Болельщики «Ахмата» пытались напасть на фанатов «Зенита». Всё из-за голых торсов!

Матч «Ахмат» – «Зенит» – настоящий огонь! Атмосфера в Грозном была очень горячей на футбольном поле и особенно на трибунах. В конце второго тайма судья из Смоленска Николай Волошин вынужден был даже прервать игру из-за конфликта болельщиков.

Беспорядки начались после того, как фанаты сине-бело-голубых разделись по пояс. Местные любители футбола посчитали такое поведение со стороны гостей оскорбительными и в большом количестве побежали к фан-сектору «Зенита». Массовую драку предотвратили только благодаря вмешательству службы безопасности «Ахмата», стюардов, сотрудников правопорядка, а также игроков обеих команд. Первым стал успокаивать агрессивно настроенных болельщиков капитан клуба из Грозного Олег Иванов, а за ним к зенитовской трибуне отправились и другие футболисты. Полузащитник петербуржцев, экс-игрок «Ахмата» Магомед Оздоев поднялся даже на нижние ряды стадиона.

Впрочем, ситуацию удалось успокоить довольно быстро. Через несколько минут встречу продолжили. К слову, для фанатов «Зенита» на этот матч были выделены бесплатные билеты.

Сама игра получилась очень непростой для чемпиона и лидера РПЛ. «Зенит» вышел на кубковый матч без чистых нападающих. Главный тренер Сергей Семак решил поберечь до следующего тура РПЛ Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси, которые имели некоторые проблемы со здоровьем, а Артём Дзюба продолжает залечивать травму. В результате в линии атаки у сине-бело-голубых действовали номинальные полузащитники Эмилиано Ригони и Александр Ерохин.

Тем не менее «Зенит» и в таком составе создавал моменты, был ближе к голу, но на 59-й минуте получил пенальти в свои ворота за фол Магомеда Оздоева на Бернарде Берише. Семак оперативно отреагировал на изменение ситуации двойной заменой, выпустил на поле в том числе Юрий Жиркова. И Жирков сделал разницу! Сперва 36-летний полузащитник стал автором голевой передачи на Эмилиано Ригони, а в дополнительное время сам забил ударом из-за штрафной с правой ноги. Опыт и класс Жиркова помогли «Зениту» перевернуть игру.

Поведя в счёте 2:1, команда Семака достаточно спокойно довела дело до победы. Хотя эмоции кипели, и жестких стыков на поле хватало. Например, тот же Иванов выяснял отношения с Вильмаром Барриосом. Теперь «Зенит» сыграет в полуфинале с победителем пары «Спартак» – ЦСКА.