«Реал» — «Барселона». У Мадрида есть шанс вернуться на вершину! LIVE!
Следим за суперматчем вместе!
17:00. Какие мысли насчёт исхода?
17:00. Добрый день (вечер), друзья! Сегодня нас ждёт суперматч. «Реал» — «Барселона» — это всегда интригующе, волнительно и интересно. Предлагаем вам последить за первым «класико» 2020 года с нами. Оставляйте свои прогнозы на игру в комментах — после сверим с реальным результатом!
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