Символическая сборная 20-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 20-го тура сезона-2019/2020.
Вратарь
Евгений Фролов, «Крылья Советов»
Вратарь «Крыльев» потащил пенальти от нападающего «Оренбурга» Деспотовича. Помимо этого, Евгений совершил ещё несколько спасений, которые помогли самарцам добыть одно очко в меньшинстве.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Марио, как всегда, стабильно провёл матч и закрывал всю правую бровку. Но главное, конечно, что именно благодаря его прекрасному удару ЦСКА смог добиться ничейного результата в матче с «Уралом».
Кайо Панталеан, «Краснодар»
«Краснодар» страдает от травм основных игроков обороны, и в матче с «Уфой» в центре обороны был вынужден выйти номинальный опорный полузащитник Кайо, который прекрасно справился со своей задачей.
Егор Сорокин, «Краснодар»
Молодой защитник, который зимой досрочно вернулся из аренды в «Рубине», тоже стал спасением для «Краснодара». Вместе с Кайо они провели достойный матч.
Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Эквадорец провёл отличный матч против «Уфы», создавая активность на левом фланге «Краснодара». Как всегда, много подключался и старался работать по всей бровке.
Полузащита
Роман Зобнин, «Спартак»
Роман сыграл, наверное, один из своих лучших матчей в составе «Спартака» за последнее время. Он постоянно шёл в прессинг на чужой половине поля, успевал отрабатывать сзади и забил гол, который позволил «Спартаку» более уверенно провести концовку матча с «Динамо».
Зелимхан Бакаев, «Спартак»
Гол и голевая передача говорят сами за себя. Зелимхан делал игру «Спартака» острее, старался искать нестандартные варианты розыгрыша и работал исключительно на команду.
Эрик Бикфалви, «Урал»
Благодаря игре и голу Эрика «Урал» сумел зацепиться за ничью, а если бы его партнёры были более расторопны, гол Бикфалви мог вполне оказаться победным.
Нападение
Александр Кокорин, «Сочи»
Александр отлично вернулся в РПЛ. Он прекрасно взаимодействовал с Бурмистровым, искал свободные зоны и уверенно шёл в обводку. Жаль, что он не попал в пустые ворота, но гол, который он забил позже, подчёркивает его высокое индивидуальное мастерство.
Евгений Луценко, «Арсенал»
Благодаря настойчивой игре Евгения «Арсенал» смог увезти из Сочи три очка при не очень яркой игре во втором тайме. Победный дубль – что может быть лучше?
Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»
Хоть Шапи и не начал матч в стартовом составе, он отлично вписался в игру «Краснодара», выйдя на замену во втором тайме. Шапи обострял игру на фланге, отлично смещался в центр и постоянно напрягал оборону уфимцев.
Тренер
Мурад Мусаев, «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» отлично подготовил команду к стартовому матчу второй половины РПЛ в условиях огромного количества травм в оборонительной линии. Помимо этого, хочется отметить, что в заявку «Краснодара» попали десять воспитанников академии, за таким приятно наблюдать.
Символическая сборная Валерия Газзаева
- 2 марта 2020
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