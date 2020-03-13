В Англии вратари играли в кепках, следуя моде. А Яшин верил, что она приносит удачу

Голкиперы много лет носили бейсболки, шапки и банданы. А однажды футболист взял на поле зонт.

В недавнем матче MLS между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Цинциннати», ещё до тотальной отмены соревнований из-за зловещего коронавируса, болельщики обратили внимание на имидж датского вратаря хозяев Давида Йенсена. Он вышел на поле в фирменной кепке Red Bull, чем снова напомнил нам, что когда-то играть в таком виде для голкиперов было нормой.

Как кепка стала атрибутом вратарей?

В конце XlX — начале XX века кепки вошли в моду у англичан. Практически каждый гражданин носил головной убор вне зависимости от того, был он рабочим или аристократом. Мода перешла и в футбол, но бегать в кепке было крайне неудобно. А вот вратари оставили атрибут при себе.

Носить кепку зачастую было попросту практично, особенно в дождливую погоду. В 1901 году в матче английской лиги между «Астон Виллой» и «Шеффилд Юнайтед» произошёл забавный эпизод. Футболисты обеих команд играли при ужасных погодных условиях, но вингер «Астон Виллы» и сборной Англии Чарли Атерсмит нашёл выход из сложившейся ситуации. Он позаимствовал зонт у одного из зрителей и даже сумел забить гол с зонтом в руке. Вратарю с зонтом в руках пришлось бы сложнее, поэтому кепка была идеальным решением.

И всё-таки чаще всего погодные условия были тут ни причём. Просто кепки были популярны. Наглядным тому доказательством выступает вот это фото.

Фото: esquireme.com

В 1923 году во время финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Болтоном» трудно было бы найти человека, который не носил бы головной убор.

Впрочем, уже в конце 20-х годов кепки стали исчезать из гардероба англичан. Всему виной появление автомобилей и других видов транспорта. С появлением крытых авто гораздо меньше людей стали носить шляпы и кепки. Постепенно головные уборы начали выходить из моды. Мужчины по-прежнему их покупали, но носили уже не так часто, как раньше.

В Россию мода на кепки пришла только после Второй мировой войны, когда её во время матчей стал надевать вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Лев Иванович верил, что кепка приносит ему удачу. Кепку ему подарили друзья в Чехословакии, когда «Динамо» в 1953 году совершало турне по этой стране.

После полуфинального матча чемпионата Европы 1960 года против Чехословакии, который сборная СССР выиграла со счётом 3:0, Яшин чуть не лишился своего головного убора. Празднуя выход в финал турнира, один из болельщиков сорвал с головы вратаря кепку. Лев Иванович чуть ли не плакал в раздевалке, так как головной убор успел стать для голкипера талисманом и неотъемлемой частью имиджа. Организаторам пришлось давать объявление по радио о том, что нашедшего кепку ждёт вознаграждение.

«Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки. Врач подбегает. Что, спрашивает, Лёва, травма? И тут открывается дверь и в раздевалку входит знакомый полицейский. В руках у него — представляете? — моя драгоценная кепка. Я ему на радостях, по-моему, на всю полицию Марселя автографов нарасписывал», — рассказывал Яшин.

На финальный матч в Париже против сборной Югославии Лев Яшин вышел в своей кепке, а сборная СССР одержала победу и стала чемпионом Европы 1960 года благодаря золотому голу Виктора Понедельника.

Со временем футбольная мода начала меняться, а кепка перестала быть привычным атрибутом вратарей — всё чаще их стали надевать из-за погодных условий. Например, чтобы скрыться от яркого солнца. Но Яшин вплоть до конца карьеры продолжал носить одну и ту же кепку, которая сильно истрепалась. Для него это было не столько удобно, сколько символично.

Можно ли носить кепки сейчас?

Согласно правилам ФИФА, носить кепки вратарям во время матчей не запрещается. Есть, правда, одно любопытное ограничение: головные уборы должны быть произведены техническим спонсором команды. Цвет их может быть разный, а вратари одной и той же команды могут носить разные кепки.

Некоторые голкиперы до сих пор покрывают голову в некоторых матчах. В основном простыми бейсболками. В разное время их надевали Оливер Кан, Джо Харт, Крис Киркланд и другие вратари. Но бывает и так, что на смену кепке приходят другие головные уборы.

В 2017 году чешский вратарь пражской «Спарты» Томаш Коубек приехал в Россию на матч Лиги Европы против «Ростова». Из-за сильных февральских морозов он вышел на поле в чёрной шапке.

А голкипер Адам Дэвис во время выступления за «Барнсли» прямо во время матча против «Лидс Юнайтед» получил подарок от одного из болельщиков, который кинул ему свою бейсболку. Видимо, вратарю помешало палящее солнце.

Бывший вратарь сборной Колумбии Мигель Калеро и вовсе выходил на поле не только в бейсболке, но и в чёрной бандане. Головные уборы Мигель носил вплоть до тех пор, пока их не запретило руководство мексиканской лиги. Колумбийский вратарь скончался в 2012 году, но на родине его бандану вспоминают не реже, чем мы — кепку Льва Ивановича.