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Красота дня – девушка нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жье, видео

Девушка нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жье
София Михайлова
Не такой славы хотела Адриана! Девушка с того самого видео Н’Жье
Российская гастроль камерунского нападающего началась с казуса.
Футбол / РПЛ 0

Камерунский нападающий Клинтон Н’Жье перешёл в московское «Динамо» летом 2019 года, но пока запомнился болельщикам не столько свершениями на поле (один гол в РПЛ), сколько казусом… в постели.

Спустя несколько дней после подписания контракта со столичным клубом Н’Жье опубликовал в Snapchat секс-видео со своим участием. Уверяет, что случайно. «Извините, я слишком много выпил, — оправдывался форвард. — Я отпраздновал свой новый контракт и хотел прочитать новости. Я нажал не ту кнопку».

Скрины с пикантного ролика моментально разлетелись по интернету, и Н’Жье с возлюбленной приобрели дополнительную популярность – вопреки собственной воле.

О девушке Клинтона известно немного. Судя по публикациям в «Инстаграме», Адриана переехала вместе с футболистом в Москву. Ей 24 года, любит носить брендовые вещи. В Москве девушка не скучает: посещает Большой театр и дорогие рестораны. А подписывает свои публикации афоризмами – вроде «Собака лает — караван идёт».

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