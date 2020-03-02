«Реал» и «Барса» уныло начали. Но второй тайм супер: голы, жёлтая Месси, игра заменами

Второй тайм этого матча стал наградой тем, кто досмотрел первый. Ладно, шутка: конечно, все досмотрели. «Класико» не тот матч, который зрители выключают на середине со словами «хватит с меня этого». Но определённая усталость к перерыву накопилась не только у игроков, но и у тех, кто пытался разобрать эти шахматы по телевизору.

Причин, почему игра началась именно так, две. «Реал» прекрасно прессинговал (но не знал, что делать с мячом в позиционных атаках), а «Барселона» не только не могла выбраться из-под этого прессинга, но и в принципе использовала владение мячом для защиты. Скука была гарантирована, но есть нюансы.

«Реал»: в поисках жертвы прессинга

Жертвой должен был стать Юмтити. Но не стал. Вот как это вышло. С первых минут «Реал» почти всей командой переходил на чужую половину поля, чтобы не дать «Барселоне» разыгрывать мяч. Хозяева накрывали даже вратаря.



На фоне смелой игры с каждым игроком «Барселоны» (это был серьёзный риск: защитники «Реала» оставались один в один) одиночество Юмтити особенно бросалось в глаза. Его как будто не существовало: тер Штегена, Альбу, спустившегося в защиту де Йонга и Пике держали, а его – нет.



Это не могло быть случайностью. Объяснение простое: Зидан выбрал его как слабое звено в розыгрыше мяча. Юмтити правша, который вышел на позиции левого центрального защитника: минус в продвижении мяча и выходе из-под прессинга. Свобода Юмтити была ловушкой: игроки «Реала» как бы провоцировали «Барселону» вести атаки через француза. Но «Барселона» не поддалась.



Беднягу игнорировали не только соперники, но и партнёры по команде. Тер Штеген, если отдать было совсем уж некому, кроме Юмтити, просто выбивал мяч на чужую половину в борьбу. В итоге по количеству пасов в первые 10 минут он видел мяч изредка. И отдал всего четыре паса. Меньше него не пасовал никто в «Барселоне», Гризманн столько же. Но интересный стартовый отрезок не принёс результата, и после 15 минут игры «Реал» переключился на другие прессинг-паттерны.

Ау, Месси! Роналду вернулся на «Бернабеу», и «Реал» выиграл «класико» Команда Зинедина Зидана остановила Лионеля Месси и вернула себе первое место в чемпионате Испании.

«Барселона»: контроль мяча как способ защищаться

Защищаться с мячом – давний способ маскировать оборонительные недостатки. Луи ван Гал в «МЮ» называл это философией (вообще-то, не совсем это, но в конце он уже сам запутался), Микель Артета сейчас практикует в «Арсенале». Кике Сетьен пошёл по кратчайшему пути решения проблем с защитой: забрал мяч.



С Сетьеном «Барселона» намного больше держит мяч и лучше защищается. С его приходом команда пропустила восемь голов в семи турах Примеры, и это даже многовато: по xG меньше семи пропущенных. Но вот на позиционные атаки грустно смотреть: есть Месси, и есть медленный перекат мяча, которым занимаются остальные. Хотя остальные – выдающиеся футболисты. Поэтому «Барса», став сильнее со сменой тренера, не стала зрелищнее.



Первый тайм стал идеальной иллюстрацией того, как это работает. Гости за 45 минут сделали на 100 пасов больше (392 на 281), зато пасов в атакующую треть поля поровну с минимальным преимуществом «Реала» (103 на 101). Со своей стороны хозяева защищались высоко и смело, но прессинг был для них именно способом защищаться, а не (как для «Ливерпуля») строить свои атаки. Объединившись, эти факторы дали идеально скучный тайм.

Фото: David Ramos/Getty Images

«Реал», отладив высокий прессинг, пожертвовал другими аспектами игры. В позиционных атаках всё заканчивалось на флангах: навесами и прострелами. Они были неопасны. Иногда проблема была в отдающем пас игроке (например, Марсело проигнорировал Иско, отдав в борьбу в центр вратарской), но чаще проблема была в том, что Бензема не форвард для такого типа подач. Он не проводит матчи, открываясь на линии с последним защитником и делая постоянные рывки в штрафную. Поэтому большинство фланговых подач были не нацеленными, а такими, теоретическими: в расчёте на борьбу и подбор.



Ни одна из стратегий не заслуживает критики. «Реал» несколько дней назад уже проиграл топ-матч именно в том отрезке, когда отошёл от оборонительного плана и был лучше соперника. А «Барселона», дожидаясь ошибок соперника, создала лучшие моменты до перерыва. После ошибки Марсело гости не реализовали выход два в одного. Артур и Месси убегали почти один на один (в обоих случаях с висящим на спине соперником), и если бы реализация Месси была такой, как обычно, счёт 0:0 не устоял бы до перерыва.



В позиционной игре «Барселона» создала только один момент, но тоже классный: де Йонг и Месси разогнали атаку через центр, которую позднее тот же Месси перевёл на фланг Альбы, а тот выкатил мяч под удар Гризманну. Чуть неточно, но опасно. По меркам закрытого футбола первого тайма тоже отличный момент. В целом, при закрытой в обе стороны игре, лучше была «Барселона».

Второй тайм: голы, жёлтая Месси, игра заменами

Интенсивность игры «Реала» после перерыва радикально выросла. Это можно отследить по числам: 30 оборонительных действий (не считая выносов) в первом тайме, 45 во втором. Прессинг стал агрессивнее, теперь просто перекрывать линии паса было недостаточно: хозяева охотились за мячом. Количество потерь «Барселоны» показывает, насколько каталонцам стало труднее: 9 потерь в первом тайме, 18 во втором. Ошибаться стал даже Бускетс, а де Йонг дважды потерял мяч на своей половине поля. Это следствие усилившегося прессинга. Такое давление работает не на оборону, а на атаку.



Вот ещё пара цифр, чтобы показать, что стиль прессинга изменился в соответствии с более атакующим планом на второй тайм. «Реал» стал намного меньше владеть мячом (почти на 100 пасов меньше, чем в первом тайме), зато пасов в атакующую треть отдал столько же (105). То есть быстрее проходил центр поля. К настолько вертикальной игре «Барселона» оказалась не готова. Отсюда и разрывная разница ударов после перерыва: 8-3.

Среди этих ударов были опасные. После одного из навесов Иско бил головой (!), и мяч на линии ворот остановил Пике.



Первый гол получился случайно. Прорыв Винисиуса был опасным, но удар (точнее, прострел) – точно нет. Более того, атака не пропала ещё при переходе через центр поля из-за ещё одного рикошета – Альба прервал неточный пас Карвахаля так, что мяч попал к Бензема. Но всё это не отменяет неготовности гостей к вертикализации игры. Вот ключевой момент: Кроос машет рукой Винисиусу, показывая, чтобы тот делал рывок.



Сейчас Тони отдаст пас. Обратите внимание, что с Винисиусом играет Брайтвайт. Форвард, который вынужден играть вингера, к тому же глубоко отходить назад. На скриншоте он смотрит на мяч. В динамике он не вертел головой и не видел момент, когда Винисус начал ускорение.

А вот, что случилось через две секунды. Мартин не прочитал пас и пропустил мяч мимо себя, потому что, гадая, что творится за спиной, сделал шаг вправо в тот самый момент, когда Кроос отдал пас в коридор слева. Но и забег Брайтвайт тоже проиграл.

Будь на его месте Видаль, мяч бы не дошёл до бразильца. Видаль безошибочно играет в таких эпизодах. Но выход Брайтвайта был важным ходом Сетьена: тренер хотел большей нацеленности на атаку. Артуро может пробить издали и прессинговать, но это игрок поддержки. Брайтвайт сам может создать момент. В первые секунды после выхода на поле он мог забить. Замена не провальная. Всё решили сантиметры: если бы его удар стал голевым, а прострел Винисиуса не угодил бы в Пике, сейчас замену Сетьена называли бы гениальной. Когда результат настолько радикально зависит от мельчайших эпизодов, матч точно можно назвать равным, и ни один из тренеров не заслуживает хейта только на основании результата.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Image

Последняя замена Зидана – ещё одно доказательство того, какие мельчайшие детали решают топ-матчи. Мариано (вы вообще помнили, что он в «Реале»?) с ходу получил почти такой же момент, как Брайтвайт, протащил мяч и попробовал пробить с почти нулевого угла. И так здорово поскользнулся и при этом так здорово сориентировался и всё-таки пробил, но при этом немного не попал по мячу, поэтому мяч полетел по такой странной траектории… в общем, вы наверняка устали читать эту фразу, а я устал её писать. А тер Штеген вообще ни разу ни при чём, хотя пропустил два.

Отрезок между первым и вторым голами «Реала» — главная неудача «Барселоны». Момент, когда прибавить было необходимо. Но этого не произошло, более того, в последние 20 минут «Барса» даже отдала владение мячом. Единственный удар по воротам Куртуа, когда счёт не устраивал гостей, нанёс Пике после стандарта. Маловато. Зато Месси срубил Каземиро – хотя по логике должно быть наоборот.

Незаметность Месси – ещё одна важная деталь второго тайма. В первом тайме Лео был неэффективен по собственным меркам, не реализовал пару моментов, а во втором вообще выпал. Один пас под удар, одна обводка, один заблокированный удар. Он постоянно получал мяч в глубине, но не пасовал вперёд. Взаимодействие с Гризманном по-прежнему нестабильное, хотя они играют вместе уже больше полугода.



Одно из отличий Месси от остальных великих футболистов последних десятилетий в том, что он не игрок настроения. Вернее, он годами в хорошем. Но тем сильнее «Барселона» уязвима, если вдруг он по каким-то причинам в плохом. В этот вечер мы в этом убедились.

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В материале использованы данные Opta и Understat.



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