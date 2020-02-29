20-й тур РПЛ. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локомотив». LIVE!

08:00. В ожидании игр можно ознакомиться с прогнозами на тур. Свои соображения на этот счёт выкладывайте в комментах — после сверим с реальными результатами.

«У «Динамо» приличная команда, а в нынешний «Спартак» верится с трудом». Прогнозы на тур Пробуем угадать результаты 20-го тура РПЛ.

08:00. Приветствуем вас, друзья! Вот и дождались мы возобновления чемпионата страны по футболу, с чем вас всех (и себя, разумеется) и поздравляем! Первый тур 2020 года открылся встречей в Самаре, а самые рейтинговые и смотрибельные матчи пройдут сегодня. В Москве ЦСКА примет «Урал», а «Динамо» — «Спартак». В гости к «Зениту» приехал «Локомотив». Завершится же игровой день априори жаркой — южане же! — схваткой «Ахмата» и «Ростова» в Грозном. Везде должно быть интересно! Уследить за всеми событиями и ничего не пропустить вам поможет наша большая онлайн-трансляция.