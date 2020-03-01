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«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые за 44 матча. Реакция болельщиков

«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 3:0
София Михайлова
Тот момент, когда можно смеяться над «Ливерпулем». Главные мемы вечера
Фанаты «Арсенала» ликуют!
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с января 2019 года. Клуб держался 44 матча, не уступал даже самым сильным соперникам, но не смог устоять в матче против «Уотфорда».

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Richard Heathcote/Getty Images

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