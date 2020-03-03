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Лига наций УЕФА 2020/2021: онлайн-трансляция жеребьёвки групповой стадии, 3 марта 2020

Жеребьёвка Лиги Наций УЕФА. LIVE!
«Чемпионат»
Жеребьёвка Лиги наций УЕФА. LIVE!
Сборная России узнает соперников по группе.
Футбол / Лига наций УЕФА 0

ОНЛАЙН

17:00. Здравствуйте! Сегодня в Амстердаме состоится жеребьёвка Лиги наций — 2020/2021. Начало — в 20:00 мск.

Сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1-16 попали в лигу А, 17-32 — в лигу В, 33-48 — в лигу С, 49-55 — в лигу D). Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: две в лиге D и четыре для лиг А, В и С.

Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия

Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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