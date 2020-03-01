«Реал» — «Барселона». У Мадрида есть шанс вернуться на вершину! LIVE!

17:00. Какие мысли насчёт исхода?

17:00. Добрый день (вечер), друзья! Сегодня нас ждёт суперматч. «Реал» — «Барселона» — это всегда интригующе, волнительно и интересно. Предлагаем вам последить за первым «класико» 2020 года с нами. Оставляйте свои прогнозы на игру в комментах — после сверим с реальным результатом!