Сарр сделал то, что не смогла вся АПЛ — уничтожил «Ливерпуль». Кто это такой

«Ливерпуль» сенсационно проиграл на выезде аутсайдеру чемпионата «Уотфорду» с крупным счётом — 0:3. Главной звездой матча стал Исмаила Сарр, на его счету дубль и голевая передача.

Детство

Исмаила Сарр — 22-летний вингер «Уотфорда» и сборной Сенегала. Он вырос вместе с четырьмя братьями и сёстрами в семье среднего класса. Его отец Абдулайе Сарр Наар Гааду — бывший интернационалист, выступавший за западноафриканскую страну в конце 80-х годов, он провёл более 20 лет в футболе. Абдулайе считал, что его сыновья не должны ставить под угрозу своё образование ради футбола. Но Исмаила не мог терпеть школу, постоянно её прогуливал, чтобы поиграть в футбол с друзьями.

Родители Сарра решили оставить школу и отвели сына к мастеру портному, чтобы Исмаил мог научиться ремеслу. Но Сарр не мог жить без футбола и настоял на своём. Хотя обучение портняжному делу всё же не прошло даром. Но не для него. По словам Сарра, он поддерживает связь со своим учителем, и тот стал дизайнером его семьи.

В возрасте 11 лет Исмаила начал заниматься в академии «Дженерейшн Фут», которая располагается в столице Сенегала Дакаре. В своё время в этой академии играл Садио Мане. По достижению совершеннолетия Сарр уехал в Европу.

Вот и сказочке конец. «Ливерпуль» впервые бит в АПЛ, причём аутсайдером! «Вечные» рекорды «Арсенала» и «Ман Сити» устояли.

Франция

Свой первый профессиональный контракт сенегалец подписал с французским клубом «Мец». Срок соглашения был рассчитан на пять лет, на тот момент Исмаилу было 18. Поначалу Сарру было нелегко адаптироваться в новой для себя стране, первое время он выходил на замену, но через некоторое время смог полноценно закрепиться в составе. За «Мец» Сарр сыграл 33 матча, в которых забил 5 мячей, и тем самым помог своей команде избежать вылета в Лигу 2.

Через год Сарр покинул клуб. «Ренн» заплатил за игрока € 17 млн и подписал с ним четырёхлетний контракт. В этот момент игроком также интересовалась «Барселона», но Сарр решил, что не дорос до уровня каталонцев, поэтому отклонил предложение. За «Ренн» Исмаила провёл 77 матчей, в которых забил 18 голов. А в Лиге Европы Сарр в 9 матчах отличился 4 раза.

Сборная

В возрасте 17 лет Сарр сыграл на молодёжном Кубке африканских наций, а через год дебютировал за первую сборную. В январе 2017 года он забил свой первый гол за национальную команду: это случилось в товарищеском матче с Ливией.

В этом же году сенегалец участвовал в отборочном этапе чемпионата мира. В одном из матчей Сарр забил важный гол для своей сборной в ворота сборной Буркина-Фасо с передачи Садио Мане. В 2018 году он приехал играть на чемпионат мира в Россию, но забить за не удалось.

Тот момент, когда можно смеяться над «Ливерпулем». Главные мемы вечера Фанаты «Арсенала» ликуют!

«Уотфорд»

В Англию Сарр перебрался прошлым летом, английский «Уотфорд» заплатил за него € 30 млн. Это рекордный трансфер в истории клуба. Сегодня Сарр провёл свой 20 матч за «шершней» и забил свои пятый и шестой голы.

Сарру всего 22 года и вряд ли мы сильно удивимся, если предстоящим летом каталонцы вновь обратят внимание на футболиста.