Статистический рейтинг тура: удивительные цифры Мелкадзе, промахи Кокорина

Удары: всеобщая низкая эффективность

Лидером тура по количеству ударов стали «армейцы», которые в игре с «Уралом» пробили 19 раз. Но заработала команда Виктора Гончаренко лишь одно очко, да и то спаслась в самой концовке. Да и в целом удивительно, что из восьми самых бьющих команд тура победила лишь одна – «Краснодар». А «Арсенал» умудрился взять три очка в Сочи с жалкими шестью попытками.

Удары: Мелкадзе впереди планеты всей

Просто удивительные цифры: в матче «Тамбов» — «Рубин» команды нанесли на двоих 30 ударов (17 у хозяев, 13 у гостей), из них почти треть записал на свой счёт Георгий Мелкадзе. У левого нападающего «Тамбова» аж девять попыток. Правда, из них шесть – из-за штрафной, а общая точность попадания составила 22% (2 из 9).

Алгоритм был примерно одинаковым: Мелкадзе подхватывал мяч между линиями или в глубине, делал резкий забег к воротам и пристреливался, не обращая внимания ни на ногу (с левой – половина ударов), ни на сложность позиции (суммарный вес совсем маленький – 0,29 xG), ни на бегущих рядом партнёров (как минимум в двух случаях можно было отдавать передачу на ход и обострять ситуацию). В итоге активность Мелкадзе так и не была вознаграждена хотя бы одним голом, но в одном случае вратарь соперников Дюпин по-настоящему выручил.

Кокорин – лидер по явным голевым моментам

Данные xG, напомним, позволяют оценить степень опасности ударов, они учитывают ситуацию, из которой игрок бьёт, и расстояние до ворот. Каждой попытке выставляется вес. В 20-м туре несомненным лидером по явным голевым моментам стал Кокорин. У него набралось аж два ожидаемых гола и три явных момента. Правда, два из них произошли в одном и том же эпизоде, когда форвард «Сочи» сначала пробил в Левашова (0,43 xG), а затем добил мяч в сетку (0,68 xG). Комичному промаху в первом тайме аналитики Wyscout присудили 0,45 xG, а последней, четвёртой попытке в матче, 0,44 xG.

Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл. Невероятная развязка матча в Сочи! Хозяева проиграли, пропустив нелепый гол на 90+5-й минуте.

Передачи: стерильность «Рубина»

Первый матч Слуцкого в Казани вышел скомканным. Команда много, даже чрезмерно много владела мячом в Нижнем Новгороде (71,7% времени – это больше, чем у «Краснодара»), но в суммарной остроте сопернику даже проиграла, нанесла меньше общих ударов и ударов в створ. Тренерский штаб попробовал две структуры (сначала – с одним чистым опорником и Йевтичем на фланге, затем – без номинального разрушителя и с Йевтичем в роли «десятки»), а на табло так и остались нули.

Водитель повёз «Рубин» не на тот стадион. Ещё и спорил со Слуцким! Казанцы чуть не опоздали на игру.

Преимущество казанцев вылилось в территориальное доминирование по итогам тура среди всех команд. У «Рубина» больше всех передач и второй показатель по общей точности.

Однако исходя из карты снизу можно увидеть, что абсолютными лидерами по количеству пасов стали защитники и два опорника, перекатывавшие мяч между собой. Реальное продвижения вперёд у команды получалось намного хуже. Если у Старфельта и Пабло Сантоса до 94 и 99 передач соответственно (а у опорника Коновалова и вовсе 105!), то у Йевтича – 24, у Кварацхелии – 23, у Игнатьева – 12. Аномальный перекос на нижнюю сторону. Над структурой атаки Слуцкому нужно ещё работать. Ещё один показатель: при 658 общих передачах лишь 14 направлялись в 20-метровую зону перед воротами (так называемые глубокие пасы), то есть всего 2%.

Пока же можно гордиться разве что тем фактом, что среди пяти самых пасующих игроков тура сразу четыре представителя «Рубина».

Обводки: и снова лидерство Мелкадзе

Многие раньше удивлялись, почему Мелкадзе вообще нравится тренерам и почему выходит на поле (а конкретика тогда к нему ещё не пришла). Главных причин на самом деле две. Первая – он нацелен на удар и статистически наносит много попыток, не боится и не скромничает. Вторая – он смелый в дриблинге, совершает много попыток самостоятельных проходов и не боится лезть на соперников даже в сложных ситуациях, благо наделён мощью и умением жёстко поставить спину. В 20-м туре Мелкадзе стал лидером по суммарному количеству обводок, хотя качество оставляло желать лучшего.

А вот традиционный главный дриблёр лиги – Бериша – в этот раз поскромничал (лишь шесть обводок), зато заработал на себе шесть фолов.

Единоборства: верховой Луценко

Луценко фактически в одиночку вытянул на себе «Арсенал» в Сочи. Он не только забил два гола (единственный автор дубля в туре), но и очень помог команде в выходе из обороны. Суммарно у Евгения набралось 40 единоборств (лидер тура), из них 20 состоялись «на втором этаже» (тоже лидер тура). Выиграл нападающий из них лишь 20% (4 из 20), но главное, что он постоянно держал чужую оборону в напряжении и помогал команде цепляться за подборы.

Ключевые передачи: фланговая острота Терехова, острота Малкома

Ключевые передачи – передачи, после которых партнёр смог нанести прямой удар по воротам. Лидером тура стал левый защитник «Оренбурга» Терехов, который выполнил ряд опасных навесов, и после пяти из них следовали удары первым же касанием. Собственно, оренбуржцы и сравняли счёт в концовке после очередной подачи Терехова. Также отметим активность Малкома, занявшего второе место.

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Глубокие передачи – передачи в 20-метровую зону перед воротами. В статистике виден вклад Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса в атакующие структуры своих клубов.

Вратари: лидерство Левашова

Голкипер «Арсенала» не совершил невероятных сейвов, но свою работу выполнил качественно и уверенно, отразив в матче с «Сочи» семь ударов. Это лучший показатель в туре, и с точки зрения статистики Михаил – герой. А промахи Кокорина и Нобоа из убойных позиций – это уже не его проблемы.

Использованы данные Wyscout.