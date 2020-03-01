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«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги, обыграв «Астон Виллу» — 2:1, фото

«Манчестер Сити» — обладатель Кубка лиги
Эдгар Брещанов
Гвардиола снова взял Кубок Лиги. Возможно, это его последний трофей в «Сити»
Фото, которые могут стать историческими.
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» пополнил клубный музей. В воскресенье вечером на берега Мерси отправился Кубок лиги. В финальном матче на «Уэмбли» «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 2:1. На 20-й минуте счёт открыл Серхио Агуэро, воплотивший в гол передачу Филипа Фодена. На 30-й преимущество манчестерского клуба увеличил Родриго Эрнандес (пас в активе Илкая Гюндогана). В конце тайма бирмингемцы сократили разрыв в счёте (Мбвана Самата), но большего фаворит сопернику не позволил.

Англия - Кубок лиги. Финал
01 марта 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Агуэро – 20'   0:2 Эрнандес – 30'   1:2 Самата – 41'

Может статься так, что этот трофей окажется последним в Англии для Хосепа Гвардиолы, а возможно, и некоторых футболистов команды. Санкции УЕФА, наложенные на клуб, породили волну слухов о будущем лучших людей «Сити». Но пока они не забивают себе голову тягостными мыслями, а просто наслаждаются триумфом. Посмотрите, как это было. Порадуйтесь за них.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Фото: Michael Regan/Getty Images

Фото: Michael Regan/Getty Images

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

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