Кубок России, 1/4 финала. Матч «Шинник» — «Урал» отменён из-за качества газона. LIVE!

Кубок России. «Спартак» — ЦСКА. Текстовая трансляция

Кубок России. «Ахмат» — «Зенит». Текстовая трансляция

Кубок России. Календарь матчей

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15:35. Валерий Фролов, заместитель генерального директора «Шинника»:

«Игру отменили. Не знаю, почему РФС не мог сообщить об этом раньше, прислать комиссию. Тем более, президент «Урала» говорил, что команда готова играть на этом поле. Комиссия поставила тройку нашему газону. Мы были готовы играть сегодня, всегда начинали сезон на таком поле».

15:20. Президент «Урала» Григорий Иванов:



«Инспектор, когда допускал поле, написал: травяной покров имеется, поле на троечку, играть можно. Как только мне об этом сообщили — я приехал на поле и посмотрел на это своими глазами. Я хоть и президент, но немного разбираюсь в газонах. Мы каждый год перестилаем поле, тратим деньги и делаем всё, чтобы подготовить его к Премьер лиге. А я пришёл на это поле и понял сразу, что тут играть нельзя. Я не знаю, как можно было делать такое заключение.



Нам этот перенос сейчас вообще невыгоден! У нас просто потеряно два дня: сегодня без игры, а завтра мы вообще планировали провести здесь восстановление. В Ярославле согласились дать нам поле ещё на вчерашний день, но мы решили поберечь их поле и оттренировались вчера дома. Нам это тоже было неудобно, но мы приняли решение, повторюсь, поберечь их поле. А они вчера умудрились там потренироваться. Там такие ямы в штрафной, что просто опасно играть людям. Можно сломать ноги! А они стоят в стороне и говорят, что они снимутся, у них денег нет и всё тому подобное. А мы тут при чём, при чём тут РФС и футбольный клуб «Урал»?!



Ну перенесли игру, а куда?! У нас уже всё распланировано. Тренеров надо же как-то уважать. А то получается у нас потерян день, потеряна игра, но добавили ещё одну.



Претензий к РФС у нас нет, есть претензии к отдельно взятым людям, которые этим занимались. И главная моя претензия, что тут изначально нельзя было играть. Почему нельзя это всё решить заранее и перенести игру в другое место?! Вон, Москва рядом, Химки. Российский футбольный союз сейчас поступил правильно, но невыгодно для нас. Играть на такое поле, конечно, — позорище», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

15:10. Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов признался, что не знал о переносе матча.



«Времени говорить сейчас нет — я готовлюсь к матчу. Его перенесли? Я вот только от вас это узнаю сейчас, спасибо, что сказали», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

15:05. Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение РФС:.



«Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но матч сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла», — сказал Побегалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

15:00. Здравствуйте! Сегодня состоятся два четвертьфинальных матча Кубка России. Главное событие дня — столичное супердерби «Спартак» — ЦСКА. Начало матча — в 19:30. Также сегодня сыграют «Ахмат» и «Зенит» (начало — в 18:00).

Кто сегодня победит в дерби? Как вы думаете?

Также сегодня в Ярославле должны были сыграть «Шинник» и «Урал», но матч был отменён из-за качества газона на стадионе «Шинник».

«Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», — говорится в сообщении РФС.

Вот так выглядит поле в Ярославле.