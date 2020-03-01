«Магическая «Барса» той ночью исчезла». Одно из самых ошеломительных «класико» в истории

«Можно проиграть в Мадриде. Но не так. Весь мир знал, что команда Вальдано особенно опасна в стартовые 15 минут. На пятой ей сделали первый подарок. Любому зрителю достаточно было взглянуть на список лучших бомбардиров, чтобы понять, кому нужно уделять наиболее пристальное внимание. Саморано забил три первых гола. Лаудруп был врагом. «Для врага нет даже воды», — говорится в популярном футбольном изречении. Бакеро позволил ему стащить у себя кошелёк в штрафной площади. Больше подарков. «Барса» не была вчера «Барсой». Она была игрушкой. Набором страшных фигурок, которые не показали своего лица. Они потеряли свою гордость, гордость лучшей «Барселоны» в истории. На «Бернабеу» команда-чемпион, та магическая «Барса» просто исчезла, растворилась», — негодовал в колонке по мотивам первого «класико» 1995 года редактор El Mundo Deportivo Санти Нолья.

1995 год. «Реал» — «Барселона» — 5:0. Иван Саморано отправляет очередной мяч в сетку ворот Карлеса Бускетса

Гнев и раздражение каталонского коллеги легко объяснимы: всего за 12 месяцев сине-гранатовые прошли путь от феерических 5:0 на «Камп Ноу» до убийственных 0:5 на «Сантьяго Бернабеу». Тяжёлое по счёту и ощущениям поражение в Мадриде привело к необратимым последствиям. Возвышенная и романтичная, чудо-команда Круиффа и прежде «влетала» с крупным счётом, но затем с удивительной лёгкостью приходила в чувство. От сокрушительного мадридского удара «Барса» так и не оправилась.



Чтобы вы понимали степень драматизма ситуации, уточню: к этому моменту «Барселона» выиграла четыре национальных титула подряд и взяла свою первую Лигу чемпионов – спасибо «пушке» Рональда Кумана. В атаке команды заправлял действующий обладатель «Золотого мяча» Христо Стоичков, а на скамейке в модном плаще восседал самый успешный тренер в истории клуба. В новом веке рекорд учителя (11 трофеев) на четыре чаши превзойдёт его любимый ученик Гвардиола, но в тот чёрный для «блауграна» день, 07.01.1995, Пеп был всего лишь одной из «безликих фигурок» на мадридском газоне…

Началом конца золотой «Барсы» 90-х стало поражение в финале Лиги чемпионов от «Милана» – 0:4

Первые раскаты грома над головой легендарной команды прозвучали полугодом ранее в небе Афин. По горячим следам четыре безответных мяча от «Милана» в финале Лиги чемпионов были восприняты как случайность, жуткое стечение обстоятельств. В действительности они запустили механизмы саморазрушения в недрах великого клуба.



Остановить их мастер Круифф не сумел. Или не захотел, посчитав, что цикл этой команды подошёл к концу и пришла пора постепенно конструировать новую, с менее капризными, более покладистыми исполнителями.



Летом 1994-го «Барселона» рассталась сразу с тремя «добытчиками» Кубка чемпионов – основным вратарём Субисарретой, форвардом Салинасом и умницей-диспетчером Лаудрупом. Последнюю потерю Каталония пережила острее всего: мало того, что «Барса» потеряла суперигрока – его увёл главный враг! Микаэль рассорился с Круиффом, и Мадрид с распростёртыми объятиями принял талантливого «отщепенца».



Надежды на то, что с уходом «слишком умного» датчанина в сине-гранатовой раздевалке воцарятся мир и покой, не оправдались. Конфликты продолжились, сжигая уникальный коллектив изнутри. При таком скоплении сложных характеров в одном помещении, наверное, это было неизбежно.



Сезон-1994/1995, первый после афинского фиаско, «Барса» начала неважно: яркие победы чередовала с серыми ничьими и труднообъяснимыми поражениями от командочек вроде «Спортинга». К 16-му туру каталонцы занимали даже не второе-третье – четвёртое, аномально низкое для себя место в таблице.

На «класико» гости вышли без сильнейшего защитника, лучшего нападающего и настроения. Зато с посредственным вратарём. Поражение было предрешено

К тому времени у Круиффа безнадёжно испортились отношения ещё с одной приезжей примой – Ромарио. Поладить с ним любому было непросто. По свидетельствам очевидцев, бразилец был ленивым и довольно асоциальным типом. Но по футбольным умениям круче него в мире тогда центрфорварда, пожалуй, не было. Прояви Круифф гибкость, возможно, ему бы и удалось отсрочить крах своей «дрим-тим», а возможно, и построить на её обломках что-то новое, классное. Но дипломатия никогда не относилась к добродетелям Йохана. Когда ему вконец надоели фокусы Ромарио, он усадил его на лавку и одобрил продажу. В то время как его товарищи получали мяч за мячом на поле «Бернабеу», Коротышка ухмылялся в запасе, мысленно, наверное, находясь уже в родном Рио (в том же января он будет спешно продан во «Фламенго»).

Обложка El Mundo Deportivo от 8 января 1995 года

В итоге важнейший – прежде всего с психологической точки зрения – матч сезона «Барса» начала без главного голеадора и не вполне здорового сильнейшего защитника Мигеля Надаля (оба выйдут на поле при счёте 3:0, когда спасать уже было нечего и некого). Зато с посредственным вратарём в «рамке». Сегодня Карлес Бускетс, отец нынешнего опорника «Барсы», неминуемо стал бы героем мемов. В 1990-х он слыл довольно комичным персонажем, регулярно пускающим «бабочки». И вот такая, ослабленная физически и морально, «Барселона» попала под предельно мотивированный, рвущийся к золоту «Реал». Кажется, исход «класико» был предрешён. Шокировал только масштаб разгрома.



В первом тайме гости получили три мяча. Все три – от харизматичного чилийца Ивана Саморано. Все три – после собственных глупых ошибок. Первый гол – нечаянный пас Эйсебио на выход Саморано. Второй – неуклюжий вынос Бускетса от ворот. Третий – потеря Бакеро у собственной вратарской площади. Творись такое безобразие у нас, сказали бы: «Сливают тренера». Представить подобное в «Барсе» — фантазии не хватает. Даже со сноской на тяжёлый нрав Круиффа.

Ромарио вышел на замену при счёте 3:0

После матча Бакеро устроит в микст-зоне сеанс самобичевания: «Мы совершили три индивидуальные ошибки, которые стоили нам трёх пропущенных мячей. Я сам допустил три невероятные ошибки. Футболиста моего опыта и возраста (32 года) не могут и не должны обворовывать в собственной штрафной, как это сделал Лаудруп. Это была детская ошибка с моей стороны. Если ветераны вроде меня позволяют себе такие вещи, чего можно требовать от молодых?». Достойная уважения самокритичность капитана.

Обладатель «Золотого мяча» Стоичков чуть не покалечил соперника. Луис Энрике забил команде, в которой скоро будет капитанить. Лаудруп «потроллил» «бывших»

Помимо Бакеро каяться перед журналистами пришлось и Стоичкову. Раздосадованный ходом игры, Христо позволил себе откровенно хамскую выходку – наступил на катившегося в мяч Кике Флореса и на минуту раньше всех убрался в раздевалку. «Это кошмар, со мной такого никогда не случалось», — растерянно бормотал постфактум обычно самоуверенный болгарин.

Стоичков: Моуринью был скромным парнем — не то что ван Гал В гостях у «Чемпионата» побывал обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ, великий бунтарь и артист мирового футбола Христо Стоичков.

В меньшинстве «Барса» пропустила ещё дважды – от Луиса Энрике (до резонансного переезда Лучо на «Камп Ноу» оставалось полтора года) и Амависки. Последнему великодушно выкатил мяч Саморано, добровольно отказавшись от «покера».



«В какой-то момент я даже прослезился», — разоткровенничался с репортёрами вице-президент «бланкос» Лоренсо Санс. Не упустил возможности поддеть бывших одноклубников Лаудруп: «Я всегда на стороне победителей. Бускетс мог пропустить сегодня и все десять».



У проигравших, естественно, настроение было паршивым. «Мы пережили спортивный позор», — констатировал коллега Санса Николау Касаус. Каталонская пресса, привыкшая к победам-трофеям, не щадила земляков. «Самая болезненная пощёчина», «Кошмарная ночь на «Бернабеу» — заголовки El Mundo Deportivo чётко передают настроение свободолюбивой провинции после «класико».

В словах Круиффа на пресс-конференции журналисты безошибочно уловили завуалированную угрозу в адрес зазнавшихся звёзд. «Возможно, мы стали слишком пресыщенными, — допустил голландский Мистер. – Если старшие не могут нести груз ответственности, им нужно заканчивать, а нам – искать им замену».



Вскоре на выход отправился Ромарио. В следующем сезоне ушли Стоичков, Куман, Бегиристайн и Эусебио – и от волшебной команды 1992 года не осталось почти ничего.

Круифф плюнул, обозвал руководство «Барселоны» «иудами» и больше никогда не тренировал

Кройфф продержался в своём кресле чуть дольше, но тоже был вынужден покинуть «Барсу». Разумеется, со скандалом. Отношения тренера с президентом Нуньесом и прежде были далеки от идиллических, а весной 1996-го обострились до предела. Крышку с кипящей кастрюли сорвало перед игрой с «Сельтой». По легенде, Йохан пришёл в бешенство, узнав о закулисных переговорах Нуньеса с Бобби Робсоном. Тут-то ему и подвернулся вице-президент Гаспарт. Вместо рукопожатия в раздевалке команды чиновник получил от тренера смачный плевок и два слова вдогонку: «Вы – иуды». Между мужчинами вспыхнула лёгкая потасовка, в ходе которой Гаспарт угрожал разбушевавшемуся тренеру полицией.

Йохан Круифф

Больше Йохан ни дня не практиковал – не считать же серьёзной работой тренерство на общественных началах в не признанной ФИФА и собиравшейся раз в год декоративной сборной Каталонии. 50 лет ему хватило, чтобы войти в историю гениальным футболистом и великим тренером. Но далеко от любимой «Барсы» Круифф не отходил до самой смерти.