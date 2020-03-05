Первый провал Игнашевича в тренерской карьере. Его «Торпедо» уничтожено

Конец прошлого года выдался для «Торпедо» ужасным. Команда Сергея Игнашевича проиграла три матча подряд, растеряла 5-очковый отрыв от ближайшего преследователя в ФНЛ и отправилась «зимовать», уступив первую строчку «Ротору».

Новый год подарил московскому клуб возможность реабилитироваться за смазанную концовку прошлого и выйти в полуфинал Кубка России, обыграв «Химки». Однако «Торпедо» вновь облежалось. Причём, очень серьёзно – таких оглушительных провалов в тренерской карьере Игнашевича ещё не было.



Зимой соперник «Торпедо» по четвертьфиналу Кубка России объявил о смене вектора развития. «Химки» распрощались с главным тренером Андреем Талалаевым, место которого занял Сергей Юран, и отдали в аренду двух игроков стартового состава – опорника Андрея Менделя и защитника Александра Филина. Так что фаворитом, пусть и не очевидным, было скорее «Торпедо». Даже не смотря на обилие новичков, не успевших адаптироваться в команде.



Тем не менее на своём стадионе «Химки» сразу дали понять соперникам, что рассчитывать на победу им не стоит. Организовав штурм на ворота гостей, команда Юрана вышла вперёд на 27-й минуте. После подачи углового Божин случайно сбросил мяч головой прямо на ногу Тихого, а тот пробил с лёта и поразил ближний угол.

Отличившись, «Химки» продолжили своё наступление, а «Торпедо» так же приходилось отсиживаться в обороне. В атаке у гостей совсем ничего не получалось.



До перерыва хозяева спокойно могли удвоить преимущество, однако Поляруса подвела реализация. Получив мяч в опасной близости от ворот, полузащитник неожиданно растерялся и нанёс невнятный удар.



Впрочем, нереализованный момент «Химки» с избытком компенсировали за счёт настоящей голевой феерии втором тайме. На 47-й минуте Боженов круто отыгрался на фланге с Коряном и прострелил в чужую штрафную площадь – Трошечкин в касание угодил точно в сетку ворот.

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Спустя 10 минут Александр уже ассистировал Баркову. После паса Трошечкина форвард головой протолкнул мяч в пустые ворота. Под конец матча Аршак Корян «придумал» ещё два гола для своей команды. Сначала полузащитник накрутил соперников и из штрафной пробил точно в правый нижний угол ворот, а затем отобрал мяч, разогнал контратаку и шикарным навесным пасом вывел Поляруса на ударную позицию. Хавбек спокойно обработал мяч и отправил его мимо вратаря.



На пять пропущенных мячей «Торпедо» ответило лишь одним голом – на 56-й минуте Иван Сергеев нанёс удар из под защитников и прошил ближний угол.

«Сегодня мы были хуже «Химок» во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали. Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Сегодня мы разочаровали и болельщиков и себя», — отдувался перед журналистами главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Его коллега наоборот похвалил своих футболистов

«Победа — заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чём я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня — это самоотдача. О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели — выход в еврокубки», — заявил Сергей Юран.



Для того, чтобы попасть в Лигу Европы, «Химкам» нужны ещё лишь две победы в Кубке России.