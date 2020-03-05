Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Химки» — «Торпедо» — 5:1, обзор матча 1/4 финала Кубка России, 5 марта 2020

«Химки» — «Торпедо» — 5:1
Богдан Горбунов
Первый провал Игнашевича в тренерской карьере. Его «Торпедо» уничтожено
Сергей Юран ведёт «Химки» к еврокубкам.
Футбол / Кубок России 0

Конец прошлого года выдался для «Торпедо» ужасным. Команда Сергея Игнашевича проиграла три матча подряд, растеряла 5-очковый отрыв от ближайшего преследователя в ФНЛ и отправилась «зимовать», уступив первую строчку «Ротору».

Новый год подарил московскому клуб возможность реабилитироваться за смазанную концовку прошлого и выйти в полуфинал Кубка России, обыграв «Химки». Однако «Торпедо» вновь облежалось. Причём, очень серьёзно – таких оглушительных провалов в тренерской карьере Игнашевича ещё не было.

Зимой соперник «Торпедо» по четвертьфиналу Кубка России объявил о смене вектора развития. «Химки» распрощались с главным тренером Андреем Талалаевым, место которого занял Сергей Юран, и отдали в аренду двух игроков стартового состава – опорника Андрея Менделя и защитника Александра Филина. Так что фаворитом, пусть и не очевидным, было скорее «Торпедо». Даже не смотря на обилие новичков, не успевших адаптироваться в команде.

Тем не менее на своём стадионе «Химки» сразу дали понять соперникам, что рассчитывать на победу им не стоит. Организовав штурм на ворота гостей, команда Юрана вышла вперёд на 27-й минуте. После подачи углового Божин случайно сбросил мяч головой прямо на ногу Тихого, а тот пробил с лёта и поразил ближний угол.

Кубок России. 1/4 финала
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
5 : 1
Торпедо Москва
Москва
1:0 Тихий – 27'   2:0 Трошечкин – 47'   2:1 Сергеев – 56'   3:1 Барков – 57'   4:1 Корян – 82'   5:1 Полярус – 85'

Отличившись, «Химки» продолжили своё наступление, а «Торпедо» так же приходилось отсиживаться в обороне. В атаке у гостей совсем ничего не получалось.

До перерыва хозяева спокойно могли удвоить преимущество, однако Поляруса подвела реализация. Получив мяч в опасной близости от ворот, полузащитник неожиданно растерялся и нанёс невнятный удар.

Впрочем, нереализованный момент «Химки» с избытком компенсировали за счёт настоящей голевой феерии втором тайме. На 47-й минуте Боженов круто отыгрался на фланге с Коряном и прострелил в чужую штрафную площадь – Трошечкин в касание угодил точно в сетку ворот.

Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ в сезоне-2020/2021. Рассказываем
Поговорили с руководителями, тренерами и собрали все факты о командах, которые претендуют на выход в РПЛ.

Спустя 10 минут Александр уже ассистировал Баркову. После паса Трошечкина форвард головой протолкнул мяч в пустые ворота. Под конец матча Аршак Корян «придумал» ещё два гола для своей команды. Сначала полузащитник накрутил соперников и из штрафной пробил точно в правый нижний угол ворот, а затем отобрал мяч, разогнал контратаку и шикарным навесным пасом вывел Поляруса на ударную позицию. Хавбек спокойно обработал мяч и отправил его мимо вратаря.

На пять пропущенных мячей «Торпедо» ответило лишь одним голом – на 56-й минуте Иван Сергеев нанёс удар из под защитников и прошил ближний угол.

«Сегодня мы были хуже «Химок» во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали. Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Сегодня мы разочаровали и болельщиков и себя», — отдувался перед журналистами главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Его коллега наоборот похвалил своих футболистов

«Победа — заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чём я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня — это самоотдача. О выходе в еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели — выход в еврокубки», — заявил Сергей Юран.

Для того, чтобы попасть в Лигу Европы, «Химкам» нужны ещё лишь две победы в Кубке России.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020