Сборная травмированных игроков РПЛ. Такая команда могла бы выиграть чемпионат России!

РПЛ вернулась после зимнего перерыва. Однако не все известные футболисты из нашего чемпионата после повреждений успели восстановиться к весне. Более того, некоторые вообще получили травмы зимой.

Представляем сборную РПЛ из травмированных игроков. Такой состав мог бы спокойно бороться за чемпионство в России.

Основной голкипер «Ростова» получил досадную травму в первом матче товарищеского турнира в Катаре. Во время игры со «Спартаком» в колено вратарю влетел Максим Глушенков. В результате Бабурин был вынужден покинуть поле. Уходя с газона, голкипер ругался и бросал перчатки, предполагая, что получил серьёзное повреждение. Тем не менее опасения Егора не подтвердились. По прогнозам врачей, голкипер сможет восстановиться уже к концу этой недели.

Егор Бабурин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Статистический рейтинг тура: удивительные цифры Мелкадзе, промахи Кокорина А также стерильность «Рубина» и другие самые интересные статистические показатели 20-го тура РПЛ.

Левый защитник: Данил Круговой, «Уфа»

Арендованный у «Зенита» защитник Данил Круговой не выступает за «Уфу» с конца октября 2019 года из-за мышечного повреждения. В декабре 21-летний футболист успешно перенёс операцию в Финляндии, а затем отправился в расположение питерского клуба для, где он до сих пор проходит процесс восстановления. Сейчас Данил тренируется по индивидуальной программе. Защитник уже работает с мячом, так что в ближайшее время можно ожидать его возвращения в строй.

Центральный защитник: Урош Спаич, «Краснодар»

Зимой Урошу Спаичу провели плановую операцию на голеностопном суставе. В конце января старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признавался, что после хирургического вмешательства специалисты поняли – срок восстановления игрока увеличится до 8-9 недель. Поэтому ожидать возвращения защитника можно только в середине марта.

Урош Спаич Фото: РИА Новоссти

Центральный защитник: Александр Мартынович, «Краснодар»

Другой основной центральный защитник «быков» травмировался в конце зимних сборов. В первом тайме товарищеской игры с «Мольде» (0:1) Мартынович повредил заднюю поверхность бедра. Спустя сутки главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель назвал предварительные сроки восстановления Александра: семь недель. То есть, как и Спаич, Мартынович сможет вернуться в строй уже в середине марта.

Правый защитник: Борис Ротенберг, «Локомотив»

Защитник «Локо» восстанавливается после разрыва «крестов» с декабря 2018 года. После первой операции у футболиста появилась инфекция, так что процесс восстановления 33-летнего игрока значительно затянулся. По словам агента защитника Дмитрия Селюка, Ротенберг скоро вернётся в строй, однако продолжать карьеру он, похоже, не собирается.



«Сейчас Борис почти поправился. Думаю, он может закончить карьеру игрока, сыграть прощальный матч и перейти на должность спортивного директора», — утверждал Селюк в феврале.

Борис Ротенберг Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Дмитрий Тарасов, «Рубин»

Счастливого возвращения в футбол для 32-летнего хавбека пока так и не случилось. Спустя три дня после перехода в «Рубин» Тарасов получил болезненный удар по ноге на тренировке. В больнице ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Полузащитник уже вернулся в Россию после успешной операции в Италии, но появиться на поле он сможет в лучшем случае в 30-м туре РПЛ.

Центральный полузащитник: Павел Мамаев, «Ростов»

Павел Мамаев отсрочил своё возвращение в РПЛ из-за повреждения, полученного в последнем матче «Ростова» во время зимнего перерыва – против «Краснодара».



«Он не успел восстановиться к игре с «Ахматом», надеемся, что к следующему матчу будет готов», — коротко прокомментировал повреждение игрока Валерий Карпин. Какую именно травму получил Мамаев, главный тренер ростовчан не уточнил.

Павел Мамаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Левый вингер: Виктор Классон, «Краснодар»

Летом во встрече с Испанией шведский полузащитник порвал крестообразную связку. В результате в нынешнем сезоне в РПЛ на поле Классон пока не появлялся. В январе, по словам Мусаева, Виктор начал работать с мячом. Так что весной хавбек наверняка ещё успеет порадовать краснодарских болельщиков своей игрой.

Атакующий полузащитник: Реми Кабелла, «Краснодар»

Самое дорого приобретение в истории «Краснодара» Реми Кабелла порвал «кресты», как и его одноклубник Классон. Француз получил повреждение в матче квалификации ЛЧ против «Олимпиакоса» и выбыл на длительный срок. Зимой Мурат Мусаев сообщил, что сроки восстановления полузащитника немного увеличатся.

«Реми летал в Мюнхен, ему опять залезли в сустав, там почистили. Это тоже немного увеличит сроки, мы откатились назад на 1-2 недели, — утверждал старший тренер «Краснодара» в январе.



Долгожданное возвращение Кабеллы случится не раньше середины марта.

Реми Кабелла Фото: РИА Новости

Правый вингер: Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Фарфан получил повреждение в июне 2019 года, когда находился в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Подробно о его травме рассказывал врач «Локомотива» Никита Карлицкий.



«У него долгоиграющая проблема — от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев — столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге. У Джеффа неплохой прогресс. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю, — утверждал Карлицкий.

Фарфан, Жоао Мариу, Джорджевич: когда они вернутся на поле Рассказывает врач «Локомотива».

Дзюба получил повреждение во время последнего матча «Зенита» на зимних сборах – против минского «Динамо». Как утверждал Сергей Семак, приземлившись после толчка, Артём почувствовал небольшой дискомфорт. Восстановиться к игре с «Локомотивом» форвард не успел, однако, по прогнозам специалистов, Дзюба вернётся в строй уже на этой неделе. Пока форвард занимается по индивидуальной программе.

Запасные:

Егор Шамов (травма плеча, срок возвращения неизвестен), Эмануэль Маммана (травма крестообразных связок, срок возвращения: 7 мая), Антон Швец (перелом краевой лодыжки правой ноги, срок возвращения: 15 марта), Андре Шюррле (травма лодыжки, срок возвращения: 9 марта), Алексей Ионов (мышечная травма, срок возвращения неизвестен), Лука Джорджевич (разрыв крестообразной связки, срок возвращения:18 мая).