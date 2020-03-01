«Эпопея с «Зенитом» сильно на меня не влияла». Кокорин ярко вернулся в РПЛ!

Александр Кокорин вернулся – последний раз он играл в РПЛ 511 дней назад. Это была встреча «Зенита» и «Краснодара» на «Газпром Арене», та самая, после которой он и Павел Мамаев угодили во всем известную историю.
Теперь все неприятности в прошлом: в жизни нападающего началась новая глава.
— Вы счастливы? – первым делом спросили у Кокорина журналисты.
— Да, счастлив, что сыграл в официальной игре, но ощущения смазанные: гол забил, но при этом всё равно проиграли. Настроение 50 на 50.
— У вас был момент в первом тайме, но вы промахнулись. С партнёрами в перерыве обсуждали это обсуждали?
— Нет, что тут обсуждать? Моментов кучу создали: у меня был ещё один, у ребят. Незаслуженно проиграли. У нас было больше моментов, соперник ничего не создал.
— Какой вы представляли свою первую игру в те месяцы, когда были вне футбола?
— По-разному. Когда уже приехал в «Сочи», представлял, что мы сегодня добьёмся первой победы. Но цена ошибки очень высока. Будем работать над тем, чтобы их не допускать. А так… я особо не представлял. Просто занимался – не хотел потерять форму. Я не в том возрасте, чтобы иметь лишний вес 10-15 килограмм. Следил за собой, понимал, что вернусь в спорт: вопрос был только в какой — профессиональный или любительский.
— Переживали, что можете не вернуться?
— На этот счёт у меня переживаний не было. Когда начал тренироваться с «Сочи», то понял, что я в хорошей форме.
— Эпопея с «Зенитом» сильно на вас влияла?
— Нет. Как подписал контракт с «Сочи», я успокоился, понял, что теперь здесь и про всё забыл.
— Что почувствовали, когда забили?
— Понял, что отлегло — до этого был обидный промах. Я долго этого ждал, наконец это случилось.
— Довольны тем, что получилось сегодня?
— Да, своей игрой я доволен. Если бы не пропустили два мяча, всё было бы по-другому. Одно дело играть в товарищеских матчах, другое — в официальных. Скажу снова: рад, что забил, но обидно, что проиграли.
— Почему почти не общались с партнёрами по ходу игры?
— Чуть холодновато. После игры разговаривали, все немного хрипят, потому что подсказывали и кричали. Мы все общаемся.
— Как вам Сочи? Погода, зрители, стадион?
— Зрителей надо игрой заслужить. Город супер, стадион шикарный. Будет получше погода – будут побольше приходить на матчи. По бытовым моментам жизнь тут меня устраивает. В Москве и в Санкт-Петербурге снег идёт, а у нас недавно было +20.
— Какая у вас мечта?
— Чтобы все дома были здоровы и счастливы.
- 1 марта 2020
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