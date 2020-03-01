Фанат «Зенита» проник на трибуну «Локо». Его били впятером

В субботу во время матча 20-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом», который завершился нулевой ничьей, случился необычный инцидент, связанный с болельщиком сине-бело-голубых.
Фанат «Зенита» каким-то образом проник на гостевой сектор, причём в одиночку. Ультрас «Локо» сразу заметили болельщика соперников, перелезли через ограждения и начали его жестоко избивать. Драка продолжалась на протяжении 15 секунд, пока фанаты «железнодорожников» не вернулись восвояси, скорее всего, заметив бойцов ОМОН.
Но отчаянный фанат сине-бело-голубых никуда уходить не собирался. Болельщик то и дело прогуливался по ярусу «Локо» и показывал ультрас гостей средний палец, а через несколько мгновений направился к флагу «Локомотива», чтобы сорвать его. При всём желании, сделать у него это не получилось.
Представители активной поддержки «железнодорожников» ещё раз слезли с ограждений и выпроводили разъярённого фаната.
В футболе нередко болельщики перелезают на сектор противников и устраивают потасовку, но обычно в драке принимает участие группа фанатов с обеих сторон. Здесь же болельщик поверил в себя и собственные силы, поэтому прорвался на сектор один. Удалось ли ему достичь желаемого — остаётся загадкой, ведь флаг он так и не сорвал.
- 1 марта 2020
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