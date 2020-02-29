«Ливерпуль» может остаться без титула. В АПЛ задумались о сокращении сезона

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы



В Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.



Первый мяч забил защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер на 10-й минуте. До перерыва нападающий «Айнтрахта» Андре Силва сравнял счёт. В середине второй половины хозяев вывел вперёд защитник Жером Онген. Ничью немецкой команде принёс Силва, отправив второй мяч в ворота соперника на 83-й минуте.



В первой встрече, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне 20 февраля, победу со счётом 4:1 одержал «Айнтрахт». Таким образом, подопечные Адольфа Хюттера вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с «Базелем», а «Зальцбург» покинул турнир.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020



Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020, которая проходила сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Результаты жеребьёвки:



«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина)

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)



Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.

Чемпионат Англии может быть остановлен. «Ливерпуль» рискует остаться без титула



«Ливерпуль» может не получить свой титул АПЛ, если сезон чемпионата Англии будет сокращён из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.



По информации источника, быстрое распространение коронавируса повысило вероятность того, что правительство отдаст распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в Великобритании на более чем два месяца, что может означать, что некоторые матчи никогда не будут сыграны.



В случае остановки сезона в Премьер-лиге, скорее всего, состоялись бы переговоры, чтобы определить, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или вся кампания будет признана недействительной.



Если все матчи оставшегося сезона будут отменены, то в любом случае придётся принимать решение о том, какие клубы попадут в еврокубки. Какие бы меры ни приняло руководство лиги, нельзя исключать, что клубы будут оспаривать решение.

«Крылья Советов» не удержали победу над «Оренбургом», пропустив на 89-й минуте



В Самаре завершился стартовый матч 20-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Оренбург». Встреча закончилась со счётом 1:1.



Гости начали матч активнее и создали несколько опасных моментов. На 23-й минуте Срджан Мияйлович неудачно сыграл в своей штрафной, сбив одного из игроков «Оренбурга». Арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора назначил пенальти и удалил Мияйловича. 11-метровый удар исполнял Джордже Деспотович, но он не сумел переиграть Евгения Фролова.



А на 42-й минуте самарцы открыли счёт. Голкипер «Оренбурга» Александр Довбня ошибся на выходе, и Денис Попович головой, с близкого расстояния, отправил мяч в пустые ворота.



Гости сумели отыграться в самой концовке. На 89-й минуте Рикарду Алвеш классным ударом попал в дальний угол.

Кокорин заявил о намерении попасть в состав сборной России на Евро-2020



Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на ближайшее время.



«Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждёт чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», — приводит слова Кокорина ТАСС.



Напомним, Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» в минувшее зимнее трансферное окно. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Контракт 28-летнего форварда с петербургским клубом также будет действовать до предстоящего лета.

Погба приступит к тренировкам на следующей неделе и может сыграть



Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в скором времени может вернуться на поле, сообщает L'Equipe.



Погба не играл за английский клуб с декабря прошлого года. Хавбеку пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству на голеностопе в начала года, и всё это время Поль восстанавливался после операции.



По информации источника, француз должен возобновить тренировки с командой в начале следующей недели. Футболист поставил перед собой цель вернуться к дерби с «Манчестер Сити», которое состоится 8 марта на стадионе «Олд Траффорд», даже если ему придётся при этом остаться на скамейке запасных. Но наиболее вероятно возвращение Погба к матчу с «Тоттенхэмом», который датирован 15 марта.



Поль Погба принял участие в семи матчах в Премьер-лиге в этом сезоне. Французский полузащитник стал автором двух результативных передач.

Врач «Уфы» второй раз за два месяца оказал экстренную помощь пассажиру самолёта



Врач «Уфы» Ильшат Жданов оказал экстренную помощь пассажирке самолёта, которая летела вместе с командой из Аликанте (Испания) в Москву, сообщает «Башинформ».



Женщине стало плохо спустя несколько минут полёта. Бортпроводники сразу подошли к представителям «Уфы», после чего Жданов больше получаса оказывал помощь пассажирке. Благодаря действиям врача «Уфы» воздушное судно успешно приземлилось в Москве без задержек. По прилёте пострадавшую госпитализировали.



Похожая ситуация случилась в январе этого года, когда «Уфа» направлялась на Кипр. Тогда Жданов и его коллега Александр Самородов оказали экстренную помощь одному из пассажиров самолета.