Символическая сборная 20-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Четыре игрока «Краснодара» и спартаковский центр поля. Валерий Газзаев определяет лучших в 20-м туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 20-го тура сезона-2019/2020.

Вратарь

Евгений Фролов, «Крылья Советов»

Вратарь «Крыльев» потащил пенальти от нападающего «Оренбурга» Деспотовича. Помимо этого, Евгений совершил ещё несколько спасений, которые помогли самарцам добыть одно очко в меньшинстве.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио, как всегда, стабильно провёл матч и закрывал всю правую бровку. Но главное, конечно, что именно благодаря его прекрасному удару ЦСКА смог добиться ничейного результата в матче с «Уралом».

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Кайо Панталеан, «Краснодар»

«Краснодар» страдает от травм основных игроков обороны, и в матче с «Уфой» в центре обороны был вынужден выйти номинальный опорный полузащитник Кайо, который прекрасно справился со своей задачей.

Егор Сорокин, «Краснодар»

Молодой защитник, который зимой досрочно вернулся из аренды в «Рубине», тоже стал спасением для «Краснодара». Вместе с Кайо они провели достойный матч.

Кристиан Рамирес, «Краснодар»

Эквадорец провёл отличный матч против «Уфы», создавая активность на левом фланге «Краснодара». Как всегда, много подключался и старался работать по всей бровке.

Полузащита

Роман сыграл, наверное, один из своих лучших матчей в составе «Спартака» за последнее время. Он постоянно шёл в прессинг на чужой половине поля, успевал отрабатывать сзади и забил гол, который позволил «Спартаку» более уверенно провести концовку матча с «Динамо».

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Эрик Бикфалви, «Урал»

Благодаря игре и голу Эрика «Урал» сумел зацепиться за ничью, а если бы его партнёры были более расторопны, гол Бикфалви мог вполне оказаться победным.

Нападение

Александр отлично вернулся в РПЛ. Он прекрасно взаимодействовал с Бурмистровым, искал свободные зоны и уверенно шёл в обводку. Жаль, что он не попал в пустые ворота, но гол, который он забил позже, подчёркивает его высокое индивидуальное мастерство.

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Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

Хоть Шапи и не начал матч в стартовом составе, он отлично вписался в игру «Краснодара», выйдя на замену во втором тайме. Шапи обострял игру на фланге, отлично смещался в центр и постоянно напрягал оборону уфимцев.

Тренер

Главный тренер «Краснодара» отлично подготовил команду к стартовому матчу второй половины РПЛ в условиях огромного количества травм в оборонительной линии. Помимо этого, хочется отметить, что в заявку «Краснодара» попали десять воспитанников академии, за таким приятно наблюдать.