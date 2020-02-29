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Динамо — Спартак, Зенит — Локомотив: онлайн-трансляция 20 тура РПЛ, 29 февраля 2020

Фанаты «Спартака»
«Чемпионат»
20-й тур РПЛ. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локомотив». LIVE!
Все матчи субботы — в одной трансляции!
Футбол / РПЛ 0

08:00. В ожидании игр можно ознакомиться с прогнозами на тур. Свои соображения на этот счёт выкладывайте в комментах — после сверим с реальными результатами.

«У «Динамо» приличная команда, а в нынешний «Спартак» верится с трудом». Прогнозы на тур
Пробуем угадать результаты 20-го тура РПЛ.

08:00. Приветствуем вас, друзья! Вот и дождались мы возобновления чемпионата страны по футболу, с чем вас всех (и себя, разумеется) и поздравляем! Первый тур 2020 года открылся встречей в Самаре, а самые рейтинговые и смотрибельные матчи пройдут сегодня. В Москве ЦСКА примет «Урал», а «Динамо» — «Спартак». В гости к «Зениту» приехал «Локомотив». Завершится же игровой день априори жаркой — южане же! — схваткой «Ахмата» и «Ростова» в Грозном. Везде должно быть интересно! Уследить за всеми событиями и ничего не пропустить вам поможет наша большая онлайн-трансляция.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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