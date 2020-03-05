Зобнин возвращается на чемпионский уровень. Так мощно он после ЧМ-2018 ещё не выглядел

Шла 109-я минута матча. Только что игроки ЦСКА разыграли мяч с центра поля после рокового для «армейцев», как выяснится позже, удара Ларссона. Пошла передача от Васина на свободного Облякова, а в того вдруг на полном ходу, примчавшись откуда-то издалека, врезался Зобнин. Роман откровенно запаздывал вступить в борьбу, поэтому сыграл не в мяч, а в тело и ноги соперника. Обляков подлетел, перевернулся в воздухе, упал – а на поле молниеносно вспыхнула потасовка.

Этот фол для меня стал главным олицетворением игры Зобнины во вчерашнем супердерби. Нарушение смотрелось неоправданно грубым и, может, тянуло даже не на жёлтую, а так называемую оранжевую карточку, но надо понимать, что совершено оно было не просто так. В тот удар по сопернику Роман вложил всё, что успело накопиться к концу матча: страсть, бурную радость после гола, реакцию на судейские ошибки и несправедливость, злость на Набабкина, которому он на фланге противостоял особенно часто и жёстко.

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби! Боже, что это была за игра!

А ещё фол смотрелся отчасти продуманным, ведь из-за заварушки матч окончательно перешёл из игры в футбол в битву эмоций, и сравнять счёт в таких условиях ЦСКА стало гораздо сложнее. Так что для кого-то нарушение – всего-навсего глупость и неоправданная грубость, но лично для меня это проявление лидерских качеств на поле.



Ментальное лидерство. Это то, чего в действиях Зобнина нам раньше так сильно не хватало. Он всегда был старательным работягой-универсалом, дисциплинированно закрывал все позиции, но, в отличие от тех же Глушакова или Джикии, почти никогда не выходил на первый план в трудную минуту. А теперь – выходит.

Когда-то его перевод направо выглядел оправданным

Но дело, конечно же, не только в проявлении характера. Невозможно не заметить, в каком порядке Зобнин в первых двух весенних матчах исключительно со спортивной точки зрения. Если кто-то вдруг скажет, что так было всегда, то обманет самого себя. Нет! Наоборот, в последние полтора года Роман поочередно пребывал либо в состоянии стагнации, либо даже регресса. После сильнейшего для футболиста чемпионата мира — 2018 в «Спартаке» начались волнения, и Зобнин сначала сильно сдал при Рианчо, потом не пришёл в себя при Кононове, да и в нынешнем сезоне выглядел по сравнению с другими полузащитниками далеко не в выигрышном свете.

Дьявольский «Спартак». Тедеско прыгнул на Гончаренко – это символ победы над ЦСКА Это было лучшее дерби последнего времени – с драками, скандалами и настоящей ненавистью.

Просто вспомним: никто, абсолютно никто, кроме тренерского штаба сборной России, не удивился, когда поздней осенью Тедеско убрал Зобнина из опорной зоны и передвинул на правый фланг. Казалось, это решение наоборот пойдёт во благо всем: команда получит более надёжного и работоспособного по сравнению с Рассказовым латераля, а сам Роман не потеряет стабильное место на поле в конкуренции с дорогим Кралом и набирающим силу Умяровым, имеющим отличные от Зобнина навыки работы с мячом.



Черчесов, помню, забил тогда тревогу. Но время самостоятельно развеяло все сложности: Умяров получил травму и пропустил сборы, Зобнин вернулся в центральную зону и заиграл в стартовом весеннем отрезке столь мощно, что убирать его с позиции инсайда и двигать на правую бровку сейчас просто не представляется возможным. В дерби с ЦСКА Зобнин выдал какой-то нереальный объём работы.

Игра в цифрах

Зобнин против ЦСКА – это потрясающие 127 технико-тактических действий, из которых 93 вышли удачными. Да, за 120 минут, а не 90, но показатель для инсайда всё равно очень приличный. Лишь у одного игрока «Спартака» набралось больше ТТД (у Кутепова – 134), но нужно понимать, что Илья играет в центре обороны и у него традиционно будут накапливаться простые короткие передачи ближнему. Зобнин же играет ближе к атаке.



Зобнин против ЦСКА – это 41 единоборство (24 удачных, то есть 59 процентов). Для опорника это были бы заурядные цифры, но мы ещё раз напомним: Роман – «восьмёрка», инсайд, очень много подключающийся вперёд. Разбивка его микродуэлей следующая: 32 (18) эпизодов совершены в атаке, 9 (6) в обороне. Выполнить такой объём единоборств в атакующих действиях – это очень круто. По суммарному количеству Зобнину не было равных на поле.

Зобнин против ЦСКА – это 18 попыток обводок (12 удачных). Да, одним из сильнейших качеств Романа является именно самостоятельное продвижение с мячом. Он не так хорошо двигает мяч между линиями при помощи передач, зато феноменально разворачивается с ним, принимая спиной к чужим воротам. Это умение превращает его в ценного игрока для позиционного футбола, поскольку принять мяч в условиях плотности и выйти из-под давления – непосильная задача для большинства российских футболистов.



Зобнин против ЦСКА – это 5 навесов и 2 ключевые передачи. Удивительно, но из Романа всё-таки получается неплохой инсайд, хотя сам он когда-то, после Рианчо, не понимал, почему его вдруг заставляют играть ближе к атаке. Испанец в своих легендарных 4-3-3 так и не смог добиться от Зобнина остроты. Зато Тедеско это удалось. Зобнин не только отдал голевую передачу на Бакаева (хотя давайте не будем преувеличивать его заслугу в том эпизоде – да, отдал своевременно в нужную зону, но Зелимхан всё сделал сам и пробежал перед ударом 30 метров), но ещё и выполнил два острых паса, а также совершил пять навесов с игры (ещё несколько – с угловых). Взаимодействие Романа с Рассказовым на правой бровке, заполнение им фланговых и полуфланговых зон выглядит очень перспективным, и вряд ли Тедеско намерен разбивать связку.



Зобнин против ЦСКА – это 5 ударов, из которых 3 пришлись в створ. Да, удар у Романа по-прежнему не поставлен (лишь одна попытка вышла сносной), но выходить на опасные позиции он стал чаще, один гол «Динамо» уже забил, а против ЦСКА мог забить второй, если бы был чуть расторопнее в штрафной после отскока.



Зобнин против ЦСКА – это предельная концентрация до последних секунд, её повышение в овертайме в трудную для команды минуту. Когда «Спартак» оказался в меньшинстве, Роман ничуть не сбавил в уровне движения, получил дополнительные задачи в виде прессинга чужих защитников и помог сохранить компактность. Именно с его перехвата начался супермомент с участием Тиля и Ларссона, когда голландец был обязан забивать четвёртый гол.



А ещё Зобнин против ЦСКА – это 5 отборов, 10 перехватов и 15 подборов. Он может играть ближе к атаке, но всегда останется самим собой с точки зрения черновой работы. И первый гол Бакаева родился во многом благодаря тому, что Роман отнял мяч у Влашича и быстро развернул атаку в центр.

Хорошие новости для сборной

Перечисляю все показатели Зобнина – а сам вспоминаю разговор с Романом полуторагодичной давности. Мы общались в ноябре 2018-го, в разгар спартаковского кризиса, когда Рианчо дорабатывал последние дни. Полузащитник выглядел грустным и разочарованным.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

— Вы при 4-3-3 играете как раз инсайда и больше задействованы в атаке, чем прежде. Справляетесь? – спросил я тогда Романа.

— Я считаю, что у каждого футболиста есть сильные и слабые стороны. И каждому нужно найти место, позволяющее ему играть на сильных и скрывать слабые. Это касается и меня. Есть определённые качества, за счёт которых я должен приносить пользу команде. Сейчас, мне кажется, они реализуются не до конца.

— Мнение со стороны: ваши очень сильные стороны – движение, дриблинг, колоссальный объём, оборонительные единоборства, но при этом в завершающей стадии навыков пока не хватает. Согласны?

— Конечно. Полностью.



— Работаете над этим?

— Да, но тяжело перестраиваться. Особенно после сборной, где ты выполняешь немного другие функции, а потом возвращаешься в клуб, и тебя просят атаковать и обострять.

Перестроишься – и снова едешь в сборную. Слишком короткие сроки. Но я ни в коем случае не говорю, что всё это плохо для меня. Наоборот, определённый опыт, который поможет развить качества. Ведь в карьере буду работать с разными тренерами, у каждого из которых своё видение.



Теперь мы видим, что Зобнин оказался прав, а Тедеско нашёл к нему особенный подход – и Роман гораздо лучше справляется с атакующими обязанностями в том числе, при этом сохранив прежние сильные стороны. Разумеется, мы хвалим его не для того, чтобы возвысить на фоне всего «Спартака». Ни в коем случае! Против ЦСКА сыграли здорово многие, если не все. Просто Зобнину осенью чрезмерно доставалось – и действительно в какой-то момент всё шло к тому, что он потеряет место в составе сборной. Да и в клубе позиции игрока не были железными.

Понсе — символ нового «Спартака». Цепкий, злой, колючий — как и вся команда Настоящий герой дерби. Даже своим удалением аргентинец принёс пользу красно-белым!

А сейчас Роман на коне. Он главный мотор сегодняшнего «Спартака», и хочется лишь пожелать, чтобы такую великолепную физическую форму, такой настрой и такой креатив в атаке он сохранил до лета. Тогда Черчесов скажет Тедеско спасибо: за центральную зону сборной можно будет не переживать.



Использованы данные InStat.