публикации афоризмами – вроде «Собака лает — караван идёт».
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