Вот и сказочке конец. «Ливерпуль» впервые бит в АПЛ, причём аутсайдером!

Давайте откровенно. Ничего страшного для «Ливерпуля» не случилось. Даже не страшного, просто вообще ничего не случилось. Игроки выпьют после матча пива и завтра уже о нём забудут. Ну, может, чуть-чуть попереживает Юрген Клопп, что не удалось повторить рекорды Венгера (весь чемпионат без поражений и «Манчестер Сити (18 побед подряд в чемпионате-2017/2018).

Просто цифры — они больше для нас с вами. И нам, может быть, не всем, но большинству, точно хотелось, чтобы эта красивая история «Ливерпуля» красиво закончилась. Без поражений в чемпионате, с кучей рекордов. Не получилось.

Самое смешное, что «Ливерпуль» был жестоко бит предпоследней на момент начала матча командой АПЛ, у которой до этого было 6 матчей без побед.

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Голы

Любопытно посмотреть, как «Ливерпуль» пропускал. Это верх раздолбайства. То ли игроки Клоппа стали чересчур уверены в себе, то ли сейчас команда на спаде. Притом что «Ливерпуль», в общем-то, ничего острого у чужих ворот не создал.

Вот первый гол. Вбрасывание аута, игрок «Уотфорда» простреливает из-под ван Дейка, Арнольд проспал Сарра.

Второй гол. Идёт борьба на бровке, в которой пассивен Робертсон, пас вперёд, и Сарр в сопровождении ван Дейка и Ловрена убегает один на один и спокойно разбирается с Алисоном.

Третий гол. Арнольд совершает чудовищную ошибку, неточно пасуя своему вратарю, Сарр отпасовывает Дини, и счёт становится крупным.

Ну а мы с нетерпением ждём следующего матча «Ливерпуля». Интересно будет понаблюдать, что придумает Юрген Клопп, чтобы встряхнуть своих игроков.

Сам Клопп за минуту до финального свистка подошёл к главному тренеру соперников Найджелу Пирсону и его помощнику и долго с ними общался. Немец спокоен. Это всего лишь одно поражение.