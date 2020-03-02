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«Реал» — «Барселона» — 2:0, 1 марта 2020 года — обзор соцсетей, мемы

«Реал» — «Барселона» — 2:0
Анатолий Романов
«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»
После «класико» в соцсетях насмехаются над «Барселоной» и её капитаном.
Футбол / Испания 0

Встреча «Реала» с «Барселоной» — отличный повод для пользователей соцсетей посостязаться в остроумии. Особенно потешаются сейчас «мадридисты». Имеют право! Первое «класико» 2020 года осталось за Мадридом!

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«Роналду, который сидел на трибунах, оказал большее влияние на игру, чем Месси, который сыграл 90 минут
в кармане Марсело».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/FootballFunnnys / Getty Images

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