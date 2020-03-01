Но остались ещё и те, которые, возможно, покорятся лидеру АПЛ.

6 рекордов, которые великий «Ливерпуль» Клоппа так и не смог превзойти

Сенсационное поражение «Ливерпуля» от «Уотфорда» вряд ли как-то повлияет на чемпионскую гонку АПЛ. Но для Юргена Клоппа и его команды оно всё равное крайне неприятное, так как лишило красных возможности превзойти сразу несколько достижений. Рассказываем, какие рекорды устояли благодаря 3:0 на «Викарэйдж Роуд».

Рекорд по длительности беспроигрышной серии в АПЛ

«Ливерпуль» не проигрывал в чемпионате Англии на протяжении 44 матчей. Беспроигрышная серия команды Клоппа включила в себя 39 побед и пять ничьих. До этого последнее поражение красным нанёс в январе 2019-го «Манчестер Сити» (2:1). «Ливерпуль» был близок к тому, чтобы побить рекорд «Арсенала», который не уступал на протяжении 49 встреч. Однако «Уотфорд» не дал лидеру РПЛ войти в историю под первым номером.

Рекорд по количеству дней без поражений

Никто не мог обыграть «Ливерпуль» в Англии на протяжении 413 дней. До рекорда «Арсенала» было далеко, но теоретически он тоже мог покориться команде Клоппа. Лондонские «канониры» не проигрывали в течение 539 дней – с мая 2003-го по октябрь 2004-го.

Рекорд по победам подряд в АПЛ

До матча с «Уотфордом» команда Клоппа одержала 18 побед подряд в АПЛ. «Ливерпуль» повторил достижение, установленное «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардьолы. Если бы красные выиграли на «Викарэйдж Роуд», то стали бы единоличным обладателем рекорда. Этого не случилось, так что теперь у данного рекорда два хозяина.

Рекорд по победам подряд в топовых чемпионатах

«Ливерпуль» претендовал на рекорд и по длительности победной серии во всех топовых лигах Европы. Повторив результат «Манчестер Сити», лидер АПЛ остановился в шаге от «Баварии». Мюнхенцы в сезоне-2013/2014 одержали 19 побед подряд.

Рекорд АПЛ по матчам без поражений в гостях

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на выезде составляла 21 матч, а победная – восемь. Обе прервались в Уотфорде. Старые рекорды устояли. «Арсенал» с апреля 2003-го по сентябрь 2004-го не проигрывал в 27 гостевых играх. «Челси» в 2008 году и «Манчестер Сити» в 2017 году выдавали победную серию из 11 матчей на чужих полях.

Рекорд по количеству матчей в АПЛ подряд с голами

Команда Клоппа не уходила с поля без гола на протяжении 36 матчей АПЛ. «Ливерпуль» приближался к уникальному результату «Арсенала», который с мая 2001-го по ноябрь 2002-го поражал чужие ворота в течение 55 игр подряд. Тем не менее и здесь «Уофторд» оставил красных без рекорда.

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Какие ещё рекорды может побить «Ливерпуль»?

«Ливерпуль», несомненно, досрочно выиграет чемпионство, вопрос лишь в том, за сколько туров до финиша. Тут красные ещё могут установить рекорд. Лучший результат показывали в разные годы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которые обеспечивали себе золото за пять матчей до конца чемпионата. При этом «Юнайтед» – самый ранний чемпион по дате (14 апреля).

У «Ливерпуля» осталось 79 очков. Максимальное количество набирал за чемпионат «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018 – 100 очков. До финиша десять туров, а, значит, команда Клоппа по-прежнему сохраняет шансы превзойти это достижение.

Рекорд по наибольшему количеству побед за чемпионат тоже принадлежит «Манчестер Сити». В последние два сезона команда Гвардьолы выигрывала по 32 матча. У «Ливерпуля» на данный момент 26 побед – ещё можно опередить «Сити».

Возможно, красные сохранят отрыв в 22 очка от второго места. Это тоже будет новый рекорд. «Манчестер Сити» опередил в сезоне-2017/2018 ближайшего преследователя на 19 очков.