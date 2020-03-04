«Не дадим в обиду молодого». Потасовка в матче «Спартак» — ЦСКА: как всё было

Первый тайме матча «Спартак» — ЦСКА оказался богат на голы, но самое горячее случилось в перерыве: футболисты устроили потасовку.

Как все было

В эпицентре конфликта оказался защитник ЦСКА Вадим Карпов. Когда футболисты обеих команд шли с поля, к нему подошёл защитник «Спартака» Андрей Ещенко (он был в запасе в этой игре) и начал что-то высказывать. Чтобы Карпов не отвечал, его подальше от Ещенко оттолкнул партнёр Марио Фернандес.

Но когда Карпов приблизился к подтрибунному помещению, в дело включился запасной вратарь «Спартака» Артём Ребров. Он сначала что-то яростно высказал Карпову, а затем толкнул защитника ЦСКА в затылок. Поступок не остался без внимания Марио Фернандеса, который и до этого пытался утихомирить футболистов. Защитник ЦСКА вступился за Карпова, толкнув Реброва. Следом в потасовку включился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который набросился на Фернандеса. Бразилец решил ответить и ему. Уже после этого другие футболисты стали разнимать самых активных участников эпизода. В частности, между Собелевым и Фернандесом встал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Объяснение Фернандеса

Марио в перерыве матча так прокомментировал эпизод.



— Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях, — сказал Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

Из-за чего всё началось

Есть две версии случившегося. Первая — что спартаковцы взъелись на Карпова из-за травмы, которую он нанёс Зелимхану Бакаеву. Вторая – что поводом якобы послужил плевок Карпова в спартаковца. Уже после этих событий Карпов стал участником ещё двух эпизодов: сначала он ударил локтем Эсекьеля Понсе, за что получил жёлтую карточку. А после этого уже Понсе ответил «армейцу» тем же, за что получил второй «горчичник» и был удалён с поля.