У Роналдиньо большие проблемы с законом. Его арестовали в Парагвае

Что случилось
4 марта испанское издание AS сообщило, что парагвайский прокурор выписал ордер на арест Роналдиньо. Бразильца и его брата Роберто задержали в аэропорту по подозрению во въезде в страну по фальшивым документам. При себе у бывшего футболиста был поддельный паспорт со странной давней фотографией и надписью «парагваец» в графе национальность.
На что только рассчитывал бразилец?
Зачем Роналдиньо отправился в Парагвай
По информации испанского издания, Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. Другой портал — ole.com — сообщает, что в Парагвае бразилец планировал также презентовать свою книгу «Гений в жизни».
Что сейчас с Роналдиньо
Вместе со своим братом бразилец находится в отеле. За подозреваемыми присматривает полиция. 5 марта они должны явиться на допрос.
Зачем вообще Роналдиньо подделал документы
Ещё в 2018 году издание UOL сообщало, что суд штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии решил изъять загранпаспорт футболиста. Его хотели сделать «невыездным» из-за долгов на сумму не менее 1,8 млн реалов (около $ 440 тыс.). Роналдиньо якобы не платил налоги на недвижимость – в собственности у футболиста было 19 объектов недвижимости.
Вероятно, подделанный паспорт Парагвая оказался для бразильца единственной возможностью попасть за границу.
Впрочем, эта версия лишь догадка. В феврале 2020 года Роналдиньо посетил «Камп Ноу» в Барселоне и сфотографировался с Райкардом. Вряд ли бы экс-футболист смог пересечь границу Испании с поддельным паспортом.
Как соцсети отреагировали на поступок бразильца
Новость о задержании Роналдиньо вызвала бурную реакцию в «Твиттере». Узнав об аресте игрока, пользователи сразу же начали соревноваться в остроумии.
Бразильцу примерили форму сборной Парагвая.
Паспорт Роналдиньо сравнили с поддельным документом Гомера из «Симпсонов».
Вспомнили даже о липовых водительских правах из комедии «SuperПерцы».
- 5 марта 2020
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