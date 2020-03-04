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«Ахмат» – «Зенит» – 1:2, обзор матча Кубка России, конфликт фанатов, 4 марта 2020 года

«Ахмат» – «Зенит» – 1:2, 4 марта 2020
Анатолий Романов
Болельщики «Ахмата» пытались напасть на фанатов «Зенита». Всё из-за голых торсов!
«Зенит» выиграл в Грозном в очень горячей игре.
Футбол / Кубок России 0

Матч «Ахмат» – «Зенит» – настоящий огонь! Атмосфера в Грозном была очень горячей на футбольном поле и особенно на трибунах. В конце второго тайма судья из Смоленска Николай Волошин вынужден был даже прервать игру из-за конфликта болельщиков.

Беспорядки начались после того, как фанаты сине-бело-голубых разделись по пояс. Местные любители футбола посчитали такое поведение со стороны гостей оскорбительными и в большом количестве побежали к фан-сектору «Зенита». Массовую драку предотвратили только благодаря вмешательству службы безопасности «Ахмата», стюардов, сотрудников правопорядка, а также игроков обеих команд. Первым стал успокаивать агрессивно настроенных болельщиков капитан клуба из Грозного Олег Иванов, а за ним к зенитовской трибуне отправились и другие футболисты. Полузащитник петербуржцев, экс-игрок «Ахмата» Магомед Оздоев поднялся даже на нижние ряды стадиона.

Впрочем, ситуацию удалось успокоить довольно быстро. Через несколько минут встречу продолжили. К слову, для фанатов «Зенита» на этот матч были выделены бесплатные билеты.

Кубок России. 1/4 финала
04 марта 2020, среда. 18:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Роши – 59' (пен)   1:1 Ригони – 78'   1:2 Жирков – 97'

Сама игра получилась очень непростой для чемпиона и лидера РПЛ. «Зенит» вышел на кубковый матч без чистых нападающих. Главный тренер Сергей Семак решил поберечь до следующего тура РПЛ Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси, которые имели некоторые проблемы со здоровьем, а Артём Дзюба продолжает залечивать травму. В результате в линии атаки у сине-бело-голубых действовали номинальные полузащитники Эмилиано Ригони и Александр Ерохин.

Тем не менее «Зенит» и в таком составе создавал моменты, был ближе к голу, но на 59-й минуте получил пенальти в свои ворота за фол Магомеда Оздоева на Бернарде Берише. Семак оперативно отреагировал на изменение ситуации двойной заменой, выпустил на поле в том числе Юрий Жиркова. И Жирков сделал разницу! Сперва 36-летний полузащитник стал автором голевой передачи на Эмилиано Ригони, а в дополнительное время сам забил ударом из-за штрафной с правой ноги. Опыт и класс Жиркова помогли «Зениту» перевернуть игру.

Поведя в счёте 2:1, команда Семака достаточно спокойно довела дело до победы. Хотя эмоции кипели, и жестких стыков на поле хватало. Например, тот же Иванов выяснял отношения с Вильмаром Барриосом. Теперь «Зенит» сыграет в полуфинале с победителем пары «Спартак» – ЦСКА.

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