Дзагоев – по-прежнему важный игрок для ЦСКА. Но ещё и большая проблема для Гончаренко

Когда на 72-й минуте матча с «Уралом» Дзагоев покидал поле, камера выхватила его крупным планом. Алан громко выругался, бросил на газон перчатку, а затем отчаянно, со всего размаха ударил по креслу ногой. Его можно было прекрасно понять: только что ЦСКА пропустил, сам полузащитник безобразно отработал в роковом эпизоде, попросту сымитировав борьбу, а после не побежав закрывать зону, хотя мог бы это сделать. Да и в целом игра Дзагоева в матче оставила двоякое впечатление. Многие болельщики после финального свистка обрушились с критикой – как на самого Алана, так и на Гончаренко, выбравшего «странное» сочетание в центральной зоне.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дзагоев, восстановившийся от тяжелейшей травмы, ещё не успел обрести постоянную роль в новом ЦСКА, каждый матч для него в этом отношении – новый шанс доказать состоятельность. Да и вообще, когда в феврале 2019-го на сборах он получил тот самый разрыв крестообразных связок, за его дальнейшую судьбу стало по-настоящему страшно.

Крест Дзагоева. Алану лучше уйти из ЦСКА Талант ещё может спастись.

Потому что, во-первых, у Алана и без того было много повреждений, в том числе осенью 2018-го: он пропустил отрезок после чемпионата мира, а потом весь ноябрь и декабрь. Во-вторых, Дзагоев выбыл в разгар строительства новой команды. Пока он лечился, молодая «армейская» дружина обретала новых лидеров, а конкуренция в центре поля всё возрастала. Ахметов, Обляков, Влашич, Бистрович, Бийол – так теперь звучали фамилии конкурентов, на бумаге средняя линия становилась одной из самых молодых и мобильных в стране, и не было совершенно никакой уверенности, что Дзагоев даже с его статусом и достижениями после восстановления запросто отвоюет себе место на поле.



Но Алан это сделал. Вот уже три матча подряд в чемпионате России – против «Арсенала», «Краснодара» и «Урала» — он выходит с первых минут.

Плюсы Дзагоева

Критика за матч против «Урала», летящая со стороны ряда болельщиков, не должна быть слишком обильной и жестокой, потому что на самом деле Дзагоев провёл достаточно качественную игру, в частности первый тайм. В одной конкретно взятой встрече мы могли ещё раз увидеть несомненные плюсы от нахождения Алана на поле.

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1) Почти гарантированная точность передач. У Дзагоева минимальный брак, особенно если принимать во внимание тот факт, что он совершает много быстрых передач вперёд (об этом ниже). В игре с «Уралом» точность составила 86% (44 из 51), в зимних спаррингах не опускалась ниже 88%, в матчах прошлого года с «Краснодаром» и «Арсеналом» также была приличной – 83%.



2) Дзагоев не просто набивает точность передач – он качественно и лучше всех в команде связывает линии на поле, совершает много конструктивных и разрезающих пасов. Эта роль у Алана на сегодня получается точно не хуже, чем у Ахметова, который по сравнению с самим собой образца полуторагодичной давности стал хуже двигать мяч между линиями.

3) Дзагоев ускоряет игру за счёт минимума касаний. Специально обратил внимание: в матче с «Уралом» половина от всех пасов Алана была выполнена в одно касание, ещё четверть – в два и лишь оставшаяся четверть – в три и больше. Игрок, быстро принимающий решения, всегда на вес золота. Преимущество Дзагоева в том, что он, как правило, ещё до приёма мяча успевает осмотреться и найти вариант. Например, как на картинке снизу: мяч только катится к Дзагоеву, а он уже смотрит направо и видит Марио Фернандеса, на которого вырежет достаточно сложный обостряющий пас внешней стороной стопы в одно касание.

4) У Дзагоева выражены навыки глубинного диспетчера, он способен обострять игру, просто забрасывая мяч в штрафную в нужную зону с нужной силой. Здесь на первый план выходит умение Алана отдавать передачи вполоборота, оценивая предварительно положение партнёров периферическим зрением.

5) Дзагоев умеет искать мяч между линиями, хорошо чувствует свободные зоны, грамотно подстраивается под партнёров и предоставляет им адрес, своевременно заполняет вертикальные или диагональные коридоры. Эти качества свойственны больше для «десятки», но мы помним, что когда-то Алан на этой позиции как раз и играл. Поэтому и сейчас он, даже потяжелевший и лишившийся взрывной скорости, в движении без мяча в фазе атаке смотрится выгоднее большинства партнёров.

6) Дзагоев способен закрыть сразу две позиции в действующей схеме: как инсайда (и здесь у него будут козыри: заполнение зон, быстрая игра в касание), так и нижнего опорника (во втором тайме с «Уралом» Гончаренко как раз опустил Алана, рассчитывая на его диспетчерские характеристики). Уже махнувшись местами с Ахметовым и играя в роли нижнего опорника, Дзагоев нанёс тот самый мощный удар в штангу рикошетом от рук Годзюра с дистанции. Кстати, конкретика и умение правильно принимать решение в финальной стадии атаки – это тоже традиционный плюс Алана, и вряд ли он его потерял.

Минусы Дзагоева

Недостатки 10-го номера — закономерное следствие его всевозможных повреждений и долгого пребывания в лазарете. Алан попросту стал тяжелее и изменил стиль игры. Мы сравниваем даже не с ранними годами (когда-то 18-летний Дзагоев был юрким и взрывным форвардом), а с более зрелыми. Если в сезоне-2015/2016 Дзагоев ещё как-то таскал мяч самостоятельно (3,6 обводки за игру), то сейчас он сосредоточен на максимально быстрый отыгрыш, поскольку не доверяет своей скорости и функциональной готовности (в нынешнем сезоне пока – 0,67 обводки за игру).

Алан визуально сбавил в динамике перемещений, в объёме спринтов, ему не хватает взрыва, и, самое главное, для игрока центральной зоны он проседает в качестве ведения борьбы. В матче с «Уралом» Дзагоев выиграл лишь три оборонительных дуэли из 13, из пяти попыток отбора удачной оказалась только одна. Если прокрутить все эпизоды друг за другом, начинает вообще казаться, что Алан не борется в эпизодах, а имитирует борьбу. Но нет: просто таков на сегодня его уровень готовности. Так что момент с пропущенным голом не случайность, а закономерность. К той минуте Дзагоев уже еле-еле передвигал ноги.



Являются ли все эти недостатки критическими? Вряд ли их наверняка можно замаскировать системой, да и сам Дзагоев теоретически может подтянуться в будущем по мере набора кондиций. Но пока нахождение Дзагоева на поле во многих матчах будет небесспорным. Гончаренко чуть ли не в каждом интервью говорил про необходимость нахождения баланса, в конце осени нашёл его, отрядив в опорную зону Бистровича, а весной хорват вдруг вновь присел на скамейку.



Есть подозрение, что в матче со «Спартаком» центральная зона ЦСКА скорректируется. В этой игре крайне важны будут быстрые переходы от атаки в оборону и наоборот, потребуется молниеносная реакция на манёвры скоростных Бакаева и Зобнина. Но даже если Дзагоев не выйдет с первых минут, далёких выводов делать не стоит. Он со своими качествами обязательно будет востребован. Может, не всегда как игрок стартового состава, но применение его уникальным для чемпионата России конструктивным навыкам Гончаренко точно найдёт. Главное, чтобы травмы обходили футболиста стороной. Дзагоеву это желали уже сотни раз, но не будет лишним сделать это снова.

Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь Алан твёрдо намерен вернуться.

Использованы данные Wyscout и InStat.