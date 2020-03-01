«Локомотив» снова выгнал «Зенит» на фланги. И максимально засушил игру

Вот эпизод, который лучшим образом расскажет о матче «Зенита» с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. Он случился на седьмой минуте.

Себастьян Дриусси открывался между линий, но столкнулся с персональной опекой от Станислава Магкеева. Аргентинец попробовал уйти ближе к фланговой зоне — опорник пошёл вслед за ним ровно до того момента, когда Дриусси стал доступным для Владислава Игнатьева. Действия Дриусси могли пойти на пользу «Зениту», так как опорная зона «Локо» стала совершенно свободной — дальний от мяча вингер (здесь Жоау Мариу) знал, что у Ярослава Ракицкого есть вариант с диагональю, а потому не заполнял ось, а опускался ниже по своему флангу. Проблема заключалась в том, что и «Зениту» некем было заполнить огромное свободное пространство: в момент, когда сделан скриншот, Александр Ерохин обозначил движение под передачу в недодачу, но тут же остановился.



В итоге центральная зона была недоступной для игры, и весь футбол переместился на фланги, острота с которых пробивалась крайне редко. За весь первый тайм — пожалуй, лишь однажды, в эпизоде с ударом в штангу. Да и то после стандартного положения.



«Локомотив» изгнал «Зенит» на фланги уже во второй раз в этом чемпионате, и это выигрышная стратегия против действующего чемпиона. Можно ссылаться на отсутствие Дзюбы и Азмуна, но вот просто цифра: «Зенит» в нынешнем сезоне провёл семь матчей, в которых перебивал высокую планку в 25 навесов/прострелов за матч, и лишь в двух из них победил. С Дзюбой и Азмуном или без них.

«Зенит» без Дзюбы выглядел не очень. Не помогло даже удаление Сёмина! Юрия Сёмина удалили уже в первом тайме.

Юрий Сёмин сделал «Зенит» очень тихим в атаке методами старой школы. Центральные защитники вообще не думали о том, чтобы выходить за пределы своей трети: в одном из характерных эпизодов Чорлука мог продвинуться с мячом вперёд, но в таком случае оставлял бы за спиной свою зону, поэтому хорват выбрал двигаться поперёк поля, после чего сделал почти безнадёжный заброс на чужую половину поля. Квирквелии было позволено ещё меньше — всё это, безусловно, ослабляло атакующий потенциал «Локомотива» и делало команду уязвимой к прессингу, но Сёмин добивался другого. В момент перехода владения оба центральных защитника и часто ещё и Хёведес находились на своих позициях, и у «Зенита» не было возможности быстро организовать выигрышную ситуацию.



Во втором тайме хозяева несколько раз ловили «Локо» на нестройном начале атак, но всё равно не сумели создать стопроцентных моментов — самым ярким был тот, где Ерохин не попал в створ, но и в этом случае его до последнего вёл Чорлука. Гораздо печальнее для «Зенита» тот факт, что команда снова не оказалась способной создать достаточно моментов в позиционных атаках, примерно повторяя всё то, что было после перехода на нынешнюю систему игры.



Это можно было бы назвать придиркой, если бы такие сложности не возникали почти во всех важных матчах. И в итоге именно они стоят команде продвижения в еврокубках — что через «Вильярреал», что через «Лион» и «Лейпциг».