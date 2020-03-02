«Роналду с трибуны оказал большее влияние на игру, чем Месси за 90 минут на поле»
После «класико» в соцсетях насмехаются над «Барселоной» и её капитаном.
Встреча «Реала» с «Барселоной» — отличный повод для пользователей соцсетей посостязаться в остроумии. Особенно потешаются сейчас «мадридисты». Имеют право! Первое «класико» 2020 года осталось за Мадридом!
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Следим за суперматчем вместе!
«Присутствия Господа достаточно для падения соперников».
«Роналду, который сидел на трибунах, оказал большее влияние на игру, чем Месси, который сыграл 90 минут
в кармане Марсело».
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