Прав ли был Гончаренко, не пожав руку Тедеско после дерби?

Кубковый матч «Спартака» и ЦСКА был богат не только опасными моментами и голами, но и конфликтами. На поле и за полем. В перерыве матча поссорились футболисты – запасной вратарь Ребров начал высказывать претензии защитнику красно-синих Вадиму Карпову, за которого заступился Марио Фернандес. А после матча в центре внимания оказались уже тренеры: как только прозвучал финальный свисток, Доменико Тедеско на радостях побежал пожать руку Виктору Гончаренко, но тот от рукопожатия отказался. Итальянец попытался приобнять коллегу, но и это ему не удалось – главный тренер ЦСКА, раздражённо отмахнувшись, ушёл в подтрибунное помещение.
На пресс-конференции Гончаренко отвечать на вопрос об инциденте отказался, а Тедеско заявил, что никаких проблем нет: мол, он понимает эмоции тренера соперников. Прав ли был Гончаренко в этой ситуации? Послушаем экспертов и болельщиков.
Роман Павлюченко, бывший нападающий «Спартака»:
— Сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повёл себя точно так же. Во время матча они кричали что-то друг другу, может быть, оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверное, 99 тоже не подали бы руку Тедеско в такой момент. Но если сегодня спросить об этом эпизоде у Гончаренко — он мог бы извиниться.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:
— Гончаренко поступил правильно. К нему несётся человек — непонятно кто. Прыгает на него, толкает. Гончаренко же не знает, с какими намерениями бежал Тедеско. Посмотрите любой матч: когда он заканчивается, тренеры спокойно подходят друг к другу. Вы когда-нибудь видели, чтобы Анчелотти или Гвардиола так бежали? Я бы на месте Гончаренко испугался и не понял, кто это бежит. Так что я на стороне тренера ЦСКА.
Валерий Кечинов, в прошлом полузащитник «Спартака»:
— У Гончаренко были сильнейшие эмоции из-за проигрыша команды. С одной стороны, не подать руку — это некрасиво, но с другой — Тедеско некрасиво напрыгнул на Гончаренко.
Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА:
— Принимаю поведение Гончаренко. Он же показывает ему: «Не надо бежать». Что ты бежишь-то? Остановись, пойди отбей своим. Надо его предупредить, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем. Может, он просто что-то не понимает? Надо как-то соизмерять эмоции. Пройди ты спокойно, пешком. Что это за поведение? Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик.
Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:
— Нужно проигрывать достойно. С другой стороны – всё можно списать на эмоции. Это ребячество с их стороны. Топ-тренеры себе такого не позволяют: бегать, прыгать, скакать, руку не пожимать. Я не принимаю ни сторону Тедеско, ни сторону Гончаренко — у каждого своя правда. Один очень эмоциональный человек, другой все эмоции в себе держит. Я не думаю, что на это следует обращать внимание, где-то в другом месте встретятся, пожмут друг другу руки, выпьют по бокалу пива и разойдутся.
Герман Ткаченко, футбольный агент:
— На месте менеджмента ЦСКА попросил бы Гончаренко позвонить Тедеско после матча и поздравить его с победой. Это было бы правильно. Он поступил неправильно, но и Тедеско не стоило так эмоционально праздновать.
Михаил Ефремов, актёр и болельщик «Спартака»:
— Гончаренко не прав. Но это просто эмоции. Хотя комитет по этике должен разобрать поведение Гончаренко.
Михаил Грушевский, актёр и фанат ЦСКА:
— Знаю, что перед матчем Тедеско проигнорировал желание Гончаренко обменяться рукопожатиями. Но уверен, что в апрельском матч на стадионе ЦСКА они спокойно пожмут друг другу руки. Эта история вряд ли получит продолжение. Не может быть принципиальной вражды между Тедеско и Гончаренко. Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку. Я бы тоже удивился. Есть детская игра, когда закрывают глаза, и ты должен угадать — кто это. В такую игру сыграл Тедеско и не был принят на ура.
Андрей Созин, футбольный эксперт:
— Тедеско бежал к Гончаренко, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды! А что должен был делать Гончаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили «пятюню»? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Гончаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер отказал бы Тедеско в рукопожатии. Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошел к Гончаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку.
Мнения читателей
yourantone:
— Прав, не прав, значения не имеет. Просто повёл себя как обиженный ребёнок.
lenin87:
— Как Гончаренко может быть прав? Даже фанаты «Спартака» и ЦСКА после драк спокойно пьют друг с другом пиво. Какие обиды на тренера? Или, может быть, судья ошибался в пользу «Спартака» и сломал игру? Не вижу ни одной причины такого поведения от профессионала такого уровня.
kaligula2025:
— Это всё эмоции. Проигрывать тяжело, тем более принципиальнейшему сопернику, тем более когда он в меньшинстве.
Наше мнение
Полина Куимова, корреспондент «Чемпионата»:
Принять участие в опросе можно также по этой ссылке.
- 5 марта 2020
-
16:09
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:44
-
15:21
-
15:07
-
15:04
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:53
-
13:31
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:27
-
12:14
-
12:07
-
11:56
-
11:46
-
11:27
-
11:26
-
11:16
-
11:15
-
11:00