Фернандес спас ЦСКА! Марио устал наблюдать за мучениями форвардов и забил шикарный гол!

В конце сборов ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в команде появилась «химия», а игра в позиционном нападении наконец налажена. Тем не менее матч с «Уралом» доказал обратное. Если бы не Фернандес, «армейцы» вообще остались бы без очков в первой игре после возобновления сезона.

Овчинников – в роли главного тренера, Васин – в старте

В домашней игре ЦСКА с «Уралом» командой руководил с бровки старший тренер Сергей Овчинников. Если вы уже забыли, в матче последнего тура РПЛ до зимнего перерыва против «Краснодара» Виктор Гончаренко нелестно высказался в адрес арбитра Василия Казарцева, за что получил трёхматчевую дисквалификацию. Поэтому обязанности главного тренера «армейцев» Овчинников был обязан взять на себя.



Тем не менее состав на матч с «Уралом» наверняка выбирал Гончаренко – такой возможности его лишить никто не мог.



С первых минут встречи в центре обороны вместо Игоря Дивеева действовал Виктор Васин, который с конца августа отсутствовал из-за повреждения колена. Других серьёзных изменений в составе ЦСКА не было. Новички Шкурин и Котин оказались на скамейке запасных. Против «Урала» команда Гончаренко вышла играть с привычной схемой с тремя центральными защитниками.



В отличие от ЦСКА екатеринбуржцы сразу отправили в бой своих новичков. С начала матча на левом фланге обороны действовал Николай Золотов, а в центре защиты Мацей Вилюш.

Главный момент первого тайма – удар Карпова через себя

Начало первого тайма прошло с подавляющим преимуществом хозяев. К 15-й минуте процент владения мячом у ЦСКА достиг 71 процента. Команда Гончаренко осадила ворота Годзюра и пыталась вскрыть плотную оборону гостей с помощью проникающих пасов в штрафную. Тем не менее в опасной близости от ворот «армейцы» получали мяч, как правило спиной, да и скорость атак оставалась невысокой. Поэтому футболисты «Урала», вдавленные в собственную штрафную, без проблем справлялись с угрозой собственным воротам.



На старте поединка екатеринбуржцы прозевали лишь пару острых атак, а самым опасным моментом «армейцев» в первом тайме стал удар Карпова через себя в падении. После скидки в штрафную защитники умудрился вовремя «сложиться» и пробить в створ ворот, однако Годзюр с угрозой справился.

Болельщиков развлекал только Димитров

К середине первой половины матча «Урал» выровнял игру и наконец стал хоть изредка добираться до чужих ворот. Впрочем, преобразовать редкие вылазки к владениям Акинфеева в опасные моменты екатеринбуржцы так и не смогли.



Темп матча заметно спал, а мяч всё чаще задерживался в середине поля. На поле «ВЭБ Арены» стадо довольно скучно.



Единственным футболистом, который развлекал болельщиков на стадионе ЦСКА в конце первого тайма, был Николай Димитров. Сначала хавбек «Урала» издевательски прокинул мяч между ног Дзагоеву, а затем тот же приём применил против Ахметова.

Бикфалви пробил Акинфеева

После перерыва в нападении у ЦСКА стало больше движения. В результате голевые моменты у ворот Годзюра наконец начали возникать. В самом начале второй половины игры Влашич отпасовал на Чалова в чужую штрафную площадь, Фёдор пяткой покатил мяч на врывающегося Ахметова, а тот неважно пробил с левой ноги и не попал в створ.



Вскоре шанс отличиться выпал Дзагоеву. С линии штрафной хавбек мощно зарядил в правую девятку, однако Годзюр выстрел Алана парировал.



«Урал» на поле тоже зря времени не терял. На позиционное нападение ЦСКА гости отвечали строительными контратаками, одна из которых в итоге стала голевой. На 72-й минуте Кулаков с правого фланга навесил в штрафную, Карпов не дотянулся до мяча, а Бикфалви круто пробил щекой в касание. Акинфеев задел мяч, но отразить его не смог.

Дебют Шкурина

В игре с «Уралом» футболисты ЦСКА испытывали проблемы с точностью ударов. За 70 минут «армейцы» только три раза попали в створ. Желая решить эту проблему, Овчинников выпустил на поле новичка Илью Шкурина вместо Алана Дзагоева. На замену полузащитник отреагировал очень бурно – в порыве гнева Алан пробил ногой по скамейке запасных.



Шкурин вышел играть в паре с Чаловым, но ничем кроме одного неопасного удара головой запомниться не успел.

Ошибка Егорычева и гол Фернандеса

За несколько минут до конца встречи «Урал» мог решить исход поединка. Убежав в опасную контратаку, Егорычев убрал на замахе защитника и Акинфеева. Оставалось только отдать передачу на пустые ворота Погребняку. Однако хавбек пробил сам и промахнулся. Погребняк сразу же «напихал» полузащитнику за такое неудачное решение.



К несчастью для Егорычева, вскоре ЦСКА сравнял счёт. На 91-й минуте Бистрович сделал подачу в штрафную, Фернандес обработал мяч грудью, а затем шикарно пробил в ближний угол. Так, в очередной раз Марио спас свою команду.



Несмотря на то, что ЦСКА всё-таки избежал поражения, серьёзные вопросы у Гончаренко к своей команде наверняка будут. Позиционное нападение, которое, по словам главного тренера, «армейцы» наладили на сборах, практически не работало. В атаке ЦСКА не хватало движения, скорости и креативных решений.