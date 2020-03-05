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Роналдиньо арестовали в Парагвае из-за поддельного паспорта

Роналдиньо арестовали в Парагвае
Богдан Горбунов
У Роналдиньо большие проблемы с законом. Его арестовали в Парагвае
Всё из-за нелепого поддельного паспорта.
Футбол 0

Что случилось

4 марта испанское издание AS сообщило, что парагвайский прокурор выписал ордер на арест Роналдиньо. Бразильца и его брата Роберто задержали в аэропорту по подозрению во въезде в страну по фальшивым документам. При себе у бывшего футболиста был поддельный паспорт со странной давней фотографией и надписью «парагваец» в графе национальность.

На что только рассчитывал бразилец?

Зачем Роналдиньо отправился в Парагвай

По информации испанского издания, Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. Другой портал — ole.com — сообщает, что в Парагвае бразилец планировал также презентовать свою книгу «Гений в жизни».

Что сейчас с Роналдиньо

Вместе со своим братом бразилец находится в отеле. За подозреваемыми присматривает полиция. 5 марта они должны явиться на допрос.

Роналдиньо уже три года не играет в футбол. Чем он занят?
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Зачем вообще Роналдиньо подделал документы

Ещё в 2018 году издание UOL сообщало, что суд штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии решил изъять загранпаспорт футболиста. Его хотели сделать «невыездным» из-за долгов на сумму не менее 1,8 млн реалов (около $ 440 тыс.). Роналдиньо якобы не платил налоги на недвижимость – в собственности у футболиста было 19 объектов недвижимости.

Вероятно, подделанный паспорт Парагвая оказался для бразильца единственной возможностью попасть за границу.

Впрочем, эта версия лишь догадка. В феврале 2020 года Роналдиньо посетил «Камп Ноу» в Барселоне и сфотографировался с Райкардом. Вряд ли бы экс-футболист смог пересечь границу Испании с поддельным паспортом.

Как соцсети отреагировали на поступок бразильца

Новость о задержании Роналдиньо вызвала бурную реакцию в «Твиттере». Узнав об аресте игрока, пользователи сразу же начали соревноваться в остроумии.

Бразильцу примерили форму сборной Парагвая.

Паспорт Роналдиньо сравнили с поддельным документом Гомера из «Симпсонов».

Вспомнили даже о липовых водительских правах из комедии «SuperПерцы».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Hector Vivas/Getty Images

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