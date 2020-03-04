Рами в «Сочи» – абсурд и бесполезный шум

В последние часы трансферного окна ФК «Сочи» подписывает Адиля Рами. Болельщики: «Вау, к нам приехал чемпион мира!». Савин: восторженно крича и широко улыбаясь, летит в Сочи снимать о нём выпуск. Сам Рами: «Перешёл сюда, чтобы играть и потому что почувствовал, что это судьба».
Но это всё поверхностное эмоции. Важнее факты, которые чуть глубже.
Аргумент «чемпион мира» разбивается нулём в графе минут, проведённых на этом чемпионате мира. Слова о судьбоносности перехода – словами самого Рами: «Не смотрел ни одного матча РПЛ». Желание играть – травмой Адиля: он приехал с повреждением колена и уже сказал, что не знает, когда вернётся на поле.
Фото: Michael Steele/Getty Images
Репутация Рами – мрак
Тут не будет Памелы Андерсон – только футбольные причуды.
• 2013 год. Рами уходит из «Валенсии», публично и жёстко раскритиковав главного тренера команды – за «ложь в разговоре с игроками» и «трансферную политику клуба».
• 2015 год. Рассорился с тренером «Милана» Филиппо Индзаги: «Если он останется в команде, я уйду». И ушёл: «Он был абсолютной катастрофой. Сложнее быть тренером хуже, чем он».
• 2019 год. Травмированный Рами без разрешения «Марселя» отправился на телешоу «Форт Боярд» (хотя должен был тренироваться по индивидуальной программе). Клуб даже не знал, где находится игрок. Когда узнал, был в гневе и разорвал с Рами контракт.
• 2020 год. В феврале Рами и «Фенербахче» расторгли контракт. Футболист написал в «Инстаграме» болельщикам «Фенербахче»: «Вы заслуживаете лучшего». Подробностей раздора между «Фенером» и Рами нет, но явно, что недовольны друг другом были обе стороны.
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
Итого: пять конфликтов с разными клубами за семь лет.
Только вдумайтесь, насколько абсурден этот трансфер
Рами 34 года. Для центрального защитника – норм, но в последний год он почти не играет в футбол. В 2019-м у него: три матча за «Марсель» (все в чемпионате против аутсайдеров), один тайм за «Фенербахче» в лиге и шесть игр в Кубке Турции. Мда.
К тому же – пять травм за год. Нынешнее повреждение, от которого уже страдает «Сочи», – шестое. Сезон РПЛ возобновился – Рами не играет, и неизвестно, когда начнёт.
Забавные детали перехода: владелец «Сочи» консультировался с Дидье Дешамом, который тренировал Рами в сборной. Дешам дал игроку положительную характеристику. Положительная характеристика от тренера, у которого футболист в последний раз играл полтора года назад. Серьёзно? И это фактор, на который можно опираться, когда подписываешь игрока?
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
В конце концов, какое может быть отношение к карьере футболиста, ещё недавно игравшего на топ-уровне и переходящего в последнюю команду чемпионата России?
Телеграм-канал Валерия Полевикова – там ещё больше хлёсткого мнения.
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