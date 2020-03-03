Арбитр дерби Сергей Иванов не судил «Спартак» 2,5 года. Из-за скандала в матче с «Зенитом»

Дерби «Спартак» – ЦСКА в 1/4 финала Кубка России обслужит бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Этот арбитр не работал на матчах красно-белых в течение 2,5 лет из-за громкого скандала. И это его первое дерби с участием этих команд.

Названы судьи матча «Спартак» — ЦСКА и других встреч 1/4 финала Кубка России

В матче «Спартака» с «Зенитом» Иванов назначил два пенальти в пользу хозяев. А Ивелин Попов заявил, что судья ошибался специально

В октябре 2016-го Иванов обслуживал центральный матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» (4:2) на «Петровском». Ростовский арбитр совершил массу ошибок в обе стороны, но громче его работой возмущались спартаковцы. Прежде всего из-за двух пенальти, назначенных в пользу хозяев, и несостоявшегося удаления защитника сине-бело-голубых Доменико Кришито. Оба клуба опубликовали видео с подборкой ляпов Иванова.



«Я не верю, что так можно свистеть против «Спартака», – негодовал полузащитник московской команды Ивелин Попов. – Второй пенальти — все же видели, что там было нарушение Кришито перед этим на Промесе. Он даже сам сказал, что фол плюс жёлтая карточка. Судья специально ошибался. Но бог всё видит. Пусть судья помнит: бог всё видит!».

Хави Гарсия, Сергей Иванов и Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Тогдашний президент РФС Виталий Мутко намекнул на то, что ошибки арбитра игры «Зенит» – «Спартак» могли быть связаны со ставками. В результате Иванова дисквалифицировали, а осколками от этой бомбы задело главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова. Его вскоре уволили. Ростовчанин не назначался на матчи красно-белых в течение 2,5 лет, пока наконец в апреле 2019-го ему не доверили встречу «Спартак» – «Енисей» (2:0).

«Это беспредел, унижающий и зенитовцев». Спартаковцы о судействе Квинси Промес, Ивелин Попов, Денис Глушаков и Сергей Родионов не скрывали эмоций, комментируя судейство Сергея Иванова в матче с «Зенитом».

Иванов судил матч ЦСКА с «Краснодаром». После него арбитра разнёс в СМИ болельщик «армейцев» Михаил Грушевский

35-летний ростовчанин – сын арбитра Сергея Иванова, который с 1997 по 2001 год обслуживал игры третьего и четвёртого дивизионов, а также молодёжного первенства и Кубка России. Сам Иванов-младший судит в РПЛ с марта 2012-го. На сегодняшний день на его счету 124 матча, в которых он показал 516 жёлтых карточек, а также 21 красную и поставил 36 пенальти.



Предстоящее дерби «Спартак» – ЦСКА будет первым для Иванова. Ранее он работал только на встречах красно-белых и красно-синих с другими командами. «Спартак» при его судействе сыграл 17 матчей в РПЛ, одержал девять побед при трёх ничьих и пяти поражениях (58% очков). ЦСКА тоже сыграл 17 матчей, одержал восемь побед при пяти ничьих и четырёх поражениях (56% очков). В ворота красно-белых ростовский рефери назначил три пенальти, в ворота их соперников – один. В ворота ЦСКА назначил один пенальти, в ворота их соперников – пять.

Егорова не вернёт, иностранцев не позовёт. Главное с первого брифинга Кашшаи Ещё и русский в школе учил.

В нынешнем сезоне Иванов обслуживал матч «Спартак» – «Урал» (1:2). «Армейцев» судил только в Кубке России. ЦСКА при ростовском арбитре переиграл в 1/8 финала «Уфу» (1:0).

Самым резонансным матчем Иванова с участием ЦСКА в 2019-м году была гостевая игра против «Краснодара» (ЦСКА проиграл 0:2). Вот что после неё говорил известный болельщик «армейцев» Михаил Грушевский, близкий к руководству красно-синих:



– Иванову свойственно очень странно судить… В этой игре Иванов допустил огромное количество ошибок именно против ЦСКА. Конечно, нужно оговориться, что хозяева поля забивали без ошибок арбитров в свою пользу. Тем не менее, игра рукой Вандерсона и фол на Фернандесе признаны Егоровым как ошибки Иванова. То есть 2 неназначенных пенальти в пользу ЦСКА. И это при наличии ещё двух спорных эпизодов в штрафной «Краснодара».

И такая односторонняя слепота Иванова говорит о том, что это не случайная слепота… И есть ощущение, что выбор Иванова был не случайным, и судейство Иванова не случайно было односторонним, — заявил тогда Грушевский в интервью Rusfootball.info.

Что ещё нужно знать о Сергее Иванове

– В 2019 году он обслуживал два матча отборочного турнира Евро-2020: Латвия — Израиль (0:3) и Мальта — Швеция (0:4). В последней игре назначил два пенальти в ворота хозяев.

– В декабре 2019-го года его работа в матче 19-го тура РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» была признана неудовлетворительной. «Арбитр Сергей Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти в ворота «Локомотива», не удалил за вторую жёлтую карточку на 42-й минуте Дмитрия Баринова и не назначил в ворота «Арсенала» пенальти за фол на Хёведесе на 79-й минуте. За этот матч арбитр получил отрицательную оценку», — сообщил тогдашний глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

– Всего в 2019-м году Иванов отсудил 30 матчей в разных турнирах. В них он показал 4 красные карточки. Одним из удалённых игроков стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (все тот же матч с «Краснодаром»).