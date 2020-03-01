Гвардиола снова взял Кубок Лиги. Возможно, это его последний трофей в «Сити»

«Манчестер Сити» пополнил клубный музей. В воскресенье вечером на берега Мерси отправился Кубок лиги. В финальном матче на «Уэмбли» «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 2:1. На 20-й минуте счёт открыл Серхио Агуэро, воплотивший в гол передачу Филипа Фодена. На 30-й преимущество манчестерского клуба увеличил Родриго Эрнандес (пас в активе Илкая Гюндогана). В конце тайма бирмингемцы сократили разрыв в счёте (Мбвана Самата), но большего фаворит сопернику не позволил.
Может статься так, что этот трофей окажется последним в Англии для Хосепа Гвардиолы, а возможно, и некоторых футболистов команды. Санкции УЕФА, наложенные на клуб, породили волну слухов о будущем лучших людей «Сити». Но пока они не забивают себе голову тягостными мыслями, а просто наслаждаются триумфом. Посмотрите, как это было. Порадуйтесь за них.
Фото: Michael Regan/Getty Images
Фото: Michael Regan/Getty Images
Фото: Michael Regan/Getty Images
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
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