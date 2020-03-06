Уйдёт ли Сёмин? Почему не отпустили Миранчука в «Милан»? Отвечает гендиректор «Локомотива»

В четверг «Локомотив» и adidas объявили о партнёрстве — немецкая компания снова стала техническим спонсором «железнодорожников». Именно она первой из иностранных компаний разрабатывала экипировку для команды в далёком 1989 году.

После официального мероприятия на вопросы журналистов ответил генеральный директор «Локо». Василий Кикнадзе рассказал о зимней трансферной кампании, будущем Сёмина, молодых игроках, иске к Геркусу и реконструкции стадиона.

Трансферное окно, нападающий

— В минувшее трансферное окно «Локомотив» никем не усилился. Почему?

— Ничего страшного не случилось. В таком составе мы можем играть, причём успешно, а также решать те задачи, которые перед собой поставили.



— Была информация, что в «Локомотиве» существовал список из восьми кандидатур на позицию нападающего. Она верна?

— Да. Туда, в частности, входили Умар Ньясс, Матей Выдра и Эран Захави. Эти футболисты могли бы усилить команду. Но роль главного тренера высока: ни одно трансферное решение без него не принималось и не принимается. Юрий Павлович сказал, что из этого списка никто не нужен, попросил взять другого футболиста. Речь идёт о Бассогоге. Наши усилия, как и старания главного тренера, оказались безуспешными: в последний день трансферного окна мы получили письмо от китайского клуба, что переход не состоится. Тот состав, который мы сегодня имеем, учитывая качество игроков основного состава и качества ребят, поднявшихся к нам из молодёжки и «Казанки», — это более чем достаточно для того, чтобы решать поставленные задачи



— Был ли кто-то ещё, чей переход сорвался в последний момент? Кроме Бассогога?

— Только он. Сёмин сказал, что остальные нас не усилят, поэтому экспериментировать не стали. Это позиция главного тренера, я её уважаю.



— По вашему мнению, кто по-настоящему мог бы усилить «Локомотив»?

— Израильтянин Захави. Это было бы попадание в десятку.



— Осталось два дня для подписания свободных агентов. Присматривались к игрокам без контракта?

— Нет. Об этом мы тоже поговорили с главным тренером. Если мы имеем роскошь отказаться от тех игроков, которые были предложены, то команда самодостаточна.

ЦСКА с «Локо» не дождались подкрепления. Главные несостоявшиеся трансферы зимы в РПЛ Их ждали, а они не приехали.

Сёмин, хештег

— В Сети ходит информация, что у вас конфликт с Юрием Павловичем.

— Что значит — «конфликт»? Это не конфликт. У нас есть разные точки зрения на развитие команды. Ситуация, когда мы приглашаем опытных и возрастных игроков, чревата определёнными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся ресурсах клуб не имеет возможности следовать этой линии. На сегодняшний день «Локо» обладает тремя источниками доходов: 1) спонсорский контракт с РЖД и дочерними компаниями; 2) еврокубки; 3) собственная коммерческая деятельность. В этом раскладе мы не можем жить в той модели, в которой живут «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие гранды европейского футбола. Наш путь — молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Летом у Сёмина заканчивается контракт, поэтому уже сейчас ходит немало слухов, кто может сменить его на посту главного тренера. Вы обсуждали с ним его будущее?

— Есть некоторые люди, которые хотят усиленно раскачивать ситуацию. Юрию Павловичу они точно не помогают. Я говорю про слухи, которые появились в последнее время, причём не с нашей стороны. Давайте так, чтобы закрыть эту тему, скажу следующее: решение, кто будет главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров, который будет заседать не раньше середины-конца апреля. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая, конечно же, и Юрия Палыча.



— Вы призываете не читать телеграм-каналы, «Твиттер», а сами смотрите, что там пишут?

— Думаю, что вижу 15% из того, что появляется.



— Видели хештег?

— «УКИК»? (Увольняйте Кикнадзе из клуба — прим. «Чемпионата») Ребята показали. Сказали: «Тебя со Смородской тут...» Но я знаю, что делаю на своём месте. Это, возможно, единственный верный путь. Иначе мы рискуем быть выброшенными из еврокубков. Если мы хотим встать на дорогу развития, а не использования незаработанных ресурсов, то другого варианта нет. Коллективный разум, при условии открытого диалога, возобладает. У нас была целая серия насчёт глорихантеров — история заседания на диване с семечками или поп-корном. Они имеют право на свою позицию, это правильно. Но насколько она оправдана и выстроена, покажет только практика. Повторюсь: я знаю, что делаю.

— Вы же знаете, какая поддержка от болельщиков есть у Сёмина?

— Вот вы не понимаете — я не воюю с Сёминым. Я за клуб. Не за Палыча, Кикнадзе, игроков или совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, чтобы наша команда достойно представляла страну в Европе. Хочу достойную финансовую базу, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы и мы, и болельщики, и партнёры.У меня нет конфликта с Сёминым, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением.



— Вопрос скорее в том, как болельщики примут нового тренера, если не будет Сёмина.

— Это прерогатива совета директоров, я не уполномочен делать какие-либо заявления от их лица. Более того, могу точно сказать, что не было ни одного заседания СД, на котором бы обсуждалось, кто возглавит команду после 31 мая.

Смолов и «Сельта», Миранчук и «Милан»

— Почему решили отдать Фёдора Смолова в аренду?

— Утром нам поступило предложение, вечером он уже улетел в Испанию. При этом мы отказались от опции выкупа: считаем, что у любого тренера, будь это Сёмин или кто-то другой, должна быть вариативность. Исходя из тех условий, которые у нас сложились, я посчитал, что для игрока будет лучше, если он продолжит тренироваться. Он улетел в «Сельту» практически разобранным. Стадия подготовки к чемпионату была неполная, даже по отношению к основному составу.

Фото: David S. Bustamante/Getty Images

— Следите за ним в «Сельте»?

— Да, как болельщик. Фёдор продолжает оставаться сильным игроком. Его забитый мяч в ворота «Реала» — это абсолютно смоловский гол: хорошо открылся, получил и забил.



— Решение игрока по итогу аренды будет учитываться?

— Конечно. Мы всегда стараемся найти решение, которое максимально соответствует как интересу клуба, так и игрока.



— СМИ писали о конфликте Сёмина и Смолова. Это правда?

— Не назвал бы это конфликтом. Но настроение у Фёдора было пасмурным — это видно было даже по отношению к тренировкам.



— Почему?

— Давайте оставим это за игроком и тренером. Знаю, что там случилось. Позицию Фёдора со словами «отпустите меня» я принял. У него впереди прекрасная карьера, дай бог ему удачи.

Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.

— Идем дальше. Алексей Миранчук и «Милан». Такой вариант действительно существовал?

— Предложение от «Милана» было — представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьётся за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 млн евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса. У Алексея есть амбиции заиграть в серьёзной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и с другими европейскими клубами.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Говорили, что этот трансфер заблокировал Сёмин.

— Юрий Павлович был против, и я могу его понять. Как главный тренер может радоваться, что один из лучших игроков может уйти из команды? Если клуб не начнёт продавать игроков и не сделает это дополнительной статьёй доходов, то его в экономическом плане ждут сложные времена. Требования купить нападающего, и вопрос типа «почему опять деньги не потратили» — некорректны. Для того чтобы покупать, нужно иметь в кармане средства. Мы продолжаем оставаться в красных цифрах, хоть и переломили негативную тенденцию. В этом году будем брать кредит на меньшую сумму, чем в прошлом. До полного спокойствия ещё далеко.



— Насколько далеко?

— Как пойдёт. Тут много совокупностей. Сможем начать зарабатывать на телевизионных трансляциях — первый момент, который поможет. Сможем зарабатывать на трансферах игроков — второй. Сможем серьёзно увеличить посещаемость, при этом предоставить новые сервисы нашим болельщикам, которые позволят зарабатывать, — третий. Очень сложный механизм, который тяжело сбалансировать.

Матч с «Зенитом»

— У вас есть ответ, как увеличить посещаемость?

— Только хорошо играть. Хорошая игра всегда приведёт болельщиков на стадион.

— Кого должен приобрести «Локомотив», чтобы на матчи стало ходить больше болельщиков?

— Не вижу здесь прямой зависимости. У нас есть чёткая линия, и мы понимаем, к чему хотим прийти к окончанию срока моего контракта. В этом году идёт лучше, чем в прошлом, тогда шло лучше, чем в позапрошлом. Есть положительная динамика, и пока она полностью укладывается в стратегию. Я бы скорее предпочёл, чтобы у нас росли свои звёзды, чем покупать кого-то со стороны. Это отличительная черта «Локомотива». Вы же знаете, что мы имеем очень сильную академию. Более десяти человек в заявке основного состава – её воспитанники. Это очень много. Надеюсь, что Миша Лысов поправится и в ближайшем будущем поможет нам с конкуренцией на левом фланге. Также у нас появился Станислав Магкеев, который достойно вписался в состав. Очень неплохо выглядел Дмитрий Рыбчинский. Персонально жду Данила Куликова. Там и Никита Дорофеев не за горами. Мне гораздо интереснее, чтобы играли эти ребята. Именно такое развитие событий в большей степени являлось бы ростом посещаемости на стадионе.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Писали, что Магкеевым уже интересуются другие клубы.

— Я даже вынужден был дать комментарий по этому поводу. Я с Александром Ивановичем Медведевым переговоры вёл ещё в ту бытность, когда он был руководителем КХЛ, а я — руководителем спортивного канала. У нас давние и профессиональные человеческие отношения. Если бы у «Зенита» появился интерес к одному из наших игроков, с большой долей вероятности Александр Иванович позвонил бы мне и об этом сказал. На мой взгляд, это вбросовая история. Второй вброс — это рассказ, что Юрий Павлович спас Магкеева при подписании контракта, иначе бы тот ушёл. Это неправда. С представителем Станислава мы вели переговоры у меня в кабинете, все разговоры заняли минут десять. У нас с ним контракт до 2023 года. В планах его продавать нет точно.

— То есть до 2023 года он никуда не уйдёт. Так?

— Могут быть разные обстоятельства. Никогда не говори никогда. Если и будем принимать какие-то решения, то это будет в интересах клуба и игрока.



— В матче с «Зенитом» Магкеев впервые вышел в стартовом составе. Матч получился не очень интересным, но богатым на события — как минимум судья удалил Юрия Павловича.

— Не могу комментировать судейство, потому что договорились, что этого делать не будем. Но как его не комментировать в такой ситуации, объясните? Мы написали письмо в РФС по двум эпизодам, которые вызвали у нас вопросы, теперь ждём реакции. Второе, что скажу: я могу понять эмоции Палыча. Никто его за это подвергать критике не будет. Но при этом мы с вами понимаем, что, к сожалению (а может и не к сожалению), тренер должен себя так вести. Тренер весь в игре, у него адреналин не сжигается, как у игроков, от физической работы. Вот ему 73 года, а он горит. Из-за этого можно только уважать и гордиться.



— Он же раньше никогда так не срывался?

— Блин, ну Хёведес-то классно сыграл!



— А какой второй эпизод?

— Второй вопрос у меня по назначению пенальти. Но больше всего меня удивил вынос мяча из-за боковой, когда это чуть не привело к голу в наши ворота. И, конечно, к получению карточки Гильерме. Просто я вообще не понимаю, как такое быть может: боковой показывает в одну сторону, главный в другую.

Как Смолов уезжал в Испанию и почему он решил это сделать. Подробности Агент уверяет: дело не в том, что у него был конфликт с Сёминым.

Геркус, иск

— Почему решили подать в суд на бывшего гендиректора клуба Илью Геркуса?

— Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит. Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей в то время, как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается.

— Геркус назвал этот иск позорным.

—Давать любые дефиниции — полное право Ильи Леонидовича. Позорный он или нет… У меня есть много слов по поводу того, что я успел здесь увидеть.

Фото: РИА Новости

— Получится ли у него защитить свою честь?

— У меня есть акт аудита. Если суд мне скажет, что там всё чисто, тогда у меня будут вопросы к аудиту. Если суд подтвердит, что аудит был прав, значит всё было не зря. Для меня единственный реальный в правовом поле механизм после заключения аудита только суд, больше ничего.

— Если Геркус докажет свою невиновность, вы с ним пообщаететсь?

— Мне неинтересно с ним разговаривать. В одно время я очень хотел с ним поговорить, но, чем глубже влезал в то, что здесь происходило до меня, становилось попросту неинтересно.



— Как вы расцениваете перспективы этого дела?

— Честно? Я не очень внимательно за ним слежу. Есть юристы, которые этим занимаются, эту историю я отдал им. Для меня это обычная процедурная история: да-да, нет-нет. Двоичная система. Есть масса дел, которыми я займусь в первую очередь.

Вот почему «Локомотив» требует с экс-гендиректора 144,5 млн! Он выплатил себе премию Не обидел и других топ-менеджеров клуба.

Реконструкция «Черкизово»

— Вы говорили, что стадион будет реконструирован. Ориентировочные сроки, когда это будет происходить, пока не определены?

— Пока идёт речь, чтобы в этом году сделать Баковку и Перово. Наши планы не меняются, финансирование выделено. Мы искренне надеемся, что появится много хорошего и в центре подготовки нашей основной команды, и в филиале академии в Перово. Что касается «Черкизово», идёт работа над реконструкцией как стадиона, так и изменением дизайна всей территории. Вчера была встреча с проектировщиком, мы ожидаем, что эскизные варианты появятся к апрелю. Будет обсуждение и с РЖД, и с болельщиками. Надеемся, что выберем вариант, который запустим в проектирование в мае. Оно займёт от 8 до 12 месяцев, потом ещё экспертиза. В общем, это долгая история.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Стадион на это время придётся закрыть?

— Судя по всему, да. Были разные варианты. Некоторые проектировщики говорили, что удастся сохранить проведение матчей в период реконструкции — по аналогичной схеме идут и «Реал», и «Барселона». В наших условиях все похуже, придётся на время переехать.



— Какие есть варианты?

— Удобнее всего взять «Лужники». Обсуждались разные варианты, но этот стадион нам больше всего по душе.



— С каких стадионов будете брать пример в плане дизайна?

— Не хотим брать пример европейского стадиона. У нас есть своя идентификация, свои буковки, которыми мы дорожим. Это работа архитекторов. Есть разные варианты: с крышей, без неё.



— Планируется крыша?

— Не очень в это верю. Там масса нюансов. Когда будут варианты, тогда и станем решать.

Расширение лиги, реформа Кубка, коронавирус

— Клубы решили переизбрать Прядкина президентом РПЛ. Почему «Локомотив» его поддержал?

— Я пока не вижу альтернативной фигуры. Она должна появиться с программой действий. Здесь же мы понимаем, какие сроки надо поменять. Конечно, к Сергею Геннадьевичу есть вопросы — и по телевидению, и по работе с болельщиками. Но Прядкин человек, который в футболе много лет, клубы ему доверяют. Знают, что он готов отстаивать их интерес. Это одна из причин, почему его выбирают.

Прядкина вновь короновали в РПЛ. Он – наш президент, царь и вождь Других кандидатов в российском футболе нет.

— Все обсуждают расширение Премьер-Лиги, но на исполком этот вопрос ещё не вынесли. Рано?

— С расширением лиги вообще странная история. Насколько мне известно, предложение, чтобы рассмотреть вариант изменение формата чемпионата в сторону увеличения матчей (а не команд), пришло как раз из РФС. У нас в клубе была большая дискуссия по этому поводу с участием тренерского штаба, ответ был однозначен. Хотите 16 или 18 команд? Давайте сделаем так, чтобы было гладко и без плей-офф. Когда было голосование, мы выбирали вариант с 18 командами. Благодаря тому, что играли дважды с «Ювентусом», была возможность пообщаться с Аньелли, который возглавляет ассоциацию европейских клубов. Он является инициатором серьёзных предложений для трансформации европейских клубов. Задача ЕСА — увеличение международных матчей европейских клубов до трети от календаря. Тогда встаёт большой вопрос: если мы хотим развивать клубы, участвовать в европейских соревнованиях, а «Локомотив» на них претендует, то куда это всё влезет? Условно говоря, если бы сегодня мы откатились с 16 к 18, то точно этого возражения не было. Следующим вопросом уже становится: а кто эти два клуба, которые могли бы добавиться? А насколько это надёжно?

РПЛ не готова к расширению до 18 команд. Это очередное решение наобум Зато мы не такие, как все!

— Что скажете про реформу Кубка России? Теперь «Локомотиву» и другим топ-клубам стало полегче. Вы считаете, это равноправно по отношению к командам слабее?

— У меня другой вопрос. Это равноправно по отношению к «Локомотиву», когда в один год принимают одно решение в пользу команды, которая участвует в европейских турнирах, а в другой, когда мы ставим тот же вопрос, нам отказывают? Тоже неравноправно. На мой взгляд, там задача в другом: как организовать Кубок так, чтобы он стал знаковым событием? С одной стороны, я был рад, что мы дали поиграть молодым игрокам, которые полетели в Калининград. Ребята там достойно выступили. С другой стороны, «Локомотив» кубковая команда — это наше соревнование. Мы его любим, так что это было непростое решение. А если бы мы не вылетели из Кубка, нам бы пришлось провести четыре матча за 11 дней. Это нереально.



Андрей Аршавин недавно говорил о возможности рассмотрения прежней системы весна-осень. У нас странная история получается: 1,5 месяца лета вылетают в никуда. Мне всегда говорят, что это я горячусь: мол, там всегда либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. Тем не менее летом в хорошую погоду мы почему-то не играем. Мне безразлично, как мы заполним эту паузу: сдвинем конец одного чемпионата или начало другого — не вижу принципиальной разницы. У нас получается, что мы два месяца отдыхаем зимой, потом 1,5 месяца летом. Ну, богатые люди.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

— Насколько вас беспокоит ситуация с коронавирусом? В Италии уже даже матчи отменяют.

— Стараюсь достаточно объективно взвешивать ту позицию, что это смертельно-опасное заболевание, которое угрожает жизни. А футбол — это место привлечения тысяч людей. С другой стороны, не могу не учитывать и заключения некоторых врачей, которым доверяю, что даже смертность от гриппа в процентном соотношение выше. Помните: птичий грипп, свиной. Нас всё время запугивают, а учитывая, как это происходит, не исключаю факт маркетинговой составляющей. Если ко мне придёт врач или будет решение, что проводим матчи без зрителей — 100% будем выполнять. Просто на всякий случай.