Тот момент, когда можно смеяться над «Ливерпулем». Главные мемы вечера

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с января 2019 года. Клуб держался 44 матча, не уступал даже самым сильным соперникам, но не смог устоять в матче против «Уотфорда».



По такому поводу Гари Невилл открыл бутылку шампанского.

«Арсенал» выдохнул».

Вот и сказочке конец. «Ливерпуль» впервые бит в АПЛ, причём аутсайдером! «Вечные» рекорды «Арсенала» и «Ман Сити» устояли.

«Срочно! «Ливерпуль» проиграл в АПЛ. Мы повторяем! «Ливерпуль» проиграл матч в АПЛ!!!»

«Клопп обращается к игрокам «Ливерпуля» в раздевалке».

«Нападающие «Ливерпуля» и Клопп vs «Уотфорд» сегодня».

«Ливерпуль» беспокоился из-за короновируса, когда главной угрозой был Сарр».

Клубы АПЛ прямо сейчас.

«Уотфорд пробивает непробиваемый забег «Ливерпуля».

«Возможно, это лучший результат «Арсенала» за последние 10 лет».

«Срочно! «Арсенал» объявил, что построит памятник легенде клуба Исмаилу Сарру перед стадионом рядом с Тьерри Анри».

”Ливерпуль” проиграл первый раз за сезон».

«Фото Арсена Венгера прямо сейчас, отдыхающего где-то и знающего, что его рекорд сезона 2003/04 все ещё не побит…»

«Клопп поймал Ловрена в раздевалке».