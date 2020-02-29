«Спартак» и «Динамо» выдали супердерби! Такие матчи мы и хотим видеть в РПЛ!

«Спартак» и «Динамо» долго раскачивались, зато во втором тайме продемонстрировали отличный футбол. Штанги, перекладины, вынос с ленточки ворот, потрясающие контратаки, зрелищные отборы и крутые голы – московское дерби получилось жарким!

Соболев — в старте «Спартака», у «Динамо» новая схема

Против «Динамо» спартаковцы вышли играть со схемой «3-4-2-1», которую ранее Тедеско не раз использовал. В центре обороны действовали Кутепов, Жиго и Джикия, места латералей занимали Рассказов и Айртон, в центре полузащиты играли Зобнин и Крал, Бакаев занимал позицию под нападающими, а пару форвардов составляли Понсе и новичок клуба Александр Соболев.

В отличие от своего коллеги, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков решился на эксперименты. Впервые в нынешнем сезоне московский клуб вышел играть с расстановкой «3-4-3» с тремя центральными защитниками Ордецом, Рыковым и Шуньичем, а также трио Игбун, Н’Жье и Шиманьски в нападении. Кроме того, Новиков доверил место в стартовом составе новичку команды – Дмитрию Скопинцеву. Другой новобранец бело-голубых Николай Комличенко остался на скамейке запасных.

Активность Соболева и гол Бакаева

На старте матча в игре «Спартака» можно было отметить два основных момента: агрессивный прессинг и активность Соболева. В первые минуты поединка, Доменико Тедеско, как и в товарищеских матчах красно-белых, призывал свою команду к активному прессингу. Агрессивная манера игры на чужой половине поля помогала спартаковцам после отбора мяча развивать контратаки, однако преобразовать контрвыпады в голы гости вплоть до середины первого тайма гости не могли.

Самым активным в начале встречи у красно-белых был Соболев. Александр регулярно предлагал себя и создавал опасность у чужих ворот. В завершающей стадии атак форвард действовал несколько неловко – то медлил с ударом, то далеко отпускал от себя мяч, то мазал по воротам. Однако в созидании Соболев проявил себя неплохо. На 29-й минуте форвард убежал в контратаку, умудрился обработать мяч пятой точкой, а затем выдал отличную передачу в штрафную на Бакаева. Выдержав пуазу, Зелимхан послал мяч точно в дальний угол. «Спартак», доминировавший на поле, заслуженно вышел вперёд.

«Динамо» страдало от технического брака

Тем временем у «Динамо» не клеилась игра в позиционном нападении. У хозяев было много технического брака и ошибок при передачах.

Тем не менее контратаки команде Новикова удавались. Самый опасный момент в первом тайме хозяева создали как раз во время контрвыпада. Н'Жье влетел в штрафную и, пожадничав, неточно пробил в ближний угол. Если бы Клинтон отдал передачу на одного из двух динамовцев, врывающихся в центр штрафной, команда Новикова имела бы хорошую возможность сравнять счёт.

Ближе к концу тайма, когда «Спартак» всё чаще стал проводить время на своей половине поля, «Динамо» взяло мяч под контроль и попыталось искать счастья в позиционном нападении. Однако ничего толкового из атак хозяев в первом тайме в итоге не вышло.

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Комличенко дебютировал в «Динамо»

После перерыва темп матча заметно снизился. Несмотря на то, что команды играли «без центра поля», опасные моменты возникать перестали.

Развеять скуку на поле стадиона имени Льва Яшина смог Комличенко. На 56-й минуте Николай сменил Шиманьского, вышел на поле и сразу же едва не забил. Получив мяч на чужой половине поля, форвард приблизился к штрафной, с лёгкостью оттеснил от мяча Рассказова и здорово пробил из-под Жиго в дальний угол ворот. К сожалению для «Динамо», Николай угодил в штангу.

Зобнин удвоил преимущество «Спартака»

В завершающей стадии атаки «Спартак» оказался намного удачливее «Динамо». На 62-й минуте Зобнин круто отыгрался с Бакаевым, вошёл в штрафную и стелящимся ударом с левой ноги послал мяч точно в дальний угол – Антон Шунин был бессилен.

Комличенко ужасно не везло

Дальше было ещё интереснее. Комличенко вновь создал себе отличный момент для того, чтобы забить. Николай ворвался в штрафную, убрал Жиго и на исполнение пробил в дальний угол. Тем не менее форварду вновь не повезло – мяч попал в перекладину.

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Суперсейв Ордеца и блестящая контратака «Спартака»

К концу тайма на стадионе «Динамо» стало совсем горячо. На удар Комличенко спартаковцы ответили опаснейшей контратакой. Соболев приблизился к штрафной и отдал передачу на левый фланг, где находился Тиль, вышедший на замену вместо Бакаева. Хавбек прострелил низом, а Шунин отразил мяч перед собой. На добивание успел Понсе. Казалось аргентинец наверняка поразит ворота, однако с ленточки мяч вынес Иван Ордец.

К тому времени «Динамо» уже отчаянно штурмовал ворота Максименко, а «Спартак» изредка убегал в контратаки, одна из которых получилась образцовой. Ларссон, сменивший Соболева, получил передачу от Тиля, а затем сделал отличный навес в штрафную. Жиго аккуратно в касание скинул мяч набегающему Понсе, после чего форвард головой пробил по воротам – от разгрома «Динамо» спас Шунин.

В оставшееся время матча хозяева предприняли ещё несколько попыток взломать оборону гостей, но отличиться так и не смогли. Над игрой в нападении Кириллу Новикову, конечно, ещё предстоит хорошенько поработать.

Зато результат работы Тедеско уже прослеживается в игре «Спартака». Далеко идущие выводы делать ещё рано, однако с фактом, что красно-белые показали отличный футбол в московском дерби, вряд ли поспоришь.