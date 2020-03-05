У Роналдиньо большие проблемы с законом. Его арестовали в Парагвае

Что случилось

4 марта испанское издание AS сообщило, что парагвайский прокурор выписал ордер на арест Роналдиньо. Бразильца и его брата Роберто задержали в аэропорту по подозрению во въезде в страну по фальшивым документам. При себе у бывшего футболиста был поддельный паспорт со странной давней фотографией и надписью «парагваец» в графе национальность.

На что только рассчитывал бразилец?

Зачем Роналдиньо отправился в Парагвай

По информации испанского издания, Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. Другой портал — ole.com — сообщает, что в Парагвае бразилец планировал также презентовать свою книгу «Гений в жизни».

Что сейчас с Роналдиньо

Вместе со своим братом бразилец находится в отеле. За подозреваемыми присматривает полиция. 5 марта они должны явиться на допрос.

Роналдиньо уже три года не играет в футбол. Чем он занят? Реклама, политика, песни и письмо самому себе.

Зачем вообще Роналдиньо подделал документы

Ещё в 2018 году издание UOL сообщало, что суд штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии решил изъять загранпаспорт футболиста. Его хотели сделать «невыездным» из-за долгов на сумму не менее 1,8 млн реалов (около $ 440 тыс.). Роналдиньо якобы не платил налоги на недвижимость – в собственности у футболиста было 19 объектов недвижимости.



Вероятно, подделанный паспорт Парагвая оказался для бразильца единственной возможностью попасть за границу.



Впрочем, эта версия лишь догадка. В феврале 2020 года Роналдиньо посетил «Камп Ноу» в Барселоне и сфотографировался с Райкардом. Вряд ли бы экс-футболист смог пересечь границу Испании с поддельным паспортом.

Как соцсети отреагировали на поступок бразильца

Новость о задержании Роналдиньо вызвала бурную реакцию в «Твиттере». Узнав об аресте игрока, пользователи сразу же начали соревноваться в остроумии.



Бразильцу примерили форму сборной Парагвая.

Паспорт Роналдиньо сравнили с поддельным документом Гомера из «Симпсонов».

Вспомнили даже о липовых водительских правах из комедии «SuperПерцы».