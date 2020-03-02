После «класико» в соцсетях насмехаются над «Барселоной» и её капитаном.

«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»

Встреча «Реала» с «Барселоной» — отличный повод для пользователей соцсетей посостязаться в остроумии. Особенно потешаются сейчас «мадридисты». Имеют право! Первое «класико» 2020 года осталось за Мадридом!

Ау, Месси! Роналду вернулся на «Бернабеу», и «Реал» выиграл «класико» Команда Зинедина Зидана остановила Лионеля Месси и вернула себе первое место в чемпионате Испании.

«Хайлайты Лионеля Месси в «класико».

«Криштиану присоединяется к празднествам в раздевалке «Реала» после «класико».

«Тер Штеген, когда мяч у Винисиуса».

«Сколько голов забила в «класико» «Барселона» в этом сезоне?»

«Когда Варан опустошает свой карман дома».

«Лионель Месси против «Реала».

«Голы в «класико» с тех пор, как Криштиану Роналду покинул «Реал» 2 года назад».

«Реал» снёс «Барсу» с первого места! Каталонцы провалили второй тайм и по делу проиграли Следим за суперматчем вместе!

«Присутствия Господа достаточно для падения соперников».

«Роналду, который сидел на трибунах, оказал большее влияние на игру, чем Месси, который сыграл 90 минут

в кармане Марсело».