«Переход Кокорина в нашу команду — это плохо». Не все болельщики «Сочи» рады трансферу

Выход «Сочи» в РПЛ для болельщиков многих команд означал возможность приятного выезда в южный регион, но в первый день весны даже в Адлере находиться было не особо приятно: то холодный, пронзительный ветер, то дождь.

Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл. Невероятная развязка матча в Сочи! Хозяева проиграли, пропустив нелепый гол на 90+5-й минуте.

По сравнению с летом здесь ожидаемо малолюдно. Но набережная всё равно не пустует: народ катается на велосипедах и электросамокатах, бродит вдоль моря и согревается глинтвейном или горячим чаем. О вечернем футболе в воскресенье напоминал только стадион и изредка встречающиеся люди в шарфах «Арсенала». О том, что здесь теперь живёт и играет Александр Кокорин, не напоминало ничего.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

За два часа до начала матча у стадиона было пусто – настолько, что закрались сомнения: а придёт ли вообще кто-то на трибуны? После нескольких тщетных попыток всё же открыть закрытую дверь выяснилось, что и журналистов, и болельщиков не запускают раньше чем за час 15 до начала игры.



К шести народу заметно прибавилось, и появилось хоть какое-то ощущение, что идёшь на футбол, а не на экскурсию. Встретился даже мужчина в шарфе «Зенита».

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

В подтрибунном помещении девушка в русском народном наряде пыталась зазвать хоть кого-нибудь поучаствовать в традиционных национальных забавах, но людей вокруг было маловато. Неплохая идея просто утонула в этой безлюдной бетонной махине.

Около барбершопа было ещё унылее – там, судя по всему, в тот вечер так никого и не подстригли.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Более или менее жил импровизированный фан-шоп (с прекрасным видом, к слову): народ покупал шарфы, программки и какую-то мелочь. Продавались там и футболки с разными фамилиями на спине, но с именами новичков, Александра Кокорина и Адиля Рами, ничего не нашлось. Продавщица даже удивилась:

— А чего вам Кокорин? У нас другие зато есть.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Кокорин не нашёлся ни на обложке программки матча, ни на одной увиденной афише – никакого хайпа на футболисте с громким именем. Болельщики, как оказалось, тоже не так уж воодушевлены переходом нападающего «Зенита».



— Если он будет помогать команде, то я к этому трансферу хорошо отношусь, — сказал Николай. — Если нет, то не очень. Надо будет искать другого игрока. А его прошлое… Пусть лучше бьёт по воротам соперника, чем кого-то стулом по голове!



— Если судить по характеру, то у многих футболистов он плохой. Но они же играют, — восклицает Владимир. — Кокорин должен играть, а не в дубле биться. Подняли человеку зарплату, контракт хороший дали. Что ж тут плохого! Должен спасти «Сочи» от вылета.

И ещё одно мнение:



— Нападающий-то он хороший, может спасти «Сочи» от вылета, — поделился Игорь Сергеевич. – Но переход Кокорина в нашу команду – это плохо. Он показывает нехороший пример нашим молодым пацанам, которые увлекаются футболом. Человеческие качества тоже важны.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кокорин стал девятым игроком «Зенита» в «Сочи» — клуб уже давно иронично называют «Зенитом-2» или «Зенитом-3». Казалось, что болельщиков подобное должно напрягать, но нам об этом никто не сказал. Пожилой болельщик, который ходил ещё на «Жемчужину», расставил всё по своим местам:



— Так уж получилось. Команда же из Питера к нам переехала. Медведев и Ротенберг – лучшие друзья по бизнесу, они и договорились. У «Зенита» много лишних игроков, все играющие. Все, кого «Сочи» взял, им был не нужен.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ультрас «Сочи» и «Оп, давай-давай, доминируй-побеждай»

На первый матч после зимнего перерыва пришло 5720 человек. Полупустые трибуны наводили на мысль, что ближайшие 90 минут мы проведём в тишине. За спиной, например, было так.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Но пока мы оглядывались по сторонам, на южной трибуне собралось человек 30: заводящий, парень с барабаном, подростки лет 14-16 и накачанный мужчина без футболки, который всех подбадривал возгласами из разряда «пришёл сюда – болей». Люди туда то подходили, то уходили, но слышно эту малочисленную группу было хорошо – порой они даже перекрикивали болельщиков «Арсенала», которых приехало в Сочи человек 200. Кричалки ультрас были похожи на заимствованную смесь: тут и «Оп, давай-давай, доминируй-побеждай!», и «Только «Сочи», только победа», и «Честь готовы отстоять, мы южане, вашу мать!»

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Когда обе активные группы поддержки брали недолгий перерыв, было слышно, как Вячеслав Безбородов просит Михаила Левашова не тянуть время:



— Что вы всё время пьёте? У вас сушняк?! Хватит время тянуть!



А вот Кокорина слышно не было – с партнёрами он почти не разговаривал. После матча объяснил это холодным воздухом: кричать было сложно, у многих хрипит горло.

Промах с семи метров и гол – «самый долгожданный»

Кокорин в течение всего матча выглядел собранным, уверенным и спокойным. На 26-й минуте у него появился шанс: ворвался в штрафную «Арсенала», но промахнулся с семи метров. Когда ещё одна попытка не увенчалась успехом, Кокорин смачно шлёпнул ладонью по штанге и что-то буркнул под нос. Третья попытка стала удачной: один в один переиграл Гию Григалаву, пробил и сам же добил. Осознав, что гол есть, Кокорин молниеносно перепрыгнул через рекламную панель и оказался в объятиях Евгения Савина, который стоял за воротами. Фанаты пару раз проскандировали «Кокорин», после чего нападающий повернулся к ним и несколько раз взмахнул руками, как бы заводя.



— Я долго этого ждал, и наконец это случилось, — сказал он уже после матча.



И правда, ждать пришлось долго: последний раз Кокорин выходил на поле в РПЛ 511 дней назад. Теперь у него началась новая жизнь – с новыми голами, победами и поражениями.