«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот»

До того, как превратиться в легенду Дортмунда и футбольное явление мирового масштаба, он уже был легендой локальной: в клубе второго дивизиона из городка с населением 200 тыс. жителей. «Майнц» никогда не попадал в Бундеслигу, но и Юрген Клопп не был топ-игроком. Как говорил он сам, он не был даже классным. Но всё-таки отыграл за клуб почти 450 матчей на всех позициях, от центра защиты, до центра нападения, и забил 56 голов.

Он и «Майнц» настолько сроднились, что в середине сезона 2000/01 после очередной тренерской отставки, которая случилась прямо накануне матча, руководство предложило ему самому возглавить команду. Юрген был ветераном, обладал огромным авторитетом в раздевалке и на всё имел своё мнение, при этом не всегда выходя в основе. Это был риск, но небогатому маленькому клубу было нечего терять.

Когда про Клоппа снимут сериал, в нём герой, став тренером, наверняка выведет команду в Бундеслигу в первый же сезон. Но карьера Клоппа – не про чудо, а про тяжёлую работу и преодоление, поэтому в реальности «Майнцу» дважды не хватило одного очка, и только с третьей попытки удалось попасть в элиту. Историческое для города событие, радости не было предела, но все понимали, насколько трудно будет удержаться. Тем более странной показалась подготовка на первом предсезонном сборе.

«Мы отвезли команду на озеро в Швеции. Поехали на пять дней. Там не было электричества, а у нас не было с собой еды. Зато были удочки. Мы должны были сами найти себе еду. Чтобы приготовить рыбу, пришлось научиться разводить костёр. Спали в палатках, и каждый день шёл дождь. Помощник спросил, можно ли игрокам тренироваться или хотя бы бегать по утрам. Я запретил. Объяснил, что они должны научиться не играть, а выживать. Помощник считал, что я идиот», — Клопп рассказывает о том опыте с иронией, но при этом уверен, что всё прошло отлично.

«Через несколько лет я встретил одного из игроков, которые были на том сборе. Он помнил всё, каждую минуту. Мы переживали невероятные ощущения и чувствовали себя героями. Ты мог бы ткнуть меня ножом, а я бы и не заметил! Когда мы вернулись, нас не узнавали. Мы стали сильнее». Дебютный сезон в Бундеслиге «Майнц» закончил на 11-м месте, так же команда выиграла приз fair play и попала в еврокубки.

Отношение к делу важнее таланта

Всё, что Клопп делал, он делал на 100%. Эту привычку он усвоил в детстве. Отец играл с ним в теннис, катался на лыжах и играл в футбол. И никогда не поддавался. «Катание на лыжах с отцом для меня в детстве было таким: я изо всех сил пытаюсь его догнать, но вижу только куртку далеко впереди. В теннис он меня обыгрывал 6:0, 6:0. Я орал ему: «Ты думаешь, мне это нравится?», а он орал в ответ: «А ты думаешь, это нравится мне?». Он был беспощаден. Он добивался, чтобы я отдавался всему, что делаю». Норберт Клопп был перфекционистом, и это усложняло отношения с сыном, но сейчас Юрген вспоминает его с теплотой. «Уверен, что он сейчас наблюдает с неба. И чертовски веселится из-за всего, что тут происходит». В другой раз Клопп сказал ещё одну фразу, которую легко связать с влиянием отца: «Для меня отношение к делу важнее таланта».

Одноклубник и друг Юргена по «Майнцу» Томас Цимер говорил, что тот был «средним игроком, но всегда играл со страстью и агрессией». А ещё был другом каждому в раздевалке. «По вечерам после тренировок мы смотрели, какая песня лидирует в чартах, и пели её. было очень весело».

Редкое фото: Юрген Клопп в роли футболиста Фото: twitter.com/footballmemorys

«Нужно работать с меньшей страстью»

Через два года «Майнц» всё-таки вылетел. Клопп остался, но сказал, что уйдёт, если не вернёт команду в Бундеслигу. Не вернул: на этот раз не хватило аж двух очков. Шансов удержать тренера не было, прощание было эмоциональным. Утром 23 мая 2008 года, когда «Боруссия» объявила о подписании контракта с Клоппом, он был не в Дортмунде. Он стоял на сцене посреди Майнца, прощаясь с клубом и городом, в котором провёл 19 лет.

«Боруссия» была не самым серьёзным клубом, заинтересованном в тренере. На тот момент намного серьёзнее был «Гамбург», который занял в сезоне 2007/08 четвёртое место (дортмундцы – 13-е). У «Боруссии» не было денег, а в составе не было звёзд, зато руководству было плевать, как потенциальный тренер одет на собеседовании. Как ни странно, это оказалось важно.

За неделю до финала Лиги чемпионов 2013 года тренер главной европейской сенсации, дортмундской «Боруссии», дал большое интервью The Guardian. Он встретил журналистов дома в джинсах и чёрно-жёлтой футболке с надписью «Я люблю Лондон» и логотипом «Боруссии». И вспомнил, как проходили встречи с клубами перед тем, как он получил работу в Дортмунде.

«Я знаю, почему меня не взяли в «Гамбург» — сказал он – Они пришли ко мне домой втроём. Двоих я вроде бы убедил, но не третьего. Потому что я был одет так же, как сейчас (показывает на футболку и джинсы. – Прим. «Чемпионата»). Ну, извините! Потом я прочёл в газете, что им не нравится, что в прежней команде игроки звали меня «Клоппо». Что они боялись, у меня не будет авторитета. Так что я позвонил в «Гамбург» и сказал, что не хочу работать в клубе, который сомневается во мне из-за характера».

В том же интервью Клопп объяснил, что пытается вкладывать меньше страсти в работу – но у него не получается. «Когда я покидал «Майнц», все плакали неделю, и я тоже. Город организовал вечеринку по случаю расставания, она затянулась несколько дней. Тогда решил, что в следующий раз не буду вкладывать в работу столько страсти. Слишком много эмоций для обычного человека. Это вредно для здоровья. И вот, я оказался в «Боруссии», и уже через неделю всё пошло так же. Удивительно, что я дважды подряд попал в клубы, где такая атмосфера».

Атмосфера в клубе важна, но дело и в самом Клоппе: это он привносил с собой неформальные отношения, которые сплачивали людей. «Психология – это всё, без неё техника не имеет значения», — говорил он. В «Майнце» Клопп работал с ассистентом Желько Бувачем семь лет – после этого они ещё семь лет пробыли в «Боруссии» и вместе отправились в Англию. Через три года в Англии их дружба распалась, но и 17 лет постоянной совместной работы – это невероятно много. Умение Клоппа заражать своими идеями окружающих оказало влияние и на его семью: он заинтересовал футболом и свою жену Уллу. Детский психолог по образованию, она вела активную социальную жизнь, в том числе, посетила Африку в рамках гуманитарной миссии (ухаживала за больными детьми). После знакомства с Юргеном Улла написала две детские книги о футболе.

Больше пробежал – получил выходной

Тренерами, которые больше всего повлияли на него, Клопп называл Арриго Сакки и Вольфганга Франка. Вы знаете одного, второй – тренер, который руководил «Майнцем», когда Юрген был игроком. Одноклубник Клоппа по «Майнцу» Томас Цимер вспоминал, что Юрген и Вольфганг часами разговаривали о тактике после тренировок. Вольфганг совершил локальную революцию, переведя маленькую команду из второй бундеслиги на высокий прессинг и защиту в линию. То есть он в низшем дивизионе делал примерно то же самое, что Сакки делал в сильнейшей лиге мира и в Лиге чемпионов.

Эти принципы просто звучат, но им трудно следовать. Игроки должны располагаться близко друг к другу, соблюдать численное большинство в районе мяча, а при потерях мгновенно вступать в коллективных отбор. Высокая линия обороны при таком футболе необходима, так же как огромная выносливость, поэтому креативные игроки, которые творят с мячом и отдыхают без мяча, могут быть проблемой, как для Сакки стал проблемой Роберто Баджо. Сакки предпочитал играть без плеймейкера, чем с гениальным. Клопп назвал лучшим плеймейкером контрпрессинг. Выносливость была слишком важна.

В биографии Клоппа есть упоминание любопытного эпизода: ещё в «Майнце» он однажды пообещал игрокам, что предоставит дополнительные выходные, если в 90% игр командный пробег будет больше 118 километров. Даже при том, что суммарный пробег в футболе имеет мало значения (важнее количество рывков на предельной скорости), для Юргена он важен: это показатель выносливости.

«Как можно уходить с трибун до финального свистка?»

«Боруссия» была ярким проектом, но всё-таки немного андеграундом. Финансово соперничать с «Баварией» и зарубежными суперклубами было невозможно, приходилось мириться с постоянной потерей игроков. Клопп реагировал адекватно.

«Что я могу сказать насчёт ухода игроков? «Бавария» как Джеймс Бонд, если ей что-то нужно, она в конце концов своего добьётся. С одним исключением: «Бавария» — это не хороший парень, а тот, другой. Такое тяжело принять, но у каждого клуба есть своё место в мире. Например, у нас Синдзи Кагава был одним из лучших футболистов мира, а сейчас в «МЮ» он выходит на 20 минут, и то на фланге. Ужасно, но для него играть за «МЮ» значит больше, чем за нас. Это жизнь».

Фраза «это жизнь» отлично подходит в любой ситуации, но рано или поздно тренер должен был уйти на повышение. Последний сезон в Германии начался ужасно, а закончился на седьмом месте. Но Юрген значил для клуба так много, что результат уже ничего не менял. С ним прощался весь стадион.

Интерес проявляла «Бавария» (но выбрала Юргена Клинсманна), также интересовался «Манчестер Юнайтед» (отказал сам Клопп), потом возник «Ливерпуль».

«Это большой клуб, и международный бренд, у них много болельщиков по всему миру, при этом база в Мелвуде – маленькая, там есть ощущение семьи. Для меня это важно. Кроме того, я знаю, в чём я хорош. Когда мы пообщались, я увидел, что они принимают мой подход к работе. Я понял, что действительно смогу помочь, и что клуб во мне нуждается». К этим словам самого Клоппа можно добавить слова Робби Фаулера. Бывший форвард «Ливерпуля» сказал, что в одной беседе Юрген назвал ещё одну причину, по которой он выбрал именно этот проект: клуб соблюдает баланс между коммерцией и футболом.

Когда Клопп только пришёл в «Ливерпуль», болельщики уходили с трибун задолго до финального свистка, если команда не выигрывала. «Я не понимал, как это возможно. Да, я знаю, что на выходе пробки, но то, что так делали даже фанаты, меня поражало. Нам надо было серьёзно поработать над этим». Как именно работать, ясно: вытаскивать матчи в концовках и забивать на последних минутах, чтобы ни у кого не было искушения уйти пораньше.

Прогресс, которого добился Клопп, был постепенным. Его олицетворяет нынешний сезон. Вот результаты: победный гол «Лестеру» забили на 95 минуте, с «МЮ» сравняли на 85 минуте, «Астон Вилле» за три минуты до конца основного времени проигрывали, но в итоге победили, у «Кристал Пэлас» вырвали победу голом на 85 минуте, «Эвертону» и «Уотфорду», ведя в счёте, забили в добавленное время, «МЮ» тоже, «Вулверхэмптону» забили победный на 84 минуте. Спасённые концовки – фирменный знак «Ливерпуля», но и когда команда выигрывает, она не останавливается и забивает в концовках. Огромную роль в успехах играет психология.

Клопп много лет пользовался услугами консультанта, а летом 2019 пригласил спортивного психолога на постоянную работу в «Ливерпуль». Итог работы виден и по результатам матчей, но его также описал и сам тренер. «Когда я пришёл было много разговоров об истории клуба. Великое прошлое, трофеи – что всё это мешает, что это тяжесть для команды. Но сейчас это как батут. Мы можем прыгать снова и снова».

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В материале использована информация Spiegel, Guardian, Athletic, Telegraph, Goal, BBC, Transfermarkt, ФК «Ливерпуль»

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