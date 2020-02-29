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«Хоффенхайм» — «Бавария» — 0:6, матч был прерван из-за оскорбительного баннера

В Бундеслиге прервали матч
Павел Прохоров
«Хоффенхайм» и «Бавария» на 66-й минуте перестали играть в футбол. Всё дело в баннере
Очень странная ситуация.
Футбол / Германия 0

Матч 24-го тура немецкой Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» был прерван на несколько минут. Из-за оскорбительно баннера.

Германия - Бундеслига. 24-й тур
29 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 Гнабри – 2'   0:2 Киммих – 7'   0:3 Зиркзее – 15'   0:4 Коутиньо – 33'   0:5 Коутиньо – 47'   0:6 Горецка – 62'

Что произошло

На 66-й минуте встречи фанаты «Баварии» вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца клуба «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Счёт к этому моменту был уже 6:0 в пользу гостей. На плакате было написано: «Хопп — сукин сын». Матч остановили.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик резко вскочил с места и направился вместе со своими футболистами к свои болельщиком с требованием, чтобы те убрали баннер. Флик был сильно возмущён поведением собственных фанатов и вёл себя очень агрессивно. Болельщики «Хоффенхайма» за этот момент со стороны соперников наградили Флика и игроков «Баварии» бурными аплодисментами.

Чуть позже матч был возобновлён. В знак солидарности к Хоппу, игроки договорились не забивать голы в течение оставшегося времени и просто лениво перекидывали мяч друг другу. После игры игроки «Баварии» похлопали болельщикам «Хоффенхайма», те ответили им взаимностью.

Почему вскочил Флик

Дело в том, что Флик много лет провёл в структуре «Хоффенхайма». С 2000 по 2005 год Флик тренировал «Хоффенхайм», плюс 8 месяцев он работал директором клуба. Флика и Хоппа связывают тёплые дружеские отношения.

Дитмар Хопп — крупный немецкий предприниматель, один из основателей компании SAP, которая производит программное обеспечения для организаций. Он в детстве сам играл за «Хоффенхайм», а в 1990 году приобрёл клуб. В 2008 году «деревенские» впервые в истории вышли в Бундеслигу, а, спустя год, Хопп построил для клуба новый стадион. Владелец «Хоффенхайма» вложил в свой любимый клуб более 200 миллионов евро.

Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Почему болельщики «Баварии» ненавидят владельца «Хоффенхайма»

Фанаты «Баварии» не первые, кто вывешивают оскорбительные баннеры в адрес Хоппа. Многие фанаты клубов Бундеслиги его недолюбливают. Связано это с тем, что Хопп придерживается старой системы управления клубом, авторитарной. В других немецких клубах всё устроено иначе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Harry Langer/Getty Images

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