Жеребьёвка Лиги наций УЕФА. LIVE!

ОНЛАЙН

17:00. Здравствуйте! Сегодня в Амстердаме состоится жеребьёвка Лиги наций — 2020/2021. Начало — в 20:00 мск.

Сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1-16 попали в лигу А, 17-32 — в лигу В, 33-48 — в лигу С, 49-55 — в лигу D). Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: две в лиге D и четыре для лиг А, В и С.

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия



Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния



Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия



Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.